https://ria.ru/20240309/krym-1931979223.html

В Крыму назвали появление авиации НАТО над Черным морем агрессией

В Крыму назвали появление авиации НАТО над Черным морем агрессией - РИА Новости, 09.03.2024

В Крыму назвали появление авиации НАТО над Черным морем агрессией

Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал появление боевой авиации стран НАТО... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T07:36

2024-03-09T07:36

2024-03-09T15:04

георгий мурадов

су-30

су-27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар — РИА Новости. Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал появление боевой авиации стран НАТО над Черным морем откровенной агрессией, провоцирующей Россию на жесткий ответ. В среду Министерство обороны РФ сообщило, что российский истребитель Су-30 не допустил нарушения государственной границы самолетами ВВС Великобритании над Черным морем. При приближении российского истребителя самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании развернулись. Днем ранее схожий инцидент произошел с участием самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф и двух истребителей "Рафаль-С" ВКС Франции. Тогда в воздух был поднят российский истребитель Су-27. "Мы имеем дело с откровенной агрессией, провоцирующей Россию на жесткий ответ. Ведь враг стремится выведать наши самые чувствительные точки не из любопытства, а для нанесения по ним ударов", — сказал Мурадов РИА Новости. При этом, по его словам, крымчане не сомневаются в надежности российских систем ПВО.

https://ria.ru/20240101/krym-1919405965.html

https://ria.ru/20240118/ukraina-1922015205.html

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георгий мурадов, су-30, су-27