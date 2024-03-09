https://ria.ru/20240309/krym-1931979223.html
В Крыму назвали появление авиации НАТО над Черным морем агрессией
В Крыму назвали появление авиации НАТО над Черным морем агрессией - РИА Новости, 09.03.2024
В Крыму назвали появление авиации НАТО над Черным морем агрессией
Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал появление боевой авиации стран НАТО... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T07:36
2024-03-09T07:36
2024-03-09T15:04
георгий мурадов
су-30
су-27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар — РИА Новости. Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал появление боевой авиации стран НАТО над Черным морем откровенной агрессией, провоцирующей Россию на жесткий ответ. В среду Министерство обороны РФ сообщило, что российский истребитель Су-30 не допустил нарушения государственной границы самолетами ВВС Великобритании над Черным морем. При приближении российского истребителя самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании развернулись. Днем ранее схожий инцидент произошел с участием самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф и двух истребителей "Рафаль-С" ВКС Франции. Тогда в воздух был поднят российский истребитель Су-27. "Мы имеем дело с откровенной агрессией, провоцирующей Россию на жесткий ответ. Ведь враг стремится выведать наши самые чувствительные точки не из любопытства, а для нанесения по ним ударов", — сказал Мурадов РИА Новости. При этом, по его словам, крымчане не сомневаются в надежности российских систем ПВО.
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георгий мурадов, су-30, су-27
Георгий Мурадов, Су-30, Су-27
В Крыму назвали появление авиации НАТО над Черным морем агрессией
Постпред Крыма Мурадов назвал появление авиации НАТО над Черным морем агрессией
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар — РИА Новости. Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал появление боевой авиации стран НАТО над Черным морем откровенной агрессией, провоцирующей Россию на жесткий ответ.
В среду Министерство обороны РФ сообщило, что российский истребитель Су-30 не допустил нарушения государственной границы самолетами ВВС Великобритании над Черным морем. При приближении российского истребителя самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании развернулись. Днем ранее схожий инцидент произошел с участием самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф и двух истребителей "Рафаль-С" ВКС Франции. Тогда в воздух был поднят российский истребитель Су-27.
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"Мы имеем дело с откровенной агрессией, провоцирующей Россию на жесткий ответ. Ведь враг стремится выведать наши самые чувствительные точки не из любопытства, а для нанесения по ним ударов", — сказал Мурадов РИА Новости.
При этом, по его словам, крымчане не сомневаются в надежности российских систем ПВО.
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