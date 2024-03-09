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В Крыму предложили переименовать села и улицы в честь павших героев СВО
В Крыму предложили переименовать села и улицы в честь павших героев СВО - РИА Новости, 09.03.2024
В Крыму предложили переименовать села и улицы в честь павших героев СВО
Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов предложил рассмотреть возможность переименования небольших населенных пунктов и улиц городов в честь... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T04:25
2024-03-09T04:25
2024-03-09T04:25
общество
заур смирнов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов предложил рассмотреть возможность переименования небольших населенных пунктов и улиц городов в честь павших героев специальной военной операции. "Наша организация в рамках увековечивания памяти выступает с инициативой рассмотреть вопрос переименования сёл, названия которых не имеют особой смысловой нагрузки, условно говоря, Абрикосовка или Калиновка, а также улиц городов в честь павших героев специальной военной операции", - сказал Смирнов РИА Новости. Кроме того, по его мнению, называть в честь павших героев можно и освобожденные населенные пункты в зоне спецоперации.
https://ria.ru/20230930/gorod-geroy-1899611644.html
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общество, заур смирнов
В Крыму предложили переименовать села и улицы в честь павших героев СВО
Крымский политик призвал переименовать села и улицы в честь павших героев СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов предложил рассмотреть возможность переименования небольших населенных пунктов и улиц городов в честь павших героев специальной военной операции.
"Наша организация в рамках увековечивания памяти выступает с инициативой рассмотреть вопрос переименования сёл, названия которых не имеют особой смысловой нагрузки, условно говоря, Абрикосовка или Калиновка, а также улиц городов в честь павших героев специальной военной операции", - сказал Смирнов РИА Новости.
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Кроме того, по его мнению, называть в честь павших героев можно и освобожденные населенные пункты в зоне спецоперации.