https://ria.ru/20240309/krym-1931973397.html

В Крыму предложили переименовать села и улицы в честь павших героев СВО

В Крыму предложили переименовать села и улицы в честь павших героев СВО - РИА Новости, 09.03.2024

В Крыму предложили переименовать села и улицы в честь павших героев СВО

Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов предложил рассмотреть возможность переименования небольших населенных пунктов и улиц городов в честь... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T04:25

2024-03-09T04:25

2024-03-09T04:25

общество

заур смирнов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов предложил рассмотреть возможность переименования небольших населенных пунктов и улиц городов в честь павших героев специальной военной операции. "Наша организация в рамках увековечивания памяти выступает с инициативой рассмотреть вопрос переименования сёл, названия которых не имеют особой смысловой нагрузки, условно говоря, Абрикосовка или Калиновка, а также улиц городов в честь павших героев специальной военной операции", - сказал Смирнов РИА Новости. Кроме того, по его мнению, называть в честь павших героев можно и освобожденные населенные пункты в зоне спецоперации.

https://ria.ru/20230930/gorod-geroy-1899611644.html

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2024

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общество, заур смирнов