https://ria.ru/20240309/kontrabanda-1932053141.html
В Польше обнаружили воздушный шар с контрабандными сигаретами
В Польше обнаружили воздушный шар с контрабандными сигаретами - РИА Новости, 09.03.2024
В Польше обнаружили воздушный шар с контрабандными сигаретами
Воздушный шар контрабандистов обнаружили в Польше недалеко от границы с Белоруссией, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T18:29
2024-03-09T18:29
2024-03-09T18:29
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ВАРШАВА, 9 мар - РИА Новости. Воздушный шар контрабандистов обнаружили в Польше недалеко от границы с Белоруссией, сообщает радиостанция RMF FM. "В окрестностях села Минковцы недалеко от Сокулки Подляского воеводства был обнаружен подозрительный объект. Как оказалось, это был воздушный шар, служивший для переправки контрабанды", - говорится в сообщении. По данным радиостанции, к воздушному шару было прикреплено около 20 коробок с сигаретами. Находку уже изъяли пограничники. На прошлой неделе на севере Польши обнаружили три упавших метеорологических зонда. По заявлению польских властей, все они прилетели из Калининградской области.
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в мире, польша, белоруссия, калининградская область, происшествия
В мире, Польша, Белоруссия, Калининградская область, Происшествия
В Польше обнаружили воздушный шар с контрабандными сигаретами
В Польше у границы с Белоруссией упал воздушный шар с контрабандными сигаретами