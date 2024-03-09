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В Польше обнаружили воздушный шар с контрабандными сигаретами - РИА Новости, 09.03.2024
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18:29 09.03.2024
https://ria.ru/20240309/kontrabanda-1932053141.html
В Польше обнаружили воздушный шар с контрабандными сигаретами
В Польше обнаружили воздушный шар с контрабандными сигаретами - РИА Новости, 09.03.2024
В Польше обнаружили воздушный шар с контрабандными сигаретами
Воздушный шар контрабандистов обнаружили в Польше недалеко от границы с Белоруссией, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T18:29
2024-03-09T18:29
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белоруссия
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ВАРШАВА, 9 мар - РИА Новости. Воздушный шар контрабандистов обнаружили в Польше недалеко от границы с Белоруссией, сообщает радиостанция RMF FM. "В окрестностях села Минковцы недалеко от Сокулки Подляского воеводства был обнаружен подозрительный объект. Как оказалось, это был воздушный шар, служивший для переправки контрабанды", - говорится в сообщении. По данным радиостанции, к воздушному шару было прикреплено около 20 коробок с сигаретами. Находку уже изъяли пограничники. На прошлой неделе на севере Польши обнаружили три упавших метеорологических зонда. По заявлению польских властей, все они прилетели из Калининградской области.
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в мире, польша, белоруссия, калининградская область, происшествия
В мире, Польша, Белоруссия, Калининградская область, Происшествия
В Польше обнаружили воздушный шар с контрабандными сигаретами

В Польше у границы с Белоруссией упал воздушный шар с контрабандными сигаретами

© Фото : @Zelazna_Dywizja/TwitterСотрудники полиции Польши и польский военнослужащий на границе с Белоруссией
Сотрудники полиции Польши и польский военнослужащий на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© Фото : @Zelazna_Dywizja/Twitter
Сотрудники полиции Польши и польский военнослужащий на границе с Белоруссией. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 9 мар - РИА Новости. Воздушный шар контрабандистов обнаружили в Польше недалеко от границы с Белоруссией, сообщает радиостанция RMF FM.
«
"В окрестностях села Минковцы недалеко от Сокулки Подляского воеводства был обнаружен подозрительный объект. Как оказалось, это был воздушный шар, служивший для переправки контрабанды", - говорится в сообщении.
По данным радиостанции, к воздушному шару было прикреплено около 20 коробок с сигаретами. Находку уже изъяли пограничники.
На прошлой неделе на севере Польши обнаружили три упавших метеорологических зонда. По заявлению польских властей, все они прилетели из Калининградской области.
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