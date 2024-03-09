https://ria.ru/20240309/kontrabanda-1932053141.html

В Польше обнаружили воздушный шар с контрабандными сигаретами

В Польше обнаружили воздушный шар с контрабандными сигаретами - РИА Новости, 09.03.2024

В Польше обнаружили воздушный шар с контрабандными сигаретами

Воздушный шар контрабандистов обнаружили в Польше недалеко от границы с Белоруссией, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T18:29

2024-03-09T18:29

2024-03-09T18:29

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ВАРШАВА, 9 мар - РИА Новости. Воздушный шар контрабандистов обнаружили в Польше недалеко от границы с Белоруссией, сообщает радиостанция RMF FM. "В окрестностях села Минковцы недалеко от Сокулки Подляского воеводства был обнаружен подозрительный объект. Как оказалось, это был воздушный шар, служивший для переправки контрабанды", - говорится в сообщении. По данным радиостанции, к воздушному шару было прикреплено около 20 коробок с сигаретами. Находку уже изъяли пограничники. На прошлой неделе на севере Польши обнаружили три упавших метеорологических зонда. По заявлению польских властей, все они прилетели из Калининградской области.

https://ria.ru/20240304/kontrabanda-1930906581.html

польша

белоруссия

калининградская область

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в мире, польша, белоруссия, калининградская область, происшествия