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Чешка Кристина Пышкова победила в конкурсе "Мисс мира" - РИА Новости, 09.03.2024
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23:00 09.03.2024 (обновлено: 23:29 09.03.2024)
https://ria.ru/20240309/konkurs-1932082922.html
Чешка Кристина Пышкова победила в конкурсе "Мисс мира"
Чешка Кристина Пышкова победила в конкурсе "Мисс мира" - РИА Новости, 09.03.2024
Чешка Кристина Пышкова победила в конкурсе "Мисс мира"
Представительница Чехии Кристина Пышкова победила в конкурсе красоты "Мисс мира", сообщило издание Hindu. РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T23:00
2024-03-09T23:29
чехия
мумбаи
танзания
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 мар — РИА Новости. Представительница Чехии Кристина Пышкова победила в конкурсе красоты "Мисс мира", сообщило издание Hindu. Финал мероприятия прошел в индийском Мумбаи. Пышкова стала второй мисс мира из Чехии — в 2006 году этот титул получила ее соотечественница Татьяна Кухаржова.Как отмечается на сайте конкурса, Пышкова — 23-летняя модель, получающая степени в области права и делового администрирования. Она свободно владеет английским, польским, словацким и немецким языками. Также она основала фонд, который выступает за устойчивое развитие посредством образования. "Самым большим моментом ее гордости было открытие английской школы для детей из малообеспеченных семей в Танзании, где она также работала волонтером. Она любит играть на флейте и скрипке и питает страсть к музыке и искусству", — говорится в профиле Пышковой на сайте конкурса. Индия второй раз принимает конкурс "Мисс мира", ранее финал проводился в стране в 1996 году. В этот раз на мероприятии страну представляла обладательница титула "Мисс Индия — 2022" Сини Шетти, которая, однако, не смогла пробиться в число финалистов.
https://ria.ru/20240302/ukrainka-1930635439.html
чехия
мумбаи
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чехия, мумбаи, танзания
Чехия, Мумбаи, Танзания
Чешка Кристина Пышкова победила в конкурсе "Мисс мира"

Чешка Кристина Пышкова победила в конкурсе красоты "Мисс мира"

© AP Photo / Rajanish KakadeКристина Пышкова из Чехии, победившая на конкурсе "Мисс мира — 2024"
Кристина Пышкова из Чехии, победившая на конкурсе Мисс мира — 2024 - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© AP Photo / Rajanish Kakade
Кристина Пышкова из Чехии, победившая на конкурсе "Мисс мира — 2024"
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 мар — РИА Новости. Представительница Чехии Кристина Пышкова победила в конкурсе красоты "Мисс мира", сообщило издание Hindu.
Финал мероприятия прошел в индийском Мумбаи. Пышкова стала второй мисс мира из Чехии — в 2006 году этот титул получила ее соотечественница Татьяна Кухаржова.
Как отмечается на сайте конкурса, Пышкова — 23-летняя модель, получающая степени в области права и делового администрирования. Она свободно владеет английским, польским, словацким и немецким языками. Также она основала фонд, который выступает за устойчивое развитие посредством образования.
"Самым большим моментом ее гордости было открытие английской школы для детей из малообеспеченных семей в Танзании, где она также работала волонтером. Она любит играть на флейте и скрипке и питает страсть к музыке и искусству", — говорится в профиле Пышковой на сайте конкурса.
Индия второй раз принимает конкурс "Мисс мира", ранее финал проводился в стране в 1996 году. В этот раз на мероприятии страну представляла обладательница титула "Мисс Индия — 2022" Сини Шетти, которая, однако, не смогла пробиться в число финалистов.
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ЧехияМумбаиТанзания
 
 
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