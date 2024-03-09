Чешка Кристина Пышкова победила в конкурсе "Мисс мира"
Чешка Кристина Пышкова победила в конкурсе красоты "Мисс мира"
© AP Photo / Rajanish KakadeКристина Пышкова из Чехии, победившая на конкурсе "Мисс мира — 2024"
© AP Photo / Rajanish Kakade
Кристина Пышкова из Чехии, победившая на конкурсе "Мисс мира — 2024"
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 мар — РИА Новости. Представительница Чехии Кристина Пышкова победила в конкурсе красоты "Мисс мира", сообщило издание Hindu.
Финал мероприятия прошел в индийском Мумбаи. Пышкова стала второй мисс мира из Чехии — в 2006 году этот титул получила ее соотечественница Татьяна Кухаржова.
Как отмечается на сайте конкурса, Пышкова — 23-летняя модель, получающая степени в области права и делового администрирования. Она свободно владеет английским, польским, словацким и немецким языками. Также она основала фонд, который выступает за устойчивое развитие посредством образования.
"Самым большим моментом ее гордости было открытие английской школы для детей из малообеспеченных семей в Танзании, где она также работала волонтером. Она любит играть на флейте и скрипке и питает страсть к музыке и искусству", — говорится в профиле Пышковой на сайте конкурса.
Индия второй раз принимает конкурс "Мисс мира", ранее финал проводился в стране в 1996 году. В этот раз на мероприятии страну представляла обладательница титула "Мисс Индия — 2022" Сини Шетти, которая, однако, не смогла пробиться в число финалистов.