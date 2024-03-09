https://ria.ru/20240309/konkurs-1932082922.html

Чешка Кристина Пышкова победила в конкурсе "Мисс мира"

Чешка Кристина Пышкова победила в конкурсе "Мисс мира" - РИА Новости, 09.03.2024

Чешка Кристина Пышкова победила в конкурсе "Мисс мира"

Представительница Чехии Кристина Пышкова победила в конкурсе красоты "Мисс мира", сообщило издание Hindu. РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T23:00

2024-03-09T23:00

2024-03-09T23:29

чехия

мумбаи

танзания

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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 мар — РИА Новости. Представительница Чехии Кристина Пышкова победила в конкурсе красоты "Мисс мира", сообщило издание Hindu. Финал мероприятия прошел в индийском Мумбаи. Пышкова стала второй мисс мира из Чехии — в 2006 году этот титул получила ее соотечественница Татьяна Кухаржова.Как отмечается на сайте конкурса, Пышкова — 23-летняя модель, получающая степени в области права и делового администрирования. Она свободно владеет английским, польским, словацким и немецким языками. Также она основала фонд, который выступает за устойчивое развитие посредством образования. "Самым большим моментом ее гордости было открытие английской школы для детей из малообеспеченных семей в Танзании, где она также работала волонтером. Она любит играть на флейте и скрипке и питает страсть к музыке и искусству", — говорится в профиле Пышковой на сайте конкурса. Индия второй раз принимает конкурс "Мисс мира", ранее финал проводился в стране в 1996 году. В этот раз на мероприятии страну представляла обладательница титула "Мисс Индия — 2022" Сини Шетти, которая, однако, не смогла пробиться в число финалистов.

https://ria.ru/20240302/ukrainka-1930635439.html

чехия

мумбаи

танзания

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чехия, мумбаи, танзания