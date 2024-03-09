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Минобороны Китая прокомментировало рост военного бюджета - РИА Новости, 09.03.2024
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14:42 09.03.2024 (обновлено: 14:43 09.03.2024)
https://ria.ru/20240309/kitay-1932024237.html
Минобороны Китая прокомментировало рост военного бюджета
Минобороны Китая прокомментировало рост военного бюджета - РИА Новости, 09.03.2024
Минобороны Китая прокомментировало рост военного бюджета
Увеличение военных расходов Китая продиктовано, в частности, ростом нестабильности и неопределенности ситуации с безопасностью внутри страны, заявил в субботу... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T14:42
2024-03-09T14:43
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ПЕКИН, 9 мар – РИА Новости. Увеличение военных расходов Китая продиктовано, в частности, ростом нестабильности и неопределенности ситуации с безопасностью внутри страны, заявил в субботу официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь. Китай в 2024 году увеличит военный бюджет на 7,2%, до 1,665 триллиона юаней (около 231,24 миллиарда долларов по курсу на сегодняшний день), говорится в обнародованном во вторник проекте бюджета. В докладе о работе правительства КНР, также представленном во вторник, подчеркивалось, что Китай в 2024 году должен всесторонне усиливать военное обучение и боевую подготовку, а также активно проводить военное обучение в условиях имитации реальных боевых действий. "Нестабильность и неопределенность ситуации с безопасностью в Китае растет, а задачи военной борьбы стали трудными и многообразными", - заявил У Цянь, комментируя рост военных расходов, его слова приводит официальный аккаунт оборонного ведомства КНР в соцсети WeChat. У Цянь добавил, что нынешний мир далек от мирного и армию необходимо укреплять. Он отметил, что вековые изменения в сегодняшнем мире ускоряются, международные политические споры и военные конфликты вспыхивают во многих точках планеты, а внутренняя ситуация борьбы с сепаратизмом "является сложной и тяжелой". Китай каждый год планомерно наращивает оборонный бюджет, при этом страна не участвует в войнах и придерживается оборонного характера военной доктрины. В 2023 году Китай увеличил расходы на национальную оборону на 7,2%, до 1,55 триллиона юаней (около 220 миллиардов долларов). Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20240305/kitay-1931126791.html
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в мире, китай, тайвань, сша, нэнси пелоси, у цянь, wechat
В мире, Китай, Тайвань, США, Нэнси Пелоси, У Цянь, WeChat
Минобороны Китая прокомментировало рост военного бюджета

Минобороны Китая: нестабильность ситуации с безопасностью внутри страны растет

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкДеловой район Пекина Гомао
Деловой район Пекина Гомао - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Деловой район Пекина Гомао. Архивное фото
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ПЕКИН, 9 мар – РИА Новости. Увеличение военных расходов Китая продиктовано, в частности, ростом нестабильности и неопределенности ситуации с безопасностью внутри страны, заявил в субботу официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь.
Китай в 2024 году увеличит военный бюджет на 7,2%, до 1,665 триллиона юаней (около 231,24 миллиарда долларов по курсу на сегодняшний день), говорится в обнародованном во вторник проекте бюджета. В докладе о работе правительства КНР, также представленном во вторник, подчеркивалось, что Китай в 2024 году должен всесторонне усиливать военное обучение и боевую подготовку, а также активно проводить военное обучение в условиях имитации реальных боевых действий.
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"Нестабильность и неопределенность ситуации с безопасностью в Китае растет, а задачи военной борьбы стали трудными и многообразными", - заявил У Цянь, комментируя рост военных расходов, его слова приводит официальный аккаунт оборонного ведомства КНР в соцсети WeChat.
У Цянь добавил, что нынешний мир далек от мирного и армию необходимо укреплять. Он отметил, что вековые изменения в сегодняшнем мире ускоряются, международные политические споры и военные конфликты вспыхивают во многих точках планеты, а внутренняя ситуация борьбы с сепаратизмом "является сложной и тяжелой".
Китай каждый год планомерно наращивает оборонный бюджет, при этом страна не участвует в войнах и придерживается оборонного характера военной доктрины. В 2023 году Китай увеличил расходы на национальную оборону на 7,2%, до 1,55 триллиона юаней (около 220 миллиардов долларов).
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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