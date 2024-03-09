https://ria.ru/20240309/kitay-1932024237.html

Минобороны Китая прокомментировало рост военного бюджета

Минобороны Китая прокомментировало рост военного бюджета - РИА Новости, 09.03.2024

Минобороны Китая прокомментировало рост военного бюджета

Увеличение военных расходов Китая продиктовано, в частности, ростом нестабильности и неопределенности ситуации с безопасностью внутри страны, заявил в субботу... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T14:42

2024-03-09T14:42

2024-03-09T14:43

в мире

китай

тайвань

сша

нэнси пелоси

у цянь

wechat

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151691/70/1516917015_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_93b129ab23d85f9901d24add8b99fc2d.jpg

ПЕКИН, 9 мар – РИА Новости. Увеличение военных расходов Китая продиктовано, в частности, ростом нестабильности и неопределенности ситуации с безопасностью внутри страны, заявил в субботу официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь. Китай в 2024 году увеличит военный бюджет на 7,2%, до 1,665 триллиона юаней (около 231,24 миллиарда долларов по курсу на сегодняшний день), говорится в обнародованном во вторник проекте бюджета. В докладе о работе правительства КНР, также представленном во вторник, подчеркивалось, что Китай в 2024 году должен всесторонне усиливать военное обучение и боевую подготовку, а также активно проводить военное обучение в условиях имитации реальных боевых действий. "Нестабильность и неопределенность ситуации с безопасностью в Китае растет, а задачи военной борьбы стали трудными и многообразными", - заявил У Цянь, комментируя рост военных расходов, его слова приводит официальный аккаунт оборонного ведомства КНР в соцсети WeChat. У Цянь добавил, что нынешний мир далек от мирного и армию необходимо укреплять. Он отметил, что вековые изменения в сегодняшнем мире ускоряются, международные политические споры и военные конфликты вспыхивают во многих точках планеты, а внутренняя ситуация борьбы с сепаратизмом "является сложной и тяжелой". Китай каждый год планомерно наращивает оборонный бюджет, при этом страна не участвует в войнах и придерживается оборонного характера военной доктрины. В 2023 году Китай увеличил расходы на национальную оборону на 7,2%, до 1,55 триллиона юаней (около 220 миллиардов долларов). Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20240305/kitay-1931126791.html

https://ria.ru/20231117/shos-1910059399.html

китай

тайвань

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, тайвань, сша, нэнси пелоси, у цянь, wechat