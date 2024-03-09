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"Ключевая цель". Стало известно, что произойдет в Киеве - РИА Новости, 09.03.2024
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12:44 09.03.2024
https://ria.ru/20240309/kiev-1932008473.html
"Ключевая цель". Стало известно, что произойдет в Киеве
"Ключевая цель". Стало известно, что произойдет в Киеве - РИА Новости, 09.03.2024
"Ключевая цель". Стало известно, что произойдет в Киеве
Правительство Владимира Зеленского в Киеве сменят, если оно не пойдет на переговоры с Россией, пишет бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T12:44
2024-03-09T12:44
в мире
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киев
украина
владимир зеленский
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Правительство Владимира Зеленского в Киеве сменят, если оно не пойдет на переговоры с Россией, пишет бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для сайта Weapons and Strategy.&quot;Помимо всего прочего, ключевая цель России – вытеснить НАТО с Украины. Этого нельзя добиться, просто отступив и остановив свою армию. Это означает, что либо нынешнее украинское правительство пойдет на переговоры с Россией, либо оно будет каким-то образом заменено&quot;, — говорится в материале.Эксперт отметил, что правительство Зеленского могут убрать как сами российские военные в ходе наступления на Киев, так и сами украинцы в результате переворота. Он подчеркнул, что в случае второго сценария западные союзники не смогут ввести войска НАТО на Украину.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.В конце февраля Макрон заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.Лидеры всех французских партий также отказались поддержать позицию президента по этому вопросу. Они обвинили Макрона во втягивании страны в конфликт и легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался с Национальным собранием.Комментируя слова президента Франции, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.
https://ria.ru/20240309/svo-1931998600.html
https://ria.ru/20240309/zelenskiy-1931995964.html
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в мире, россия, киев, украина, владимир зеленский, дмитрий песков, нато, политика
В мире, Россия, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, НАТО, Политика
"Ключевая цель". Стало известно, что произойдет в Киеве

Weapons and Strategy: власть в Киеве сменят, если она не пойдет на переговоры

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Сотрудник пожарной службы Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Правительство Владимира Зеленского в Киеве сменят, если оно не пойдет на переговоры с Россией, пишет бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для сайта Weapons and Strategy.
«

"Помимо всего прочего, ключевая цель России – вытеснить НАТО с Украины. Этого нельзя добиться, просто отступив и остановив свою армию. Это означает, что либо нынешнее украинское правительство пойдет на переговоры с Россией, либо оно будет каким-то образом заменено", — говорится в материале.

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Эксперт отметил, что правительство Зеленского могут убрать как сами российские военные в ходе наступления на Киев, так и сами украинцы в результате переворота. Он подчеркнул, что в случае второго сценария западные союзники не смогут ввести войска НАТО на Украину.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
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В конце февраля Макрон заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.
Лидеры всех французских партий также отказались поддержать позицию президента по этому вопросу. Они обвинили Макрона во втягивании страны в конфликт и легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался с Национальным собранием.
Комментируя слова президента Франции, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.
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