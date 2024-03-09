https://ria.ru/20240309/khersonskoe-1932012727.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 09.03.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения за сутки уничтожили на херсонском направлении до 55 украинских военнослужащих, гаубицу Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T13:09
2024-03-09T13:09
2024-03-09T13:23
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Российские подразделения за сутки уничтожили на херсонском направлении до 55 украинских военнослужащих, гаубицу Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы "Хортица", сообщило в субботу Минобороны РФ."На херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 65-ймеханизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 15-й и 23-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Работино, Новопокровка, Жеребяки Запорожской области и Никополь Днепропетровской области. Потери противника составили до 55-ти военнослужащих, шесть автомобилей, гаубица Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы "Хортица", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
https://ria.ru/20240309/m-55s-1932014084.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ на Херсонском направлении потеряли до 55 военных