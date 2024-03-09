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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 09.03.2024
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13:09 09.03.2024 (обновлено: 13:23 09.03.2024)
https://ria.ru/20240309/khersonskoe-1932012727.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 09.03.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения за сутки уничтожили на херсонском направлении до 55 украинских военнослужащих, гаубицу Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T13:09
2024-03-09T13:23
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Российские подразделения за сутки уничтожили на херсонском направлении до 55 украинских военнослужащих, гаубицу Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы "Хортица", сообщило в субботу Минобороны РФ."На херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 65-ймеханизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 15-й и 23-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Работино, Новопокровка, Жеребяки Запорожской области и Никополь Днепропетровской области. Потери противника составили до 55-ти военнослужащих, шесть автомобилей, гаубица Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы "Хортица", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны: ВСУ на Херсонском направлении потеряли до 55 военных

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Российские подразделения за сутки уничтожили на херсонском направлении до 55 украинских военнослужащих, гаубицу Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы "Хортица", сообщило в субботу Минобороны РФ.
"На херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 65-ймеханизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 15-й и 23-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Работино, Новопокровка, Жеребяки Запорожской области и Никополь Днепропетровской области. Потери противника составили до 55-ти военнослужащих, шесть автомобилей, гаубица Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы "Хортица", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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