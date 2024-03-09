https://ria.ru/20240309/khersonskoe-1932012727.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 09.03.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Российские подразделения за сутки уничтожили на херсонском направлении до 55 украинских военнослужащих, гаубицу Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T13:09

2024-03-09T13:09

2024-03-09T13:23

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909085747_298:158:3072:1718_1920x0_80_0_0_c5b075031654ba6f30ad7b7cf0399cae.jpg

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Российские подразделения за сутки уничтожили на херсонском направлении до 55 украинских военнослужащих, гаубицу Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы "Хортица", сообщило в субботу Минобороны РФ."На херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 65-ймеханизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 15-й и 23-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Работино, Новопокровка, Жеребяки Запорожской области и Никополь Днепропетровской области. Потери противника составили до 55-ти военнослужащих, шесть автомобилей, гаубица Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы "Хортица", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20240309/m-55s-1932014084.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, украина