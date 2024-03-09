https://ria.ru/20240309/kazakhstan-1932004524.html

Казахстан подтвердил данные о двух преступниках, готовивших теракт в России

Казахстан подтвердил данные о двух преступниках, готовивших теракт в России - РИА Новости, 09.03.2024

Казахстан подтвердил данные о двух преступниках, готовивших теракт в России

Казахстан подтверждает гражданство республики двух ликвидированных российскими силовыми структурами при попытке организации теракта в России, говорится в... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T12:06

2024-03-09T12:06

2024-03-09T12:06

россия

казахстан

калужская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

в мире

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АЛМА-АТА, 9 мар - РИА Новости. Казахстан подтверждает гражданство республики двух ликвидированных российскими силовыми структурами при попытке организации теракта в России, говорится в сообщении комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана. "СМИ опубликована информация о ликвидации силовыми структурами России двух граждан Казахстана при попытке организации теракта в РФ. Казахстанское гражданство и выезд этих лиц в Россию подтверждаются", - говорится в сообщении ведомства на сайте. В КНБ сообщили, что по указанному факту ведется досудебное расследование. "Проверка осуществляется в тесном контакте с ФСБ России в рамках действующих каналов сотрудничества. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", - сообщили в ведомстве. Ранее ФСБ РФ на территории Калужской области пресекла деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ* в Афганистане - "Вилаят Хорасан", члены которой планировали совершение террористического акта в отношении одного из еврейских культовых учреждений Москвы. Комитет нацбезопасности Казахстана не уточняет обстоятельства.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20240219/kazakhstan-1928158935.html

https://ria.ru/20240307/terakt-1931678299.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, казахстан, калужская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире