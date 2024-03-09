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Казахстан подтвердил данные о двух преступниках, готовивших теракт в России - РИА Новости, 09.03.2024
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12:06 09.03.2024
https://ria.ru/20240309/kazakhstan-1932004524.html
Казахстан подтвердил данные о двух преступниках, готовивших теракт в России
Казахстан подтвердил данные о двух преступниках, готовивших теракт в России - РИА Новости, 09.03.2024
Казахстан подтвердил данные о двух преступниках, готовивших теракт в России
Казахстан подтверждает гражданство республики двух ликвидированных российскими силовыми структурами при попытке организации теракта в России, говорится в... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T12:06
2024-03-09T12:06
россия
казахстан
калужская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
в мире
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АЛМА-АТА, 9 мар - РИА Новости. Казахстан подтверждает гражданство республики двух ликвидированных российскими силовыми структурами при попытке организации теракта в России, говорится в сообщении комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана. "СМИ опубликована информация о ликвидации силовыми структурами России двух граждан Казахстана при попытке организации теракта в РФ. Казахстанское гражданство и выезд этих лиц в Россию подтверждаются", - говорится в сообщении ведомства на сайте. В КНБ сообщили, что по указанному факту ведется досудебное расследование. "Проверка осуществляется в тесном контакте с ФСБ России в рамках действующих каналов сотрудничества. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", - сообщили в ведомстве. Ранее ФСБ РФ на территории Калужской области пресекла деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ* в Афганистане - "Вилаят Хорасан", члены которой планировали совершение террористического акта в отношении одного из еврейских культовых учреждений Москвы. Комитет нацбезопасности Казахстана не уточняет обстоятельства.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20240219/kazakhstan-1928158935.html
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россия, казахстан, калужская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире
Россия, Казахстан, Калужская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире
Казахстан подтвердил данные о двух преступниках, готовивших теракт в России

Казахстан подтвердил гражданство двух ликвидированных в России террористов

© РИА Новости / Василий Крестьянинов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль на одной из улиц в Алма-Ате
Полицейский автомобиль на одной из улиц в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости / Василий Крестьянинов
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Полицейский автомобиль на одной из улиц в Алма-Ате. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 9 мар - РИА Новости. Казахстан подтверждает гражданство республики двух ликвидированных российскими силовыми структурами при попытке организации теракта в России, говорится в сообщении комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана.
"СМИ опубликована информация о ликвидации силовыми структурами России двух граждан Казахстана при попытке организации теракта в РФ. Казахстанское гражданство и выезд этих лиц в Россию подтверждаются", - говорится в сообщении ведомства на сайте.
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В КНБ сообщили, что по указанному факту ведется досудебное расследование.
"Проверка осуществляется в тесном контакте с ФСБ России в рамках действующих каналов сотрудничества. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", - сообщили в ведомстве.
Ранее ФСБ РФ на территории Калужской области пресекла деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ* в Афганистане - "Вилаят Хорасан", члены которой планировали совершение террористического акта в отношении одного из еврейских культовых учреждений Москвы.
Комитет нацбезопасности Казахстана не уточняет обстоятельства.
* Террористическая организация, запрещена в России
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РоссияКазахстанКалужская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)В мире
 
 
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