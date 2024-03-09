Казахстан подтвердил данные о двух преступниках, готовивших теракт в России
Казахстан подтвердил гражданство двух ликвидированных в России террористов
© РИА Новости / Василий Крестьянинов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль на одной из улиц в Алма-Ате
Полицейский автомобиль на одной из улиц в Алма-Ате. Архивное фото
АЛМА-АТА, 9 мар - РИА Новости. Казахстан подтверждает гражданство республики двух ликвидированных российскими силовыми структурами при попытке организации теракта в России, говорится в сообщении комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана.
"СМИ опубликована информация о ликвидации силовыми структурами России двух граждан Казахстана при попытке организации теракта в РФ. Казахстанское гражданство и выезд этих лиц в Россию подтверждаются", - говорится в сообщении ведомства на сайте.
В КНБ сообщили, что по указанному факту ведется досудебное расследование.
"Проверка осуществляется в тесном контакте с ФСБ России в рамках действующих каналов сотрудничества. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", - сообщили в ведомстве.
Ранее ФСБ РФ на территории Калужской области пресекла деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ* в Афганистане - "Вилаят Хорасан", члены которой планировали совершение террористического акта в отношении одного из еврейских культовых учреждений Москвы.
Комитет нацбезопасности Казахстана не уточняет обстоятельства.
* Террористическая организация, запрещена в России