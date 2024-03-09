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СМИ: действующего президента Руанды выдвинули кандидатом на выборах
СМИ: действующего президента Руанды выдвинули кандидатом на выборах - РИА Новости, 09.03.2024
СМИ: действующего президента Руанды выдвинули кандидатом на выборах
Правящая партия Руанды "Руандийский патриотический фронт" (RPF) выдвинула действующего президента страны Поля Кагаме в качестве кандидата на предстоящих... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T22:04
2024-03-09T22:04
2024-03-09T22:04
в мире
руанда
поль кагаме
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Правящая партия Руанды "Руандийский патриотический фронт" (RPF) выдвинула действующего президента страны Поля Кагаме в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах, сообщает агентство Рейтер. Национальная избирательная комиссия ранее сообщала, что выборы парламента и президента Руанды назначены на 15 июля 2024 года. "Кандидатура президента Руанды Поля Кагаме на президентских выборах, которые должны состояться в июле, в субботу была одобрена правящей партией", - говорится в сообщении агентства. По его данным, кандидатура Кагаме была одобрена на заседании партии, он получил 99,1% голосов. Согласно законодательству, президент Руанды избирается сроком на пять лет не более двух раз подряд. С апреля 2000 года страну возглавляет Поль Кагаме. В 2015 на референдуме были обнулены президентские сроки, и 66-летний Кагаме вступил в должность в третий раз, имея право быть избранным еще два раза и руководить страной до 2034 года.
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в мире, руанда, поль кагаме
В мире, Руанда, Поль Кагаме
СМИ: действующего президента Руанды выдвинули кандидатом на выборах
Рейтер: действующего главу Руанды Кагаме выдвинули кандидатом на выборах в июле