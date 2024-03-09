https://ria.ru/20240309/iskander-1932043712.html

"Искандер" уничтожил два американских ЗРК Patriot в ДНР, сообщил источник

"Искандер" уничтожил два американских ЗРК Patriot в ДНР, сообщил источник - РИА Новости, 09.03.2024

"Искандер" уничтожил два американских ЗРК Patriot в ДНР, сообщил источник

Среди систем ПВО, уничтоженных в районе Покровска в ДНР ударом ракеты ОТРК "Искандер-М", было два американских ЗРК Patriot, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T17:30

2024-03-09T17:30

2024-03-09T18:02

специальная военная операция на украине

покровск

донецкая народная республика

россия

зрк с-300

безопасность

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ЛУГАНСК, 9 мар — РИА Новости. Среди систем ПВО, уничтоженных в районе Покровска в ДНР ударом ракеты ОТРК "Искандер-М", было два американских ЗРК Patriot, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Был произведен анализ видео объективного контроля, пришли к выводу, что на кадрах не только С-300, как утверждали ранее, две из трех уничтоженных машин — это ЗРК Patriot", — сообщил источник.Перед этим сегодня Минобороны опубликовало видео попадания ракеты комплекса "Искандер-М" в украинскую технику. По данным ведомства, при ударе уничтожили зенитную ракетную систему (ЗРС) С-300 в районе Покровска в ДНР. Позже в распоряжении РИА Новости оказались кадры с последствиями удара, на которых видно, что уничтожены три системы ПВО.В прошлый раз российские военные поразили Patriot в конце февраля. Тогда под удар высокоточным оружием попали пусковая установка, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина комплекса.

https://ria.ru/20240106/patriot-1919952115.html

https://ria.ru/20231204/svo-1913141522.html

покровск

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры последствий удара по дивизиону С-300 ВСУ В распоряжении РИА Новости оказались кадры последствий удара по дивизиону С-300 ВСУ западнее города Покровск в Донбассе. В результате точного удара были поражены: 3 пусковые установки ЗРК С-300ПС, радиолокатор подсвета целей и наведения ракет; два автомобиля сопровождения ВСУ. Ранее МО РФ опубликовали кадры самого удара. 2024-03-09T17:30 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

покровск, донецкая народная республика, россия, зрк с-300, безопасность