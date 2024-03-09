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"Искандер" уничтожил два американских ЗРК Patriot в ДНР, сообщил источник - РИА Новости, 09.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:30 09.03.2024 (обновлено: 18:02 09.03.2024)
https://ria.ru/20240309/iskander-1932043712.html
"Искандер" уничтожил два американских ЗРК Patriot в ДНР, сообщил источник
"Искандер" уничтожил два американских ЗРК Patriot в ДНР, сообщил источник - РИА Новости, 09.03.2024
"Искандер" уничтожил два американских ЗРК Patriot в ДНР, сообщил источник
Среди систем ПВО, уничтоженных в районе Покровска в ДНР ударом ракеты ОТРК "Искандер-М", было два американских ЗРК Patriot, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T17:30
2024-03-09T18:02
специальная военная операция на украине
покровск
донецкая народная республика
россия
зрк с-300
безопасность
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ЛУГАНСК, 9 мар — РИА Новости. Среди систем ПВО, уничтоженных в районе Покровска в ДНР ударом ракеты ОТРК "Искандер-М", было два американских ЗРК Patriot, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.&quot;Был произведен анализ видео объективного контроля, пришли к выводу, что на кадрах не только С-300, как утверждали ранее, две из трех уничтоженных машин — это ЗРК Patriot&quot;, — сообщил источник.Перед этим сегодня Минобороны опубликовало видео попадания ракеты комплекса "Искандер-М" в украинскую технику. По данным ведомства, при ударе уничтожили зенитную ракетную систему (ЗРС) С-300 в районе Покровска в ДНР. Позже в распоряжении РИА Новости оказались кадры с последствиями удара, на которых видно, что уничтожены три системы ПВО.В прошлый раз российские военные поразили Patriot в конце февраля. Тогда под удар высокоточным оружием попали пусковая установка, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина комплекса.
https://ria.ru/20240106/patriot-1919952115.html
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покровск
донецкая народная республика
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Кадры последствий удара по дивизиону С-300 ВСУ
В распоряжении РИА Новости оказались кадры последствий удара по дивизиону С-300 ВСУ западнее города Покровск в Донбассе. В результате точного удара были поражены: 3 пусковые установки ЗРК С-300ПС, радиолокатор подсвета целей и наведения ракет; два автомобиля сопровождения ВСУ. Ранее МО РФ опубликовали кадры самого удара.
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покровск, донецкая народная республика, россия, зрк с-300, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Покровск, Донецкая Народная Республика, Россия, ЗРК С-300, Безопасность
"Искандер" уничтожил два американских ЗРК Patriot в ДНР, сообщил источник

"Искандер" в районе Покровска уничтожил два американских ЗРК Patriot

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 9 мар — РИА Новости. Среди систем ПВО, уничтоженных в районе Покровска в ДНР ударом ракеты ОТРК "Искандер-М", было два американских ЗРК Patriot, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
«

"Был произведен анализ видео объективного контроля, пришли к выводу, что на кадрах не только С-300, как утверждали ранее, две из трех уничтоженных машин — это ЗРК Patriot", — сообщил источник.

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Перед этим сегодня Минобороны опубликовало видео попадания ракеты комплекса "Искандер-М" в украинскую технику. По данным ведомства, при ударе уничтожили зенитную ракетную систему (ЗРС) С-300 в районе Покровска в ДНР.
Позже в распоряжении РИА Новости оказались кадры с последствиями удара, на которых видно, что уничтожены три системы ПВО.
В прошлый раз российские военные поразили Patriot в конце февраля. Тогда под удар высокоточным оружием попали пусковая установка, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина комплекса.
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Специальная военная операция на УкраинеПокровскДонецкая Народная РеспубликаРоссияЗРК С-300Безопасность
 
 
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