https://ria.ru/20240309/iran-1932041126.html

В Иране отразили самую крупную в истории страны кибератаку

В Иране отразили самую крупную в истории страны кибератаку - РИА Новости, 09.03.2024

В Иране отразили самую крупную в истории страны кибератаку

Иранские специалисты отразили самую крупную за историю страны DDoS атаку на серверы 28 февраля, накануне выборов в парламент и Совет экспертов, скорость атаки... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T17:13

2024-03-09T17:13

2024-03-09T17:13

в мире

иран

али хаменеи

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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Иранские специалисты отразили самую крупную за историю страны DDoS атаку на серверы 28 февраля, накануне выборов в парламент и Совет экспертов, скорость атаки составила 136 миллионов запросов в секунду, сообщило иранское информационное агентство Fars. "Самая крупная DDoS-атака в истории страны произошла 28 февраля со скоростью 136 миллионов пакетов (или запросов – ред.) в секунду и была полностью отражена", - говорится в сообщении. Отмечается, что за несколько дней до проведения выборов в Иране суммарно было отражено около 160 DDoS-атак. В Иране 1 марта прошли выборы сразу в два государственных органа: меджлис и Совет экспертов. Меджлис исламского совета (нижняя палата парламента) состоит из 290 членов и выбирается сроком на четыре года. На каждое кресло в парламенте претендовали более 52 кандидатов в возрасте от 30 до 75 лет, при этом женщины составляли 12-13% от общего числа зарегистрированных участников. Совет экспертов, выборы в который проходили в тот же день, является специальным органом, в функции которого входит избрание Верховного и Духовного лидера Ирана. Членами Совета становятся 88 исламских богословов, избираемых на восемь лет. Прошедшие выборы имели особое значение, так как, возможно, именно избранные на них них члены Совета экспертов будут выбирать преемника действующего Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, которому в апреле исполнится 85 лет.

https://ria.ru/20240104/kiberataka-1919680589.html

https://ria.ru/20240106/natsbiblioteka-1919984438.html

иран

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, али хаменеи