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В Москве на БКЛ увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути
В Москве на БКЛ увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути - РИА Новости, 09.03.2024
В Москве на БКЛ увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути
Интервалы движения поездов против часовой стрелки увеличены на Большой кольцевой линии метро Москвы, причиной стал человек на путях, сообщается в... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T23:49
2024-03-09T23:49
2024-03-09T23:52
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Интервалы движения поездов против часовой стрелки увеличены на Большой кольцевой линии метро Москвы, причиной стал человек на путях, сообщается в Telegram-канале дептранса столицы."На Большой кольцевой линии против часовой стрелки временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.
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москва
В Москве на БКЛ увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути
В Москве на БКЛ увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути