https://ria.ru/20240309/intervaly-1932086337.html

В Москве на БКЛ увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути

В Москве на БКЛ увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути - РИА Новости, 09.03.2024

В Москве на БКЛ увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути

Интервалы движения поездов против часовой стрелки увеличены на Большой кольцевой линии метро Москвы, причиной стал человек на путях, сообщается в... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T23:49

2024-03-09T23:49

2024-03-09T23:52

москва

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Интервалы движения поездов против часовой стрелки увеличены на Большой кольцевой линии метро Москвы, причиной стал человек на путях, сообщается в Telegram-канале дептранса столицы."На Большой кольцевой линии против часовой стрелки временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240303/bkl-1930806962.html

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