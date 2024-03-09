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В Москве на БКЛ увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути - РИА Новости, 09.03.2024
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23:49 09.03.2024 (обновлено: 23:52 09.03.2024)
https://ria.ru/20240309/intervaly-1932086337.html
В Москве на БКЛ увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути
В Москве на БКЛ увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути - РИА Новости, 09.03.2024
В Москве на БКЛ увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути
Интервалы движения поездов против часовой стрелки увеличены на Большой кольцевой линии метро Москвы, причиной стал человек на путях, сообщается в... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T23:49
2024-03-09T23:52
москва
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Интервалы движения поездов против часовой стрелки увеличены на Большой кольцевой линии метро Москвы, причиной стал человек на путях, сообщается в Telegram-канале дептранса столицы."На Большой кольцевой линии против часовой стрелки временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.
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В Москве на БКЛ увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути

В Москве на БКЛ увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк БКЛ
БКЛ - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Интервалы движения поездов против часовой стрелки увеличены на Большой кольцевой линии метро Москвы, причиной стал человек на путях, сообщается в Telegram-канале дептранса столицы.
«
"На Большой кольцевой линии против часовой стрелки временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.
Пассажиры в вагоне поезда Большой кольцевой линии московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
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