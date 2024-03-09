https://ria.ru/20240309/import-1932070822.html

Импорт на Украину упал из-за блокады польских фермеров

Импорт на Украину упал из-за блокады польских фермеров - РИА Новости, 09.03.2024

Импорт на Украину упал из-за блокады польских фермеров

Импорт товаров на Украину из-за блокады со стороны польских фермеров в феврале по сравнению с январем сократился на 14%, сообщил замминистра экономики Тарас... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T21:03

2024-03-09T21:03

2024-03-09T21:03

украина

польша

киев

тарас качка

евросоюз

всемирная торговая организация (вто)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/03/1930862029_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_930393f7235c359480b04f83f541f115.jpg

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Импорт товаров на Украину из-за блокады со стороны польских фермеров в феврале по сравнению с январем сократился на 14%, сообщил замминистра экономики Тарас Качка. "Импорт, особенно импорт автомобильным транспортом в феврале по сравнению с январем сократился на 14%. Для всех иностранных производителей и украинского общества, которому нужен импорт топлива, медпрепаратов, автомобилей - эта блокада перекладывается на цифры", - сказал Качка в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, это негативно влияет на доходную часть бюджета Украины, поскольку меньше поступлений от пошлин и налога на добавленную стоимость на импорт. Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20240309/sikorskiy-1931988199.html

https://ria.ru/20240309/fermery-1932050789.html

украина

польша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, польша, киев, тарас качка, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)