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Греция создаст свои оборонные технологии, заявили в Минобороны - РИА Новости, 09.03.2024
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17:31 09.03.2024
https://ria.ru/20240309/gretsiya-1932043959.html
Греция создаст свои оборонные технологии, заявили в Минобороны
Греция создаст свои оборонные технологии, заявили в Минобороны - РИА Новости, 09.03.2024
Греция создаст свои оборонные технологии, заявили в Минобороны
Греция должна прекратить только покупать готовые системы вооружения, а перейти к разработке собственных программ оборонных технологий, а также создать... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T17:31
2024-03-09T17:31
в мире
греция
армения
европа
никос дендиас
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АФИНЫ, 9 мар – РИА Новости. Греция должна прекратить только покупать готовые системы вооружения, а перейти к разработке собственных программ оборонных технологий, а также создать противодронный "купол", прикрывающий территорию Греции, заявил министр национальной обороны Никос Дендиас в интервью газете "Нафтемпорики". Дендиас изложил некоторые аспекты реформы вооруженных сил. "Повестка дня 2030" - это крупнейшая реформа, которая когда-либо проводилась в Вооруженных силах. Стремительное развитие технологий, кибератаки и искусственный интеллект, а также вооруженные конфликты последних лет в нашем регионе как никогда подчеркивают необходимость модернизации и адаптации Вооруженных сил к новым условиям. Основными элементами реформы являются развитие исследований и инноваций с созданием соответствующей экосистемы в Вооруженных силах, модернизация институциональной структуры высших военных учебных заведений, создание Объединенного корпуса информационных технологий. Реформа включает и изменения в службе", - сказал министр. По его словам, целью новой инновационной экосистемы является производство инновационных продуктов для вооруженных сил, поддержание существующих. "Но прежде всего это продвижение и поддержка исследований и разработок технологий двойного назначения. То есть технологий, которые будут иметь не только военное, но и гражданское применение, служа социальным, коммерческим и гражданским целям защиты", - отметил он. Дендиас сказал, что первым шагом в реализации экосистемы является выделение части бюджета вооруженных сил исключительно на производство греческой оборонной продукции. "Создается независимый орган под названием "Греческий центр инновационного развития". Орган будет управлять программами и контрактами, поддерживать внедрение новых технологий и способствовать сотрудничеству с университетами, военными училищами, исследовательскими центрами и предприятиями. Он также будет включать интеграцию больших данных и искусственного интеллекта (ИИ) для обработки информации в реальном времени", - сказал Дендиас. По его мнению, сегодня как никогда важно создание сил обороны в ЕС, чтобы государства-члены ЕС смогли защитить себя собственными силами, если возникнет такая необходимость. "Эпоха "наивной" и ориентированной на экономическое процветание Европы закончилась", - считает он. Дендиас заявил, что Греция придает особое значение стратегии оборонной самодостаточности ЕС и стремится активно участвовать в любой инициативе, направленной на защиту европейского пространства. Дендиас сказал, что расходы на оборону не будут безрассудными. "Я попросил Генеральный штаб расставить приоритеты и переоценить будущие программы оснащения с составлением новой 12-летней программы. Мы не закрыли двери для таких программ, как "Корветы", но расставляет новые приоритеты и оценки. Однако в то же время с реализацией "Повестки 2030" мы стремимся уйти от логики "покупок (вооружений) с полки" и перейти к разработке программ оборонных технологий, имеющих внутреннюю добавленную стоимость. Таким образом, инвестиции в оборону будут способствовать развитию нашей страны и увеличению занятости", - сказал он. Министр заявил о намерении дать возможность Греции превратиться из простого потребителя продукции оборонной техники в производителя, а возможно, и в крупного ее экспортера. Дендиас назвал большим национальным успехом принятие США предложения об участии в строительстве новых фрегатов Constellation на греческих верфях. Глава греческого военного ведомства отметил также, что технологические разработки в области дронов и систем борьбы с дронами изменили способы ведения войны на глобальном уровне. "Во время моего недавнего визита в Армению я подробно узнал об их использовании на современном поле боя. Напомню, что это страна, Вооружённые силы которой подверглись нападению со стороны армии, которая массово использовала беспилотники, в том числе беспилотники "Байрактар". По той же причине мы будем сотрудничать с Арменией в рамках двусторонних соглашений о сотрудничестве в сфере обороны и с учетом уроков, извлеченных из конфликта в Нагорном Карабахе", - сказал он. "Греция осознает важность этих технологий и активно работает над укреплением своих возможностей в этой области в рамках новой экосистемы. Мы будем быстро работать над тем, чтобы преодолеть отставание в этой сфере от наших соседних стран, а также создать "купол" против беспилотников, охватывающий территорию Греции", - отметил он.
https://ria.ru/20240307/gretsiya-1931763918.html
https://ria.ru/20240225/boepripasy-1929368592.html
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в мире, греция, армения, европа, никос дендиас, евросоюз
В мире, Греция, Армения, Европа, Никос Дендиас, Евросоюз
Греция создаст свои оборонные технологии, заявили в Минобороны

Минобороны Греции: Афины создадут свои оборонные технологии и купол от дронов

© РИА Новости / СомовАфины
Афины - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости / Сомов
Афины. Архивное фото
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АФИНЫ, 9 мар – РИА Новости. Греция должна прекратить только покупать готовые системы вооружения, а перейти к разработке собственных программ оборонных технологий, а также создать противодронный "купол", прикрывающий территорию Греции, заявил министр национальной обороны Никос Дендиас в интервью газете "Нафтемпорики".
Дендиас изложил некоторые аспекты реформы вооруженных сил.
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"Повестка дня 2030" - это крупнейшая реформа, которая когда-либо проводилась в Вооруженных силах. Стремительное развитие технологий, кибератаки и искусственный интеллект, а также вооруженные конфликты последних лет в нашем регионе как никогда подчеркивают необходимость модернизации и адаптации Вооруженных сил к новым условиям. Основными элементами реформы являются развитие исследований и инноваций с созданием соответствующей экосистемы в Вооруженных силах, модернизация институциональной структуры высших военных учебных заведений, создание Объединенного корпуса информационных технологий. Реформа включает и изменения в службе", - сказал министр.
По его словам, целью новой инновационной экосистемы является производство инновационных продуктов для вооруженных сил, поддержание существующих. "Но прежде всего это продвижение и поддержка исследований и разработок технологий двойного назначения. То есть технологий, которые будут иметь не только военное, но и гражданское применение, служа социальным, коммерческим и гражданским целям защиты", - отметил он.
Дендиас сказал, что первым шагом в реализации экосистемы является выделение части бюджета вооруженных сил исключительно на производство греческой оборонной продукции.
"Создается независимый орган под названием "Греческий центр инновационного развития". Орган будет управлять программами и контрактами, поддерживать внедрение новых технологий и способствовать сотрудничеству с университетами, военными училищами, исследовательскими центрами и предприятиями. Он также будет включать интеграцию больших данных и искусственного интеллекта (ИИ) для обработки информации в реальном времени", - сказал Дендиас.
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По его мнению, сегодня как никогда важно создание сил обороны в ЕС, чтобы государства-члены ЕС смогли защитить себя собственными силами, если возникнет такая необходимость.
"Эпоха "наивной" и ориентированной на экономическое процветание Европы закончилась", - считает он.
Дендиас заявил, что Греция придает особое значение стратегии оборонной самодостаточности ЕС и стремится активно участвовать в любой инициативе, направленной на защиту европейского пространства.
Дендиас сказал, что расходы на оборону не будут безрассудными.
"Я попросил Генеральный штаб расставить приоритеты и переоценить будущие программы оснащения с составлением новой 12-летней программы. Мы не закрыли двери для таких программ, как "Корветы", но расставляет новые приоритеты и оценки. Однако в то же время с реализацией "Повестки 2030" мы стремимся уйти от логики "покупок (вооружений) с полки" и перейти к разработке программ оборонных технологий, имеющих внутреннюю добавленную стоимость. Таким образом, инвестиции в оборону будут способствовать развитию нашей страны и увеличению занятости", - сказал он.
Министр заявил о намерении дать возможность Греции превратиться из простого потребителя продукции оборонной техники в производителя, а возможно, и в крупного ее экспортера.
Дендиас назвал большим национальным успехом принятие США предложения об участии в строительстве новых фрегатов Constellation на греческих верфях.
Глава греческого военного ведомства отметил также, что технологические разработки в области дронов и систем борьбы с дронами изменили способы ведения войны на глобальном уровне.
"Во время моего недавнего визита в Армению я подробно узнал об их использовании на современном поле боя. Напомню, что это страна, Вооружённые силы которой подверглись нападению со стороны армии, которая массово использовала беспилотники, в том числе беспилотники "Байрактар". По той же причине мы будем сотрудничать с Арменией в рамках двусторонних соглашений о сотрудничестве в сфере обороны и с учетом уроков, извлеченных из конфликта в Нагорном Карабахе", - сказал он.
"Греция осознает важность этих технологий и активно работает над укреплением своих возможностей в этой области в рамках новой экосистемы. Мы будем быстро работать над тем, чтобы преодолеть отставание в этой сфере от наших соседних стран, а также создать "купол" против беспилотников, охватывающий территорию Греции", - отметил он.
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