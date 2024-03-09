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На границе Польши и Украины находятся около 2300 фур - РИА Новости, 09.03.2024
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12:27 09.03.2024
https://ria.ru/20240309/granitsa-1932007053.html
На границе Польши и Украины находятся около 2300 фур
На границе Польши и Украины находятся около 2300 фур - РИА Новости, 09.03.2024
На границе Польши и Украины находятся около 2300 фур
Представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что на польско-украинской границе из-за протеста польских фермеров образовалась очередь из 2300... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T12:27
2024-03-09T12:27
в мире
польша
украина
киев
андрей демченко
евросоюз
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что на польско-украинской границе из-за протеста польских фермеров образовалась очередь из 2300 грузовиков, ожидается, что по направлению пропуска пункта "Краковец" блокада завершится до 13 марта. "На границе с Польшей на утро субботы, 9 марта, в очередях находится 2300 грузовиков по всем направлениям, где польские фермеры усложняют или делают невозможным проезд грузовых транспортных средств", - приводит слова Демченко украинский телеканал "Общественное". По его словам, больше всего транспорта скопилось на пунктах пропуска "Ягодин", "Шегини", где польские фермеры вообще не пропускают грузовики, следующие в сторону Польши. Демченко отметил, что ночью польская сторона проинформировала о том, что фермеры предположительно планируют прекратить временно транспортную блокаду по направлению КПП "Краковец", она может продолжатся здесь до 13 марта. Акции протеста фермеров проходят в Польше с начала февраля. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20240309/sikorskiy-1931988199.html
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в мире, польша, украина, киев, андрей демченко, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)
В мире, Польша, Украина, Киев, Андрей Демченко, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО)
На границе Польши и Украины находятся около 2300 фур

В очередях на границе Польши и Украины находятся 2,3 тысячи фур

© РИА Новости / СтрингерУкраинский пограничник
Украинский пограничник - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
Украинский пограничник. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что на польско-украинской границе из-за протеста польских фермеров образовалась очередь из 2300 грузовиков, ожидается, что по направлению пропуска пункта "Краковец" блокада завершится до 13 марта.
"На границе с Польшей на утро субботы, 9 марта, в очередях находится 2300 грузовиков по всем направлениям, где польские фермеры усложняют или делают невозможным проезд грузовых транспортных средств", - приводит слова Демченко украинский телеканал "Общественное".
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По его словам, больше всего транспорта скопилось на пунктах пропуска "Ягодин", "Шегини", где польские фермеры вообще не пропускают грузовики, следующие в сторону Польши. Демченко отметил, что ночью польская сторона проинформировала о том, что фермеры предположительно планируют прекратить временно транспортную блокаду по направлению КПП "Краковец", она может продолжатся здесь до 13 марта.
Акции протеста фермеров проходят в Польше с начала февраля. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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