https://ria.ru/20240309/granitsa-1932007053.html

На границе Польши и Украины находятся около 2300 фур

На границе Польши и Украины находятся около 2300 фур - РИА Новости, 09.03.2024

На границе Польши и Украины находятся около 2300 фур

Представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что на польско-украинской границе из-за протеста польских фермеров образовалась очередь из 2300... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T12:27

2024-03-09T12:27

2024-03-09T12:27

в мире

польша

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что на польско-украинской границе из-за протеста польских фермеров образовалась очередь из 2300 грузовиков, ожидается, что по направлению пропуска пункта "Краковец" блокада завершится до 13 марта. "На границе с Польшей на утро субботы, 9 марта, в очередях находится 2300 грузовиков по всем направлениям, где польские фермеры усложняют или делают невозможным проезд грузовых транспортных средств", - приводит слова Демченко украинский телеканал "Общественное". По его словам, больше всего транспорта скопилось на пунктах пропуска "Ягодин", "Шегини", где польские фермеры вообще не пропускают грузовики, следующие в сторону Польши. Демченко отметил, что ночью польская сторона проинформировала о том, что фермеры предположительно планируют прекратить временно транспортную блокаду по направлению КПП "Краковец", она может продолжатся здесь до 13 марта. Акции протеста фермеров проходят в Польше с начала февраля. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20240309/sikorskiy-1931988199.html

https://ria.ru/20240302/polsha-1930628334.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, польша, украина, киев, андрей демченко, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)