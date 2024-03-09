https://ria.ru/20240309/gosduma-1931992850.html
Дизайнерам из регионов предложат создать одежду с символикой Госдумы
Дизайнерам из регионов предложат создать одежду с символикой Госдумы - РИА Новости, 09.03.2024
Дизайнерам из регионов предложат создать одежду с символикой Госдумы
Депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия") предложил провести конкурс на создание футболок, толстовок и сувениров с символикой Госдумы среди дизайнеров... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T10:14
2024-03-09T10:14
2024-03-09T10:14
общество
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия") предложил провести конкурс на создание футболок, толстовок и сувениров с символикой Госдумы среди дизайнеров из регионов. "Было бы хорошо, если бы в Государственной думе был выпущен какой-то экологичный мерч - красивые толстовки, носочки, футболки с думским логотипом, приятные на ощупь шарфы, сувениры… Госдума довольно большой государственный орган и вполне могла бы, например, среди отечественных молодых дизайнеров, которые занимаются развитием локальных брендов, провести такой конкурс на лучший мерч", - сказал РИА Новости Говырин. Депутат рассказал, что российские дизайнеры активно шьют одежду по принципу безотходного и экологичного производства. По его словам, многие такие дизайнеры из малых городов. "Чтобы, например, думский сувенир - это было не что-то роскошное или помпезное с золотыми блямбами на клею, а простое, недорогое и качественное, и чтобы стоило умеренных денег. На мероприятия в Госдуму приходят дети, студенты, старшее поколение, чтобы все могли приобрести какой-то недорогой и качественный сувенир. Этим просто никто не занимался и не задавался этим вопросом", - отметил Говырин.
https://ria.ru/20231104/merch-1907393952.html
https://rsport.ria.ru/20230817/boks-1890675426.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, единая россия
Общество, Госдума РФ, Единая Россия
Дизайнерам из регионов предложат создать одежду с символикой Госдумы
Дизайнерам из регионов предложат создать толстовки с символикой Госдумы
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия") предложил провести конкурс на создание футболок, толстовок и сувениров с символикой Госдумы среди дизайнеров из регионов.
"Было бы хорошо, если бы в Государственной думе был выпущен какой-то экологичный мерч - красивые толстовки, носочки, футболки с думским логотипом, приятные на ощупь шарфы, сувениры… Госдума довольно большой государственный орган и вполне могла бы, например, среди отечественных молодых дизайнеров, которые занимаются развитием локальных брендов, провести такой конкурс на лучший мерч", - сказал РИА Новости Говырин.
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Депутат рассказал, что российские дизайнеры активно шьют одежду по принципу безотходного и экологичного производства. По его словам, многие такие дизайнеры из малых городов.
"Чтобы, например, думский сувенир - это было не что-то роскошное или помпезное с золотыми блямбами на клею, а простое, недорогое и качественное, и чтобы стоило умеренных денег. На мероприятия в Госдуму приходят дети, студенты, старшее поколение, чтобы все могли приобрести какой-то недорогой и качественный сувенир. Этим просто никто не занимался и не задавался этим вопросом", - отметил Говырин.
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