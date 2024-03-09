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Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку - РИА Новости, 09.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:47 09.03.2024 (обновлено: 11:59 09.03.2024)
https://ria.ru/20240309/gorlovka-1932002387.html
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку - РИА Новости, 09.03.2024
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку
Украинские войска в субботу утром сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Калининский район Горловки, а также обстреляли город кассетными снарядами... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T11:47
2024-03-09T11:59
специальная военная операция на украине
происшествия
в мире
горловка
калининский район
сша
джо байден
сцкк
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ДОНЕЦК, 9 мар - РИА Новости. Украинские войска в субботу утром сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Калининский район Горловки, а также обстреляли город кассетными снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Атака ударным БпЛА со стороны ВФУ: 9.25 – н.п. Горловка (Калининский район): сброшен взрывоопасный предмет с БпЛА", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что с 6.25 до 10.00 украинские войска выпустили по городу девять кассетных снарядов калибром 155 миллиметров. Кроме того, в 10.45 и 11.00 были зафиксированы удары по Петровскому району Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Джо Байдена из демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20240307/obstrel-1931664780.html
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происшествия, в мире, горловка, калининский район, сша, джо байден, сцкк, стирол
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, В мире, Горловка, Калининский район, США, Джо Байден, СЦКК, Стирол
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Калининский район Горловки

© Фото : Приходько РИК/TelegramАвтомобиль, поврежденный в результате атаки БПЛА в Калининском районе Горловки. 9 марта 2024
Автомобиль, поврежденный в результате атаки БПЛА в Калининском районе Горловки. 9 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Автомобиль, поврежденный в результате атаки БПЛА в Калининском районе Горловки. 9 марта 2024
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ДОНЕЦК, 9 мар - РИА Новости. Украинские войска в субботу утром сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Калининский район Горловки, а также обстреляли город кассетными снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Атака ударным БпЛА со стороны ВФУ: 9.25 – н.п. Горловка (Калининский район): сброшен взрывоопасный предмет с БпЛА", - говорится в сообщении представительства.
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Отмечается, что с 6.25 до 10.00 украинские войска выпустили по городу девять кассетных снарядов калибром 155 миллиметров.
Кроме того, в 10.45 и 11.00 были зафиксированы удары по Петровскому району Донецка.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Джо Байдена из демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВ миреГорловкаКалининский районСШАДжо БайденСЦККСтирол
 
 
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