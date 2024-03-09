https://ria.ru/20240309/gorlovka-1932002387.html

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку - РИА Новости, 09.03.2024

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку

Украинские войска в субботу утром сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Калининский район Горловки, а также обстреляли город кассетными снарядами... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T11:47

2024-03-09T11:47

2024-03-09T11:59

специальная военная операция на украине

происшествия

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сша

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ДОНЕЦК, 9 мар - РИА Новости. Украинские войска в субботу утром сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Калининский район Горловки, а также обстреляли город кассетными снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Атака ударным БпЛА со стороны ВФУ: 9.25 – н.п. Горловка (Калининский район): сброшен взрывоопасный предмет с БпЛА", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что с 6.25 до 10.00 украинские войска выпустили по городу девять кассетных снарядов калибром 155 миллиметров. Кроме того, в 10.45 и 11.00 были зафиксированы удары по Петровскому району Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Джо Байдена из демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20240307/obstrel-1931664780.html

https://ria.ru/20240302/sbros-1930715955.html

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калининский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, в мире, горловка, калининский район, сша, джо байден, сцкк, стирол