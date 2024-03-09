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В Германии хотят построить новые бомбоубежища - РИА Новости, 09.03.2024
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13:38 09.03.2024
https://ria.ru/20240309/germaniya-1932018019.html
В Германии хотят построить новые бомбоубежища
В Германии хотят построить новые бомбоубежища - РИА Новости, 09.03.2024
В Германии хотят построить новые бомбоубежища
Глава ассоциации городов и коммун Германии Андре Бергхеггер в интервью медиагруппе Funke призвал власти страны вложить не менее десяти миллиардов евро в... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T13:38
2024-03-09T13:38
в мире
германия
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БЕРЛИН, 9 мар – РИА Новости. Глава ассоциации городов и коммун Германии Андре Бергхеггер в интервью медиагруппе Funke призвал власти страны вложить не менее десяти миллиардов евро в следующие десять лет в обеспечение внутренней безопасности городов, в том числе речь идет о строительстве бункеров. "Во время холодной войны в Германии было более 2 тысяч бункеров. Из них осталось только 600, которые могут обеспечить защиту приблизительно 500 тысяч человек. Необходимо срочно вернуть в использование выведенные из эксплуатации бункеры", - сказал Бергхеггер. Он также подчеркнул, что для защиты гражданского населения федеральному правительству необходимо выделять по меньшей мере миллиард евро в год в течение следующих десяти лет. "Укрепление нашей жизнеспособности является общей задачей для федерального правительства, правительств федеральных земель и коммун", - заявил Бергхеггер. Также он упомянул необходимость восстановления работоспособности систем оповещения и сирен в Германии.
https://ria.ru/20240308/germany-1931837287.html
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в мире, германия
В мире, Германия
В Германии хотят построить новые бомбоубежища

Ассоциация городов Германии попросила деньги на строительство бомбоубежищ

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкВид на Бранденбургские ворота в Берлине
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Вид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 9 мар – РИА Новости. Глава ассоциации городов и коммун Германии Андре Бергхеггер в интервью медиагруппе Funke призвал власти страны вложить не менее десяти миллиардов евро в следующие десять лет в обеспечение внутренней безопасности городов, в том числе речь идет о строительстве бункеров.
"Во время холодной войны в Германии было более 2 тысяч бункеров. Из них осталось только 600, которые могут обеспечить защиту приблизительно 500 тысяч человек. Необходимо срочно вернуть в использование выведенные из эксплуатации бункеры", - сказал Бергхеггер.
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Он также подчеркнул, что для защиты гражданского населения федеральному правительству необходимо выделять по меньшей мере миллиард евро в год в течение следующих десяти лет.
"Укрепление нашей жизнеспособности является общей задачей для федерального правительства, правительств федеральных земель и коммун", - заявил Бергхеггер. Также он упомянул необходимость восстановления работоспособности систем оповещения и сирен в Германии.
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