https://ria.ru/20240309/germaniya-1932018019.html

В Германии хотят построить новые бомбоубежища

В Германии хотят построить новые бомбоубежища - РИА Новости, 09.03.2024

В Германии хотят построить новые бомбоубежища

Глава ассоциации городов и коммун Германии Андре Бергхеггер в интервью медиагруппе Funke призвал власти страны вложить не менее десяти миллиардов евро в... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T13:38

2024-03-09T13:38

2024-03-09T13:38

в мире

германия

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БЕРЛИН, 9 мар – РИА Новости. Глава ассоциации городов и коммун Германии Андре Бергхеггер в интервью медиагруппе Funke призвал власти страны вложить не менее десяти миллиардов евро в следующие десять лет в обеспечение внутренней безопасности городов, в том числе речь идет о строительстве бункеров. "Во время холодной войны в Германии было более 2 тысяч бункеров. Из них осталось только 600, которые могут обеспечить защиту приблизительно 500 тысяч человек. Необходимо срочно вернуть в использование выведенные из эксплуатации бункеры", - сказал Бергхеггер. Он также подчеркнул, что для защиты гражданского населения федеральному правительству необходимо выделять по меньшей мере миллиард евро в год в течение следующих десяти лет. "Укрепление нашей жизнеспособности является общей задачей для федерального правительства, правительств федеральных земель и коммун", - заявил Бергхеггер. Также он упомянул необходимость восстановления работоспособности систем оповещения и сирен в Германии.

https://ria.ru/20240308/germany-1931837287.html

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германия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия