В Германии много семейных бизнесов оказались на грани, пишут СМИ
Блумберг: в Германии часть бизнеса на грани из-за отмены финансирования
Здание Рейхстага в центре Берлина. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Множество семейных немецких бизнесов, составляющих основу экономики страны, оказались "на грани" в том числе из-за ограничения правительственного финансирования компаний и возросших цен на электроэнергию, передает агентство Блумберг.
"Беспокойство <...> отражает растущее в Германии недовольство примерно трех миллионов семейных компаний, которые по-прежнему составляют основу экономики страны и которые оказались на грани. <...> Условия стали еще более сложными после того, как Конституционный суд Германии предписал правящей коалиции остановить чрезмерное внебюджетное финансирование", — сообщает Блумберг.
Агентство отмечает, что препятствия бизнесу также создают чрезмерная бюрократия, высокие затраты по обслуживанию кредитов и займов, возросшие цены на электроэнергию. Кроме того, серьезный ущерб нанесла пандемия COVID-19.
Владельцы семейных предприятий все чаще считают, что в нынешних условиях невозможно вкладывать средства в новые технологии, которые имеют важнейшее значение для развития компаний. Многие из них также вынуждены продавать свои фирмы, хотя раньше это делалось только в случае крайней необходимости.
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отметил, что закупки Германией СПГ втридорога вместо российского трубопроводного газа роняют уровень ее "конкурентоспособности, экономики в целом до нуля". В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную высокими ценами. В Москве подчеркивали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
ВВП Германии в четвертом квартале сократился на 0,2% в годовом выражении после снижения третьего квартала на 0,3% год к году, таким образом, по формальному определению, экономика страны вошла в рецессию — сокращение ВВП идет два квартала подряд. Такая оценка давалась в феврале в сообщении Федерального статистического бюро страны (Destatis). В январе Destatis оценил снижение экономики Германии в 2023 году в 0,3%.