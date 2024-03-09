https://ria.ru/20240309/germaniya-1932005582.html

В Германии много семейных бизнесов оказались на грани, пишут СМИ

В Германии много семейных бизнесов оказались на грани, пишут СМИ - РИА Новости, 09.03.2024

В Германии много семейных бизнесов оказались на грани, пишут СМИ

Множество семейных немецких бизнесов, составляющих основу экономики страны, оказались "на грани" в том числе из-за ограничения правительственного финансирования РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T12:17

2024-03-09T12:17

2024-03-09T15:34

экономика

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такер карлсон

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Множество семейных немецких бизнесов, составляющих основу экономики страны, оказались "на грани" в том числе из-за ограничения правительственного финансирования компаний и возросших цен на электроэнергию, передает агентство Блумберг."Беспокойство <...> отражает растущее в Германии недовольство примерно трех миллионов семейных компаний, которые по-прежнему составляют основу экономики страны и которые оказались на грани. <...> Условия стали еще более сложными после того, как Конституционный суд Германии предписал правящей коалиции остановить чрезмерное внебюджетное финансирование", — сообщает Блумберг.Агентство отмечает, что препятствия бизнесу также создают чрезмерная бюрократия, высокие затраты по обслуживанию кредитов и займов, возросшие цены на электроэнергию. Кроме того, серьезный ущерб нанесла пандемия COVID-19. Владельцы семейных предприятий все чаще считают, что в нынешних условиях невозможно вкладывать средства в новые технологии, которые имеют важнейшее значение для развития компаний. Многие из них также вынуждены продавать свои фирмы, хотя раньше это делалось только в случае крайней необходимости. Ранее агентство Блумберг передало, что Германия, вероятно, переживает свои последние дни в качестве мировой промышленной сверхдержавы на фоне закрытия множества предприятий и общего упадка из-за конкуренции с США и КНР, но последним ударом для нее стало прекращение поставок российского газа. Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отметил, что закупки Германией СПГ втридорога вместо российского трубопроводного газа роняют уровень ее "конкурентоспособности, экономики в целом до нуля". В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную высокими ценами. В Москве подчеркивали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. ВВП Германии в четвертом квартале сократился на 0,2% в годовом выражении после снижения третьего квартала на 0,3% год к году, таким образом, по формальному определению, экономика страны вошла в рецессию — сокращение ВВП идет два квартала подряд. Такая оценка давалась в феврале в сообщении Федерального статистического бюро страны (Destatis). В январе Destatis оценил снижение экономики Германии в 2023 году в 0,3%.

https://ria.ru/20240305/sanktsii-1931089691.html

https://ria.ru/20240213/evropa-1926968507.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, германия, россия, сша, такер карлсон, владимир путин, destatis