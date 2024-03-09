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В Германии много семейных бизнесов оказались на грани, пишут СМИ - РИА Новости, 09.03.2024
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12:17 09.03.2024 (обновлено: 15:34 09.03.2024)
https://ria.ru/20240309/germaniya-1932005582.html
В Германии много семейных бизнесов оказались на грани, пишут СМИ
В Германии много семейных бизнесов оказались на грани, пишут СМИ - РИА Новости, 09.03.2024
В Германии много семейных бизнесов оказались на грани, пишут СМИ
Множество семейных немецких бизнесов, составляющих основу экономики страны, оказались "на грани" в том числе из-за ограничения правительственного финансирования РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T12:17
2024-03-09T15:34
экономика
германия
россия
сша
такер карлсон
владимир путин
destatis
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Множество семейных немецких бизнесов, составляющих основу экономики страны, оказались "на грани" в том числе из-за ограничения правительственного финансирования компаний и возросших цен на электроэнергию, передает агентство Блумберг."Беспокойство &lt;...&gt; отражает растущее в Германии недовольство примерно трех миллионов семейных компаний, которые по-прежнему составляют основу экономики страны и которые оказались на грани. &lt;...&gt; Условия стали еще более сложными после того, как Конституционный суд Германии предписал правящей коалиции остановить чрезмерное внебюджетное финансирование", — сообщает Блумберг.Агентство отмечает, что препятствия бизнесу также создают чрезмерная бюрократия, высокие затраты по обслуживанию кредитов и займов, возросшие цены на электроэнергию. Кроме того, серьезный ущерб нанесла пандемия COVID-19. Владельцы семейных предприятий все чаще считают, что в нынешних условиях невозможно вкладывать средства в новые технологии, которые имеют важнейшее значение для развития компаний. Многие из них также вынуждены продавать свои фирмы, хотя раньше это делалось только в случае крайней необходимости. Ранее агентство Блумберг передало, что Германия, вероятно, переживает свои последние дни в качестве мировой промышленной сверхдержавы на фоне закрытия множества предприятий и общего упадка из-за конкуренции с США и КНР, но последним ударом для нее стало прекращение поставок российского газа. Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отметил, что закупки Германией СПГ втридорога вместо российского трубопроводного газа роняют уровень ее "конкурентоспособности, экономики в целом до нуля". В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную высокими ценами. В Москве подчеркивали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. ВВП Германии в четвертом квартале сократился на 0,2% в годовом выражении после снижения третьего квартала на 0,3% год к году, таким образом, по формальному определению, экономика страны вошла в рецессию — сокращение ВВП идет два квартала подряд. Такая оценка давалась в феврале в сообщении Федерального статистического бюро страны (Destatis). В январе Destatis оценил снижение экономики Германии в 2023 году в 0,3%.
https://ria.ru/20240305/sanktsii-1931089691.html
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экономика, германия, россия, сша, такер карлсон, владимир путин, destatis
Экономика, Германия, Россия, США, Такер Карлсон, Владимир Путин, Destatis
В Германии много семейных бизнесов оказались на грани, пишут СМИ

Блумберг: в Германии часть бизнеса на грани из-за отмены финансирования

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание Рейхстага в центре Берлина
Здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Здание Рейхстага в центре Берлина. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Множество семейных немецких бизнесов, составляющих основу экономики страны, оказались "на грани" в том числе из-за ограничения правительственного финансирования компаний и возросших цен на электроэнергию, передает агентство Блумберг.
"Беспокойство <...> отражает растущее в Германии недовольство примерно трех миллионов семейных компаний, которые по-прежнему составляют основу экономики страны и которые оказались на грани. <...> Условия стали еще более сложными после того, как Конституционный суд Германии предписал правящей коалиции остановить чрезмерное внебюджетное финансирование", — сообщает Блумберг.
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Агентство отмечает, что препятствия бизнесу также создают чрезмерная бюрократия, высокие затраты по обслуживанию кредитов и займов, возросшие цены на электроэнергию. Кроме того, серьезный ущерб нанесла пандемия COVID-19.
Владельцы семейных предприятий все чаще считают, что в нынешних условиях невозможно вкладывать средства в новые технологии, которые имеют важнейшее значение для развития компаний. Многие из них также вынуждены продавать свои фирмы, хотя раньше это делалось только в случае крайней необходимости.
Ранее агентство Блумберг передало, что Германия, вероятно, переживает свои последние дни в качестве мировой промышленной сверхдержавы на фоне закрытия множества предприятий и общего упадка из-за конкуренции с США и КНР, но последним ударом для нее стало прекращение поставок российского газа.
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отметил, что закупки Германией СПГ втридорога вместо российского трубопроводного газа роняют уровень ее "конкурентоспособности, экономики в целом до нуля". В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную высокими ценами. В Москве подчеркивали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
ВВП Германии в четвертом квартале сократился на 0,2% в годовом выражении после снижения третьего квартала на 0,3% год к году, таким образом, по формальному определению, экономика страны вошла в рецессию — сокращение ВВП идет два квартала подряд. Такая оценка давалась в феврале в сообщении Федерального статистического бюро страны (Destatis). В январе Destatis оценил снижение экономики Германии в 2023 году в 0,3%.
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ЭкономикаГерманияРоссияСШАТакер КарлсонВладимир ПутинDestatis
 
 
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