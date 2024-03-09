https://ria.ru/20240309/germaniya-1931988044.html

"В больших масштабах". СМИ раскрыли зловещий план Германии против России

"В больших масштабах". СМИ раскрыли зловещий план Германии против России - РИА Новости, 09.03.2024

"В больших масштабах". СМИ раскрыли зловещий план Германии против России

Германия не скрывает, что готовится к войне с Россией, пишет сербское издание "Политика". РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T09:32

2024-03-09T09:32

2024-03-09T18:35

германия

россия

украина

дмитрий медведев

олаф шольц

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

в мире

политика

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Германия не скрывает, что готовится к войне с Россией, пишет сербское издание "Политика"."Немцы не скрывают, что готовятся к войне, якобы оборонительной, и должны вкладываться во все, начиная с боеприпасов и заканчивая всем остальным в больших масштабах: в транспорт и самолеты, ПВО, командные и контрольные системы и разведывательные платформы, спутники и дроны", — говорится в материале.Журналист также отметил, что немцы, скорее всего, пойдут на эскалацию конфликта, чтобы спасти киевское правительство от краха, отправив ракеты большой дальности Taurus и контингент для их обслуживания и использования на Украину, несмотря на утверждения политиков, что они никогда этого не сделают."Они их отправят и отправят солдат, скрыв все точно так же, как сделали с Минскими соглашениями, подписанными только для того, чтобы выиграть время. И чтобы Германия лучше подготовилась к войне. Как тогда верить немецким политикам, если их военные амбиции не только не проходят, но и со временем растут?" — подчеркнул обозреватель.В начале марта зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что Германия готовится к войне с Россией.Ранее канцлер Германии Олаф Шольц после утечки разговора офицеров бундесвера с обсуждением, в частности, ударов по Крымскому мосту в очередной раз выступил против поставок крылатых ракет Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат. Канцлер и ранее отмечал, что это стало бы нарушением красных линий и сделало бы Германию участницей войны.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240309/zayavlenie-1931984260.html

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германия, россия, украина, дмитрий медведев, олаф шольц, разговор немецких военных об атаке на крымский мост, в мире, политика