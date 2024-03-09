"В больших масштабах". СМИ раскрыли зловещий план Германии против России
"Политика": Германия готовится к войне с Россией
© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие военнослужащие на танках Leopard 2
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие военнослужащие на танках Leopard 2. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Германия не скрывает, что готовится к войне с Россией, пишет сербское издание "Политика".
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"Немцы не скрывают, что готовятся к войне, якобы оборонительной, и должны вкладываться во все, начиная с боеприпасов и заканчивая всем остальным в больших масштабах: в транспорт и самолеты, ПВО, командные и контрольные системы и разведывательные платформы, спутники и дроны", — говорится в материале.
Журналист также отметил, что немцы, скорее всего, пойдут на эскалацию конфликта, чтобы спасти киевское правительство от краха, отправив ракеты большой дальности Taurus и контингент для их обслуживания и использования на Украину, несмотря на утверждения политиков, что они никогда этого не сделают.
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"Они их отправят и отправят солдат, скрыв все точно так же, как сделали с Минскими соглашениями, подписанными только для того, чтобы выиграть время. И чтобы Германия лучше подготовилась к войне. Как тогда верить немецким политикам, если их военные амбиции не только не проходят, но и со временем растут?" — подчеркнул обозреватель.
В начале марта зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что Германия готовится к войне с Россией.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц после утечки разговора офицеров бундесвера с обсуждением, в частности, ударов по Крымскому мосту в очередной раз выступил против поставок крылатых ракет Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат. Канцлер и ранее отмечал, что это стало бы нарушением красных линий и сделало бы Германию участницей войны.
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