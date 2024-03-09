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"В больших масштабах". СМИ раскрыли зловещий план Германии против России - РИА Новости, 09.03.2024
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09:32 09.03.2024 (обновлено: 18:35 09.03.2024)
https://ria.ru/20240309/germaniya-1931988044.html
"В больших масштабах". СМИ раскрыли зловещий план Германии против России
"В больших масштабах". СМИ раскрыли зловещий план Германии против России - РИА Новости, 09.03.2024
"В больших масштабах". СМИ раскрыли зловещий план Германии против России
Германия не скрывает, что готовится к войне с Россией, пишет сербское издание "Политика". РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T09:32
2024-03-09T18:35
германия
россия
украина
дмитрий медведев
олаф шольц
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
в мире
политика
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Германия не скрывает, что готовится к войне с Россией, пишет сербское издание "Политика".&quot;Немцы не скрывают, что готовятся к войне, якобы оборонительной, и должны вкладываться во все, начиная с боеприпасов и заканчивая всем остальным в больших масштабах: в транспорт и самолеты, ПВО, командные и контрольные системы и разведывательные платформы, спутники и дроны&quot;, — говорится в материале.Журналист также отметил, что немцы, скорее всего, пойдут на эскалацию конфликта, чтобы спасти киевское правительство от краха, отправив ракеты большой дальности Taurus и контингент для их обслуживания и использования на Украину, несмотря на утверждения политиков, что они никогда этого не сделают.&quot;Они их отправят и отправят солдат, скрыв все точно так же, как сделали с Минскими соглашениями, подписанными только для того, чтобы выиграть время. И чтобы Германия лучше подготовилась к войне. Как тогда верить немецким политикам, если их военные амбиции не только не проходят, но и со временем растут?&quot; — подчеркнул обозреватель.В начале марта зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что Германия готовится к войне с Россией.Ранее канцлер Германии Олаф Шольц после утечки разговора офицеров бундесвера с обсуждением, в частности, ударов по Крымскому мосту в очередной раз выступил против поставок крылатых ракет Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат. Канцлер и ранее отмечал, что это стало бы нарушением красных линий и сделало бы Германию участницей войны.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240309/zayavlenie-1931984260.html
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германия, россия, украина, дмитрий медведев, олаф шольц, разговор немецких военных об атаке на крымский мост, в мире, политика
Германия, Россия, Украина, Дмитрий Медведев, Олаф Шольц, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост, В мире, Политика
"В больших масштабах". СМИ раскрыли зловещий план Германии против России

"Политика": Германия готовится к войне с Россией

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие военнослужащие на танках Leopard 2
Немецкие военнослужащие на танках Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие военнослужащие на танках Leopard 2. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Германия не скрывает, что готовится к войне с Россией, пишет сербское издание "Политика".
«

"Немцы не скрывают, что готовятся к войне, якобы оборонительной, и должны вкладываться во все, начиная с боеприпасов и заканчивая всем остальным в больших масштабах: в транспорт и самолеты, ПВО, командные и контрольные системы и разведывательные платформы, спутники и дроны", — говорится в материале.

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Журналист также отметил, что немцы, скорее всего, пойдут на эскалацию конфликта, чтобы спасти киевское правительство от краха, отправив ракеты большой дальности Taurus и контингент для их обслуживания и использования на Украину, несмотря на утверждения политиков, что они никогда этого не сделают.
«

"Они их отправят и отправят солдат, скрыв все точно так же, как сделали с Минскими соглашениями, подписанными только для того, чтобы выиграть время. И чтобы Германия лучше подготовилась к войне. Как тогда верить немецким политикам, если их военные амбиции не только не проходят, но и со временем растут?" — подчеркнул обозреватель.

В начале марта зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что Германия готовится к войне с Россией.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц после утечки разговора офицеров бундесвера с обсуждением, в частности, ударов по Крымскому мосту в очередной раз выступил против поставок крылатых ракет Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат. Канцлер и ранее отмечал, что это стало бы нарушением красных линий и сделало бы Германию участницей войны.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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8 марта, 10:49
 
ГерманияРоссияУкраинаДмитрий МедведевОлаф ШольцРазговор немецких военных об атаке на Крымский мостВ миреПолитика
 
 
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