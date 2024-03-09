https://ria.ru/20240309/genkonsulstvo-1932038993.html

Россия откроет генконсульство на Мальдивах

Россия откроет генконсульство на Мальдивах - РИА Новости, 09.03.2024

Россия откроет генконсульство на Мальдивах

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии генерального консульства России в городе Мале на Мальдивах, соответствующий... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T16:57

2024-03-09T16:57

2024-03-09T17:28

россия

мальдивы

мале

в мире

михаил мишустин

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии генерального консульства России в городе Мале на Мальдивах, соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов."Открыть генеральное консульство России в Мале (Мальдивская Республика)", — говорится в тексте.В свою очередь, Министерство иностранных дел должно утвердить штатную численность работников дипмиссии в пределах установленной нормы.

https://ria.ru/20231215/maldivy-1915591414.html

россия

мальдивы

мале

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Варвара Скокшина

россия, мальдивы, мале, в мире, михаил мишустин