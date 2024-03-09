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Россия откроет генконсульство на Мальдивах - РИА Новости, 09.03.2024
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16:57 09.03.2024 (обновлено: 17:28 09.03.2024)
https://ria.ru/20240309/genkonsulstvo-1932038993.html
Россия откроет генконсульство на Мальдивах
Россия откроет генконсульство на Мальдивах - РИА Новости, 09.03.2024
Россия откроет генконсульство на Мальдивах
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии генерального консульства России в городе Мале на Мальдивах, соответствующий... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T16:57
2024-03-09T17:28
россия
мальдивы
мале
в мире
михаил мишустин
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии генерального консульства России в городе Мале на Мальдивах, соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов."Открыть генеральное консульство России в Мале (Мальдивская Республика)", — говорится в тексте.В свою очередь, Министерство иностранных дел должно утвердить штатную численность работников дипмиссии в пределах установленной нормы.
https://ria.ru/20231215/maldivy-1915591414.html
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россия, мальдивы, мале, в мире, михаил мишустин
Россия, Мальдивы, Мале, В мире, Михаил Мишустин
Россия откроет генконсульство на Мальдивах

Мишустин подписал распоряжение об открытии генконсульства на Мальдивах

© iStock.com / niromaksВид на город Мале, Мальдивы
Вид на город Мале, Мальдивы - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© iStock.com / niromaks
Вид на город Мале, Мальдивы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии генерального консульства России в городе Мале на Мальдивах, соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"Открыть генеральное консульство России в Мале (Мальдивская Республика)", — говорится в тексте.
В свою очередь, Министерство иностранных дел должно утвердить штатную численность работников дипмиссии в пределах установленной нормы.
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РоссияМальдивыМалеВ миреМихаил Мишустин
 
 
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