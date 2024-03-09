https://ria.ru/20240309/genkonsulstvo-1932038993.html
Россия откроет генконсульство на Мальдивах
Россия откроет генконсульство на Мальдивах - РИА Новости, 09.03.2024
Россия откроет генконсульство на Мальдивах
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии генерального консульства России в городе Мале на Мальдивах, соответствующий... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T16:57
2024-03-09T16:57
2024-03-09T17:28
россия
мальдивы
мале
в мире
михаил мишустин
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии генерального консульства России в городе Мале на Мальдивах, соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов."Открыть генеральное консульство России в Мале (Мальдивская Республика)", — говорится в тексте.В свою очередь, Министерство иностранных дел должно утвердить штатную численность работников дипмиссии в пределах установленной нормы.
https://ria.ru/20231215/maldivy-1915591414.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мальдивы, мале, в мире, михаил мишустин
Россия, Мальдивы, Мале, В мире, Михаил Мишустин
Россия откроет генконсульство на Мальдивах
Мишустин подписал распоряжение об открытии генконсульства на Мальдивах