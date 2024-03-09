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В Египте рассказали, сколько будет стоить восстановление сектора Газа - РИА Новости, 09.03.2024
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14:42 09.03.2024 (обновлено: 14:49 09.03.2024)
https://ria.ru/20240309/gaza-1932024018.html
В Египте рассказали, сколько будет стоить восстановление сектора Газа
В Египте рассказали, сколько будет стоить восстановление сектора Газа - РИА Новости, 09.03.2024
В Египте рассказали, сколько будет стоить восстановление сектора Газа
Стоимость восстановления сектора Газа, значительно пострадавшего из-за ударов израильской армии, оценивается в 90 миллиардов долларов США, заявил в субботу... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T14:42
2024-03-09T14:49
египет
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
сектор газа
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ТУНИС, 9 мар - РИА Новости. Стоимость восстановления сектора Газа, значительно пострадавшего из-за ударов израильской армии, оценивается в 90 миллиардов долларов США, заявил в субботу президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси."Стоимость восстановления сектора Газа составляет 90 миллиардов долларов", - заявил египетский президент, выступая в Каире.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.По словам гендиректора пресс-службы администрации сектора Газа Исмаила аль-Савабта, после вторжения израильской армии в анклав, начала уличных боев и бомбардировок с воздуха в нем были разрушены почти все больницы и школы. Верховный комиссар ООН по правам человека заявлял о массовом разрушении больниц и другой гражданской инфраструктуры в секторе Газа, "систематическом сносе" целых кварталов, что делает Газу "в значительной степени непригодной для жизни".Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 30 тысяч, пострадали более 72 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240309/konflikt-1915630213.html
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египет
израиль
сектор газа
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египет, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, сектор газа
Египет, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Сектор Газа
В Египте рассказали, сколько будет стоить восстановление сектора Газа

Президент Египта: восстановление сектора Газа обойдется в 90 миллиардов долларов

© AP Photo / Adel HanaЗдание, разрушенное в результате обстрелов с израильской стороны сектора Газа
Здание, разрушенное в результате обстрелов с израильской стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© AP Photo / Adel Hana
Здание, разрушенное в результате обстрелов с израильской стороны сектора Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТУНИС, 9 мар - РИА Новости. Стоимость восстановления сектора Газа, значительно пострадавшего из-за ударов израильской армии, оценивается в 90 миллиардов долларов США, заявил в субботу президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.
"Стоимость восстановления сектора Газа составляет 90 миллиардов долларов", - заявил египетский президент, выступая в Каире.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Митинг в поддержку палестинского народа в Газе на центральной площади Синтагма в Афинах - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
В Греции полиция применила газ против митингующих в поддержку Палестины
10 февраля, 18:08
По словам гендиректора пресс-службы администрации сектора Газа Исмаила аль-Савабта, после вторжения израильской армии в анклав, начала уличных боев и бомбардировок с воздуха в нем были разрушены почти все больницы и школы. Верховный комиссар ООН по правам человека заявлял о массовом разрушении больниц и другой гражданской инфраструктуры в секторе Газа, "систематическом сносе" целых кварталов, что делает Газу "в значительной степени непригодной для жизни".
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 30 тысяч, пострадали более 72 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Дым над сектором Газа после израильской бомбардировки - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
В Газе заявили о десятках погибших при ударе Израиля по кольцевой развязке
3 марта, 19:28
 
ЕгипетОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильСектор Газа
 
 
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