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СМИ: банды атаковали дворец президента Гаити - РИА Новости, 09.03.2024
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07:45 09.03.2024 (обновлено: 13:25 09.03.2024)
https://ria.ru/20240309/gaiti-1931979883.html
СМИ: банды атаковали дворец президента Гаити
СМИ: банды атаковали дворец президента Гаити - РИА Новости, 09.03.2024
СМИ: банды атаковали дворец президента Гаити
Банды атаковали несколько правительственных зданий в столице Гаити, в том числе президентский дворец, сообщил телеканал ABC со ссылкой на источник. РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T07:45
2024-03-09T13:25
гаити
в мире
ариэль анри
кения
жовенель моиз
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Банды атаковали несколько правительственных зданий в столице Гаити, в том числе президентский дворец, сообщил телеканал ABC со ссылкой на источник.&quot;Банды Гаити &lt;...&gt; вечером в пятницу начали крупномасштабное нападение на несколько правительственных зданий в Порт-о-Пренсе или около него&quot;, — уточнили в материале.Атакам, помимо президентского дворца, подверглись здание МВД и полицейское управление.Очевидцы рассказали телеканалу о стрельбе и взрывах. По словам источника, около десятка членов банд были убиты, хотя эти данные не подтверждены.Стрельба в центре столицы Гаити Порт-о-Пренса и в районе международного аэропорта началась 29 февраля в отсутствие премьер-министра Ариэля Анри, который находился в Кении, пытаясь окончательно согласовать детали развертывания в стране иностранного вооруженного контингента для борьбы с бандами. Преступные группировки парализовали жизнь Порт-о-Пренса, заявляя, что намерены воспрепятствовать возвращению Анри к руководству страной и "освободить" ее.Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.
https://ria.ru/20240304/gaiti-1930904907.html
https://ria.ru/20240303/napadeniya-1930814595.html
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гаити, в мире, ариэль анри, кения, жовенель моиз
Гаити, В мире, Ариэль Анри, Кения, Жовенель Моиз
СМИ: банды атаковали дворец президента Гаити

ABC: банды Гаити атаковали президентский дворец в городе Порт-о-Пренс

© AP Photo / Odelyn JosephЧлены банды в Порт-о-Пренсе, Гаити
Члены банды в Порт-о-Пренсе, Гаити - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© AP Photo / Odelyn Joseph
Члены банды в Порт-о-Пренсе, Гаити
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Банды атаковали несколько правительственных зданий в столице Гаити, в том числе президентский дворец, сообщил телеканал ABC со ссылкой на источник.
«

"Банды Гаити <...> вечером в пятницу начали крупномасштабное нападение на несколько правительственных зданий в Порт-о-Пренсе или около него", — уточнили в материале.

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Атакам, помимо президентского дворца, подверглись здание МВД и полицейское управление.
Очевидцы рассказали телеканалу о стрельбе и взрывах. По словам источника, около десятка членов банд были убиты, хотя эти данные не подтверждены.
Стрельба в центре столицы Гаити Порт-о-Пренса и в районе международного аэропорта началась 29 февраля в отсутствие премьер-министра Ариэля Анри, который находился в Кении, пытаясь окончательно согласовать детали развертывания в стране иностранного вооруженного контингента для борьбы с бандами. Преступные группировки парализовали жизнь Порт-о-Пренса, заявляя, что намерены воспрепятствовать возвращению Анри к руководству страной и "освободить" ее.
Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.
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