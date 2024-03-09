СМИ: банды атаковали дворец президента Гаити
ABC: банды Гаити атаковали президентский дворец в городе Порт-о-Пренс
© AP Photo / Odelyn JosephЧлены банды в Порт-о-Пренсе, Гаити
© AP Photo / Odelyn Joseph
Члены банды в Порт-о-Пренсе, Гаити
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Банды атаковали несколько правительственных зданий в столице Гаити, в том числе президентский дворец, сообщил телеканал ABC со ссылкой на источник.
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"Банды Гаити <...> вечером в пятницу начали крупномасштабное нападение на несколько правительственных зданий в Порт-о-Пренсе или около него", — уточнили в материале.
Атакам, помимо президентского дворца, подверглись здание МВД и полицейское управление.
Очевидцы рассказали телеканалу о стрельбе и взрывах. По словам источника, около десятка членов банд были убиты, хотя эти данные не подтверждены.
Стрельба в центре столицы Гаити Порт-о-Пренса и в районе международного аэропорта началась 29 февраля в отсутствие премьер-министра Ариэля Анри, который находился в Кении, пытаясь окончательно согласовать детали развертывания в стране иностранного вооруженного контингента для борьбы с бандами. Преступные группировки парализовали жизнь Порт-о-Пренса, заявляя, что намерены воспрепятствовать возвращению Анри к руководству страной и "освободить" ее.
Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.