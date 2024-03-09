https://ria.ru/20240309/gagarin-1932056626.html

В Венгрии российские дипломаты возложили венки к памятнику Гагарину

В Венгрии российские дипломаты возложили венки к памятнику Гагарину - РИА Новости, 09.03.2024

В Венгрии российские дипломаты возложили венки к памятнику Гагарину

Сотрудники генерального консульства России в венгерском Дебрецене и представители местных властей возложили венки в честь 90-летия со дня рождения первого... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T18:52

2024-03-09T18:52

2024-03-09T18:52

в мире

россия

дебрецен

венгрия

космос - риа наука

алексей леонов

юрий гагарин (космонавт)

михаил тюрин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1932055892_0:415:960:955_1920x0_80_0_0_8e662dc0d2570188b9d408bf85b5be29.jpg

БУДАПЕШТ, 9 мар - РИА Новости. Сотрудники генерального консульства России в венгерском Дебрецене и представители местных властей возложили венки в честь 90-летия со дня рождения первого космонавта Юрия Гагарина к его памятнику в родном поселке единственного венгерского космонавта Берталана Фаркаша, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве. "Девятого марта 2024 года в поселке Дюлахаза (область Сабольч-Сатмар-Берег) по инициативе генерального консульства Российской Федерации в Дебрецене состоялась торжественная церемония возложения венков к памятнику Юрия Гагарина, посвященная отмечаемому сегодня 90-летию со дня его рождения", - говорится в сообщении. В возложении приняли участие генеральный консул России Констинтин Драчевский и другие сотрудники генконсульства, мэр поселка Дюлахаза Бела Барди и мэр города Фенешлитке Тибор Михай. Памятник, созданный венгерским скульптором Тибором Лайошем по эскизам советского летчика-космонавта Алексея Леонова, был открыт в ноябре 2011 года на территории местной школы в честь 50-летия полета первого человека в космос. В церемонии открытии памятника принял участие единственный венгерский космонавт Берталан Фаркаш, который является уроженцем Дюлахазы, советские и российские космонавты Михаил Тюрин, Валерий Кубасов и Виктор Горбатко. "В ходе состоявшейся после мероприятия беседы с представителями администрации генеральный консул поблагодарил их за сохранение памяти о советском космонавте, выразил признательность муниципалитету и коммунальным службам за меры по поддержанию мемориала в надлежащем состоянии", - сообщили в генконсульстве.

https://ria.ru/20240309/gagarin-1931651849.html

россия

дебрецен

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, дебрецен, венгрия, космос - риа наука, алексей леонов, юрий гагарин (космонавт), михаил тюрин