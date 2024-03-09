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В Венгрии российские дипломаты возложили венки к памятнику Гагарину - РИА Новости, 09.03.2024
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18:52 09.03.2024
https://ria.ru/20240309/gagarin-1932056626.html
В Венгрии российские дипломаты возложили венки к памятнику Гагарину
В Венгрии российские дипломаты возложили венки к памятнику Гагарину - РИА Новости, 09.03.2024
В Венгрии российские дипломаты возложили венки к памятнику Гагарину
Сотрудники генерального консульства России в венгерском Дебрецене и представители местных властей возложили венки в честь 90-летия со дня рождения первого... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T18:52
2024-03-09T18:52
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БУДАПЕШТ, 9 мар - РИА Новости. Сотрудники генерального консульства России в венгерском Дебрецене и представители местных властей возложили венки в честь 90-летия со дня рождения первого космонавта Юрия Гагарина к его памятнику в родном поселке единственного венгерского космонавта Берталана Фаркаша, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве. "Девятого марта 2024 года в поселке Дюлахаза (область Сабольч-Сатмар-Берег) по инициативе генерального консульства Российской Федерации в Дебрецене состоялась торжественная церемония возложения венков к памятнику Юрия Гагарина, посвященная отмечаемому сегодня 90-летию со дня его рождения", - говорится в сообщении. В возложении приняли участие генеральный консул России Констинтин Драчевский и другие сотрудники генконсульства, мэр поселка Дюлахаза Бела Барди и мэр города Фенешлитке Тибор Михай. Памятник, созданный венгерским скульптором Тибором Лайошем по эскизам советского летчика-космонавта Алексея Леонова, был открыт в ноябре 2011 года на территории местной школы в честь 50-летия полета первого человека в космос. В церемонии открытии памятника принял участие единственный венгерский космонавт Берталан Фаркаш, который является уроженцем Дюлахазы, советские и российские космонавты Михаил Тюрин, Валерий Кубасов и Виктор Горбатко. "В ходе состоявшейся после мероприятия беседы с представителями администрации генеральный консул поблагодарил их за сохранение памяти о советском космонавте, выразил признательность муниципалитету и коммунальным службам за меры по поддержанию мемориала в надлежащем состоянии", - сообщили в генконсульстве.
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в мире, россия, дебрецен, венгрия, космос - риа наука, алексей леонов, юрий гагарин (космонавт), михаил тюрин
В мире, Россия, Дебрецен, Венгрия, Космос - РИА Наука, Алексей Леонов, Юрий Гагарин (космонавт), Михаил Тюрин
В Венгрии российские дипломаты возложили венки к памятнику Гагарину

В Венгрии дипломаты и местные власти возложили венки к памятнику Гагарину

© Генеральное консульство России в ДебреценеТоржественная церемония возложения венков к памятнику Ю.А.Гагарина в Дебрецене, Венгрия
Торжественная церемония возложения венков к памятнику Ю.А.Гагарина в Дебрецене, Венгрия
© Генеральное консульство России в Дебрецене
Торжественная церемония возложения венков к памятнику Ю.А.Гагарина в Дебрецене, Венгрия
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 9 мар - РИА Новости. Сотрудники генерального консульства России в венгерском Дебрецене и представители местных властей возложили венки в честь 90-летия со дня рождения первого космонавта Юрия Гагарина к его памятнику в родном поселке единственного венгерского космонавта Берталана Фаркаша, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве.
«
"Девятого марта 2024 года в поселке Дюлахаза (область Сабольч-Сатмар-Берег) по инициативе генерального консульства Российской Федерации в Дебрецене состоялась торжественная церемония возложения венков к памятнику Юрия Гагарина, посвященная отмечаемому сегодня 90-летию со дня его рождения", - говорится в сообщении.
© Генеральное консульство России в ДебреценеТоржественная церемония возложения венков к памятнику Ю.А.Гагарина в Дебрецене, Венгрия
Торжественная церемония возложения венков к памятнику Ю.А.Гагарина в Дебрецене, Венгрия
Торжественная церемония возложения венков к памятнику Ю.А.Гагарина в Дебрецене, Венгрия
© Генеральное консульство России в Дебрецене
1 из 2
© Генеральное консульство России в ДебреценеТоржественная церемония возложения венков к памятнику Ю.А.Гагарина в Дебрецене, Венгрия
Торжественная церемония возложения венков к памятнику Ю.А.Гагарина в Дебрецене, Венгрия
Торжественная церемония возложения венков к памятнику Ю.А.Гагарина в Дебрецене, Венгрия
© Генеральное консульство России в Дебрецене
2 из 2
Торжественная церемония возложения венков к памятнику Ю.А.Гагарина в Дебрецене, Венгрия
© Генеральное консульство России в Дебрецене
1 из 2
Торжественная церемония возложения венков к памятнику Ю.А.Гагарина в Дебрецене, Венгрия
© Генеральное консульство России в Дебрецене
2 из 2
В возложении приняли участие генеральный консул России Констинтин Драчевский и другие сотрудники генконсульства, мэр поселка Дюлахаза Бела Барди и мэр города Фенешлитке Тибор Михай.
Памятник, созданный венгерским скульптором Тибором Лайошем по эскизам советского летчика-космонавта Алексея Леонова, был открыт в ноябре 2011 года на территории местной школы в честь 50-летия полета первого человека в космос. В церемонии открытии памятника принял участие единственный венгерский космонавт Берталан Фаркаш, который является уроженцем Дюлахазы, советские и российские космонавты Михаил Тюрин, Валерий Кубасов и Виктор Горбатко.
«
"В ходе состоявшейся после мероприятия беседы с представителями администрации генеральный консул поблагодарил их за сохранение памяти о советском космонавте, выразил признательность муниципалитету и коммунальным службам за меры по поддержанию мемориала в надлежащем состоянии", - сообщили в генконсульстве.

Девятого марта 2024 года исполняется 90 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина, первого космонавта в истории.

Космонавт Юрий Гагарин в кабине космического корабля Восток-1 перед стартом - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
Биография Юрия Гагарина
Вчера, 00:31
 
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