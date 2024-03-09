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На малой родине Гагарина в Смоленской области празднуют его день рождения - РИА Новости, 09.03.2024
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17:48 09.03.2024 (обновлено: 18:11 09.03.2024)
https://ria.ru/20240309/gagarin-1932047611.html
На малой родине Гагарина в Смоленской области празднуют его день рождения
На малой родине Гагарина в Смоленской области празднуют его день рождения - РИА Новости, 09.03.2024
На малой родине Гагарина в Смоленской области празднуют его день рождения
Праздничные мероприятия в честь 90-летия со Дня рождения первого космонавта планеты Юрия Гагарина проходят в субботу на его малой родине - в Смоленской области, РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T17:48
2024-03-09T18:11
общество
смоленская область
россия
ссср
василий анохин
юрий гагарин (космонавт)
сергей крикалев
центр подготовки космонавтов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Праздничные мероприятия в честь 90-летия со Дня рождения первого космонавта планеты Юрия Гагарина проходят в субботу на его малой родине - в Смоленской области, сообщает правительство региона. Сообщается, что начались мероприятия с памятного митинга в Гагаринском районе, после чего гости и жители района возложили цветы к памятникам первому космонавту планеты и его матери – Анне Тимофеевне Гагариной. Вместе с губернатором региона Василием Анохиным участие в этих мероприятиях приняли лётчик-космонавт, Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации Сергей Крикалев и статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Надежда Преподобная. "Вместе с нами 90-летие Юрия Гагарина отмечает не только Россия, но и весь мир. Имя Гагарина, его подвиг объединяет людей самых разных стран и народов, связывает многие поколения", - сказал губернатор. В рамках празднования в городе Гагарин начался Всероссийский турнир по борьбе самбо памяти Ю.А. Гагарина. Также проводится Кубок Смоленской области по баскетболу среди школьников 10-11 классов. Глава региона посетил оба мероприятия и, приветствуя участников, отметил, что спорт занимал особое место в жизни Юрия Гагарина, и "именно это закаляло его стремление быть во всём первым". Для школьников района разговор о подвиге и личности Юрия Гагарина провели именитые гости: Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Анатолий Арцебарский, дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР Владимир Джанибеков, замначальника НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина по науке и развитию Владимир Дубинин. Одним из самых ярких событий стали уличные "Гагаринские гулянья" с фотозонами и ярмаркой-выставкой сувенирной продукции от мастеров декоративно-прикладного искусства и предпринимателей из всех 27 муниципальных образований Смоленской области. Также прошли концерты, на которых, кроме лучших региональных коллективов и артистов, выступили "Земляне" и российская певица Варвара. В городе Гагарин в день юбилея открылись Международные общественно-научные гагаринские чтения. Губернатор отметил, что подвиг Гагарина - "это точка, в которой собраны весь талант, ум и трудолюбие миллионов людей". "И, конечно, Гагарин – это его улыбка. Она покорила мир глубже, шире и раньше, чем песни Пола Маккартни и Джона Леннона. Он первая российская суперзвезда XX века глобального уровня, который объединил весь мир. Скажу больше, стань бы первым космонавтом кто-нибудь другой, то такого эффекта в мировом масштабе точно бы не было. Улыбка Юрия Алексеевича – это, на мой взгляд, один из главнейших символов России", - сказал Василий Анохин на чтениях.
https://ria.ru/20240309/selo-1932034852.html
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общество, смоленская область, россия, ссср, василий анохин, юрий гагарин (космонавт), сергей крикалев, центр подготовки космонавтов
Общество, Смоленская область, Россия, СССР, Василий Анохин, Юрий Гагарин (космонавт), Сергей Крикалев, Центр подготовки космонавтов
На малой родине Гагарина в Смоленской области празднуют его день рождения

В Смоленской области, на малой родине Юрия Гагарина, празднуют его день рождения

© Фото : Василий Анохин/TelegramПразднование 90-летия со дня рождения Юрия Гагарина в Смоленской области. 9 марта 2024
Празднование 90-летия со дня рождения Юрия Гагарина в Смоленской области. 9 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© Фото : Василий Анохин/Telegram
Празднование 90-летия со дня рождения Юрия Гагарина в Смоленской области. 9 марта 2024
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Праздничные мероприятия в честь 90-летия со Дня рождения первого космонавта планеты Юрия Гагарина проходят в субботу на его малой родине - в Смоленской области, сообщает правительство региона.
Сообщается, что начались мероприятия с памятного митинга в Гагаринском районе, после чего гости и жители района возложили цветы к памятникам первому космонавту планеты и его матери – Анне Тимофеевне Гагариной. Вместе с губернатором региона Василием Анохиным участие в этих мероприятиях приняли лётчик-космонавт, Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации Сергей Крикалев и статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Надежда Преподобная.
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«
"Вместе с нами 90-летие Юрия Гагарина отмечает не только Россия, но и весь мир. Имя Гагарина, его подвиг объединяет людей самых разных стран и народов, связывает многие поколения", - сказал губернатор.
В рамках празднования в городе Гагарин начался Всероссийский турнир по борьбе самбо памяти Ю.А. Гагарина. Также проводится Кубок Смоленской области по баскетболу среди школьников 10-11 классов. Глава региона посетил оба мероприятия и, приветствуя участников, отметил, что спорт занимал особое место в жизни Юрия Гагарина, и "именно это закаляло его стремление быть во всём первым".
Для школьников района разговор о подвиге и личности Юрия Гагарина провели именитые гости: Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Анатолий Арцебарский, дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР Владимир Джанибеков, замначальника НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина по науке и развитию Владимир Дубинин.
Одним из самых ярких событий стали уличные "Гагаринские гулянья" с фотозонами и ярмаркой-выставкой сувенирной продукции от мастеров декоративно-прикладного искусства и предпринимателей из всех 27 муниципальных образований Смоленской области. Также прошли концерты, на которых, кроме лучших региональных коллективов и артистов, выступили "Земляне" и российская певица Варвара.
В городе Гагарин в день юбилея открылись Международные общественно-научные гагаринские чтения. Губернатор отметил, что подвиг Гагарина - "это точка, в которой собраны весь талант, ум и трудолюбие миллионов людей".
«
"И, конечно, Гагарин – это его улыбка. Она покорила мир глубже, шире и раньше, чем песни Пола Маккартни и Джона Леннона. Он первая российская суперзвезда XX века глобального уровня, который объединил весь мир. Скажу больше, стань бы первым космонавтом кто-нибудь другой, то такого эффекта в мировом масштабе точно бы не было. Улыбка Юрия Алексеевича – это, на мой взгляд, один из главнейших символов России", - сказал Василий Анохин на чтениях.
Космонавт Юрий Гагарин в кабине космического корабля Восток-1 перед стартом - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
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Вчера, 00:31
 
ОбществоСмоленская областьРоссияСССРВасилий АнохинЮрий Гагарин (космонавт)Сергей КрикалевЦентр подготовки космонавтов
 
 
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