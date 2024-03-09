На малой родине Гагарина в Смоленской области празднуют его день рождения
В Смоленской области, на малой родине Юрия Гагарина, празднуют его день рождения
© Фото : Василий Анохин/TelegramПразднование 90-летия со дня рождения Юрия Гагарина в Смоленской области. 9 марта 2024
Празднование 90-летия со дня рождения Юрия Гагарина в Смоленской области. 9 марта 2024
ЯРОСЛАВЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Праздничные мероприятия в честь 90-летия со Дня рождения первого космонавта планеты Юрия Гагарина проходят в субботу на его малой родине - в Смоленской области, сообщает правительство региона.
Сообщается, что начались мероприятия с памятного митинга в Гагаринском районе, после чего гости и жители района возложили цветы к памятникам первому космонавту планеты и его матери – Анне Тимофеевне Гагариной. Вместе с губернатором региона Василием Анохиным участие в этих мероприятиях приняли лётчик-космонавт, Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации Сергей Крикалев и статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Надежда Преподобная.
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"Вместе с нами 90-летие Юрия Гагарина отмечает не только Россия, но и весь мир. Имя Гагарина, его подвиг объединяет людей самых разных стран и народов, связывает многие поколения", - сказал губернатор.
В рамках празднования в городе Гагарин начался Всероссийский турнир по борьбе самбо памяти Ю.А. Гагарина. Также проводится Кубок Смоленской области по баскетболу среди школьников 10-11 классов. Глава региона посетил оба мероприятия и, приветствуя участников, отметил, что спорт занимал особое место в жизни Юрия Гагарина, и "именно это закаляло его стремление быть во всём первым".
Для школьников района разговор о подвиге и личности Юрия Гагарина провели именитые гости: Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Анатолий Арцебарский, дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР Владимир Джанибеков, замначальника НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина по науке и развитию Владимир Дубинин.
Одним из самых ярких событий стали уличные "Гагаринские гулянья" с фотозонами и ярмаркой-выставкой сувенирной продукции от мастеров декоративно-прикладного искусства и предпринимателей из всех 27 муниципальных образований Смоленской области. Также прошли концерты, на которых, кроме лучших региональных коллективов и артистов, выступили "Земляне" и российская певица Варвара.
В городе Гагарин в день юбилея открылись Международные общественно-научные гагаринские чтения. Губернатор отметил, что подвиг Гагарина - "это точка, в которой собраны весь талант, ум и трудолюбие миллионов людей".
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"И, конечно, Гагарин – это его улыбка. Она покорила мир глубже, шире и раньше, чем песни Пола Маккартни и Джона Леннона. Он первая российская суперзвезда XX века глобального уровня, который объединил весь мир. Скажу больше, стань бы первым космонавтом кто-нибудь другой, то такого эффекта в мировом масштабе точно бы не было. Улыбка Юрия Алексеевича – это, на мой взгляд, один из главнейших символов России", - сказал Василий Анохин на чтениях.