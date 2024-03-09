Рейтинг@Mail.ru
Генерал рассказал, как Хрущев настоял на присвоении Гагарину звания майора - РИА Новости, 09.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:48 09.03.2024 (обновлено: 05:19 09.03.2024)
https://ria.ru/20240309/gagarin-1931972037.html
Генерал рассказал, как Хрущев настоял на присвоении Гагарину звания майора
Генерал рассказал, как Хрущев настоял на присвоении Гагарину звания майора - РИА Новости, 09.03.2024
Генерал рассказал, как Хрущев настоял на присвоении Гагарину звания майора
Министр обороны СССР Родион Малиновский хотел повысить Юрия Гагарина за полет в космос со звания старшего лейтенанта до капитана, но глава государства Никита... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T03:48
2024-03-09T05:19
ссср
гагаринский район
смоленская область
юрий гагарин (космонавт)
никита хрущев
родион малиновский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156188/36/1561883645_0:283:2423:1645_1920x0_80_0_0_d0d8b9397a7e0e3184aaa9b46b6488bc.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Министр обороны СССР Родион Малиновский хотел повысить Юрия Гагарина за полет в космос со звания старшего лейтенанта до капитана, но глава государства Никита Хрущев настоял на присвоении майора, рассказал журналистам генерал-майор, первый заместитель начальника Военно-воздушной инженерной академии (ВВИА) имени Н. Е. Жуковского Вячеслав Марков, который участвовал в обучении первых космонавтов.Юрий Алексеевич Гагарин родился 90 лет назад – 9 марта 1934 года – в селе Клушино Гжатского (ныне Гагаринского) района Смоленской области. 12 апреля 1961 года он совершил первый в истории человечества полет в космос на корабле "Восток", за 1 час и 48 минут облетел земной шар и благополучно приземлился в окрестностях деревни Смеловка Терновского района Саратовской области."Известно, что он взлетел старшим лейтенантом, а во время движения министр обороны предложил ему досрочно присвоить звание капитана. На что Хрущев говорит: "Не жлобься, дай сразу майора", – сказал Марков.По его словам, Гагарин не сразу узнал о присвоении ему звания майора, об этом ему рассказали, когда он прибыл после полета в Москву.
https://ria.ru/20240215/korsakov-1927500248.html
https://ria.ru/20240309/gagarin-1931971027.html
ссср
гагаринский район
смоленская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156188/36/1561883645_0:55:2423:1872_1920x0_80_0_0_5d2828bdead20ef83e3d426b0b401da8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ссср, гагаринский район, смоленская область, юрий гагарин (космонавт), никита хрущев, родион малиновский
СССР, Гагаринский район, Смоленская область, Юрий Гагарин (космонавт), Никита Хрущев, Родион Малиновский
Генерал рассказал, как Хрущев настоял на присвоении Гагарину звания майора

Генерал Марков: на присвоении Гагарину звания майора настоял Хрущев

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЮрий Гагарин в кабине космического корабля “Восток” во время первого в мире орбитального космического полета 12 апреля 1961 года
Юрий Гагарин в кабине космического корабля “Восток” во время первого в мире орбитального космического полета 12 апреля 1961 года - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Юрий Гагарин в кабине космического корабля “Восток” во время первого в мире орбитального космического полета 12 апреля 1961 года. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Министр обороны СССР Родион Малиновский хотел повысить Юрия Гагарина за полет в космос со звания старшего лейтенанта до капитана, но глава государства Никита Хрущев настоял на присвоении майора, рассказал журналистам генерал-майор, первый заместитель начальника Военно-воздушной инженерной академии (ВВИА) имени Н. Е. Жуковского Вячеслав Марков, который участвовал в обучении первых космонавтов.
Юрий Алексеевич Гагарин родился 90 лет назад – 9 марта 1934 года – в селе Клушино Гжатского (ныне Гагаринского) района Смоленской области. 12 апреля 1961 года он совершил первый в истории человечества полет в космос на корабле "Восток", за 1 час и 48 минут облетел земной шар и благополучно приземлился в окрестностях деревни Смеловка Терновского района Саратовской области.
Космонавт Роскосмоса Сергей Корсаков после приземления спускаемого аппарата корабля Союз МС-21 - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Путин присвоил звание Героя России космонавту Корсакову
15 февраля, 10:22
"Известно, что он взлетел старшим лейтенантом, а во время движения министр обороны предложил ему досрочно присвоить звание капитана. На что Хрущев говорит: "Не жлобься, дай сразу майора", – сказал Марков.
По его словам, Гагарин не сразу узнал о присвоении ему звания майора, об этом ему рассказали, когда он прибыл после полета в Москву.
Юрий Гагарин - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
Генерал рассказал, как Гагарина на экзамене лишили золотой медали
Вчера, 03:17
 
СССРГагаринский районСмоленская областьЮрий Гагарин (космонавт)Никита ХрущевРодион Малиновский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала