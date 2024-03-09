Генерал рассказал, как Хрущев настоял на присвоении Гагарину звания майора
Генерал Марков: на присвоении Гагарину звания майора настоял Хрущев
© РИА Новости | Перейти в медиабанкЮрий Гагарин в кабине космического корабля “Восток” во время первого в мире орбитального космического полета 12 апреля 1961 года
Юрий Гагарин в кабине космического корабля “Восток” во время первого в мире орбитального космического полета 12 апреля 1961 года. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Министр обороны СССР Родион Малиновский хотел повысить Юрия Гагарина за полет в космос со звания старшего лейтенанта до капитана, но глава государства Никита Хрущев настоял на присвоении майора, рассказал журналистам генерал-майор, первый заместитель начальника Военно-воздушной инженерной академии (ВВИА) имени Н. Е. Жуковского Вячеслав Марков, который участвовал в обучении первых космонавтов.
Юрий Алексеевич Гагарин родился 90 лет назад – 9 марта 1934 года – в селе Клушино Гжатского (ныне Гагаринского) района Смоленской области. 12 апреля 1961 года он совершил первый в истории человечества полет в космос на корабле "Восток", за 1 час и 48 минут облетел земной шар и благополучно приземлился в окрестностях деревни Смеловка Терновского района Саратовской области.
"Известно, что он взлетел старшим лейтенантом, а во время движения министр обороны предложил ему досрочно присвоить звание капитана. На что Хрущев говорит: "Не жлобься, дай сразу майора", – сказал Марков.
По его словам, Гагарин не сразу узнал о присвоении ему звания майора, об этом ему рассказали, когда он прибыл после полета в Москву.