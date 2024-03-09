https://ria.ru/20240309/gagarin-1931972037.html

Генерал рассказал, как Хрущев настоял на присвоении Гагарину звания майора

Генерал рассказал, как Хрущев настоял на присвоении Гагарину звания майора - РИА Новости, 09.03.2024

Генерал рассказал, как Хрущев настоял на присвоении Гагарину звания майора

Министр обороны СССР Родион Малиновский хотел повысить Юрия Гагарина за полет в космос со звания старшего лейтенанта до капитана, но глава государства Никита... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T03:48

2024-03-09T03:48

2024-03-09T05:19

ссср

гагаринский район

смоленская область

юрий гагарин (космонавт)

никита хрущев

родион малиновский

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Министр обороны СССР Родион Малиновский хотел повысить Юрия Гагарина за полет в космос со звания старшего лейтенанта до капитана, но глава государства Никита Хрущев настоял на присвоении майора, рассказал журналистам генерал-майор, первый заместитель начальника Военно-воздушной инженерной академии (ВВИА) имени Н. Е. Жуковского Вячеслав Марков, который участвовал в обучении первых космонавтов.Юрий Алексеевич Гагарин родился 90 лет назад – 9 марта 1934 года – в селе Клушино Гжатского (ныне Гагаринского) района Смоленской области. 12 апреля 1961 года он совершил первый в истории человечества полет в космос на корабле "Восток", за 1 час и 48 минут облетел земной шар и благополучно приземлился в окрестностях деревни Смеловка Терновского района Саратовской области."Известно, что он взлетел старшим лейтенантом, а во время движения министр обороны предложил ему досрочно присвоить звание капитана. На что Хрущев говорит: "Не жлобься, дай сразу майора", – сказал Марков.По его словам, Гагарин не сразу узнал о присвоении ему звания майора, об этом ему рассказали, когда он прибыл после полета в Москву.

https://ria.ru/20240215/korsakov-1927500248.html

https://ria.ru/20240309/gagarin-1931971027.html

ссср

гагаринский район

смоленская область

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ссср, гагаринский район, смоленская область, юрий гагарин (космонавт), никита хрущев, родион малиновский