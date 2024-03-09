https://ria.ru/20240309/gagarin-1931651849.html

Биография Юрия Гагарина

Биография Юрия Гагарина - РИА Новости, 09.03.2024

Биография Юрия Гагарина

Первый человек, совершивший полет в космос, летчик-космонавт СССР Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года в селе Клушино Гжатского (ныне Гагаринского) РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T00:31

2024-03-09T00:31

2024-03-09T00:31

справки

юрий гагарин (космонавт)

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Первый человек, совершивший полет в космос, летчик-космонавт СССР Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года в селе Клушино Гжатского (ныне Гагаринского) района Смоленской области. Его родители – Алексей Иванович и Анна Тимофеевна Гагарины – потомственные смоленские крестьяне, колхозники.В 1941 году Юрий Гагарин начал учиться в средней школе села Клушино, но учебу прервала война. Возобновить учебу он смог только в 1943 году. После окончания войны семья Гагариных переехала в город Гжатск (ныне Гагарин), где Юрий Гагарин продолжил свое обучение. После окончания шестого класса, он поступил в ремесленное училище в подмосковном городе Люберцы и в Люберецкую вечернюю школу рабочей молодежи. В 1951 году он окончил седьмой класс и с отличием ремесленное училище, получив специальность формовщика-литейщика. В том же году продолжил учебу в Саратовском индустриальном техникуме, который окончил в 1955 году.С 4 сентября 1954 года по 1 октября 1955 года обучался в Саратовском аэроклубе на самолете Як-18. Выполнил 196 полетов и налетал 42 часа 23 минуты. По завершении летных курсов в аэроклубе поступил в 1-е Чкаловское военное авиационное училище летчиков имени К.Е. Ворошилова (город Оренбург, расформировано 12 февраля 1993 года), которое окончил с отличием в 1957 году. С декабря 1957 года служил военным летчиком в 169-м истребительном авиационном полку 122-й истребительной авиационной дивизии ВВС Северного флота (Мурманская область). К октябрю 1959 года имел общий налет 265 часов.В конце 1959 года Гагарин написал рапорт с просьбой о зачислении его в группу кандидатов в космонавты. Выдержав множество различных тестов и проверок, он был признан специальной медицинской комиссией годным для космических полетов.7 марта 1960 года приказом главнокомандующего ВВС Юрий Гагарин был зачислен в группу кандидатов в космонавты, с 11 марта приступил к тренировкам.11 октября 1960 года приказом главкома ВВС был зачислен в группу для подготовки к первому пилотируемому полету, а 8 апреля 1961 года решением Госкомиссии назначен пилотом космического корабля "Восток".12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос на космическом корабле "Восток", за один час 48 минут облетел земной шар и благополучно приземлился в окрестностях деревни Смеловки Терновского района Саратовской области. Приказом министра обороны СССР старшему лейтенанту Гагарину было присвоено внеочередное воинское звание "майор".Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 апреля 1961 года Юрию Гагарину было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". 23 мая 1961 года был назначен командиром 1 отряда, старшим инструктором-космонавтом, с 16 января 1963 года – командир отряда космонавтов, старший инструктор-космонавт.С 20 декабря 1963 года был заместителем начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) по летно-космической подготовке, начальник отдела летно-космической подготовки.С 20 марта 1964 года – начальник 3 отдела, старший инструктор-космонавт, заместитель начальника ЦПК, с 14 марта 1966 года – заместитель начальника ЦПК по летно-космической подготовке, старший инструктор-космонавт.В 1968 году с отличием окончил Военно-воздушную инженерную академию имени Н.Е. Жуковского (ныне в составе "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина") по специальности "Пилотируемые воздушные и космические летательные аппараты и двигатели к ним" и получил квалификацию "летчик-космонавт-инженер".С сентября 1965 года по апрель 1967 года проходил подготовку по программе "Стыковка" к полету в качестве командира активного КК "Союз" в составе второго экипажа. Во время старта КК "Союз-1" 23 апреля 1967 года был дублером пилота корабля Владимира Комарова.Юрий Гагарин вел большую общественно-политическую работу, являясь депутатом Верховного Совета СССР 6-го и 7-го созывов, членом ЦК ВЛКСМ, президентом Общества советско-кубинской дружбы. С "миссией мира" Юрий Гагарин посетил около 30 стран. Встретиться с первым гражданином Вселенной считали за честь короли и президенты, политические деятели и ученые, артисты и музыканты. 27 марта 1968 года полковник Юрий Гагарин трагически погиб в авиационной катастрофе вблизи деревни Новоселово Киржачского района Владимирской области при выполнении тренировочного полета на самолете МиГ-15УТИ. Вместе с ним погиб летчик-инструктор, командир полка Владимир Серегин. Урна с прахом Юрия Гагарина находится в Кремлевской стене в Москве.Юрий Гагарин – Герой Советского Союза (1961), летчик-космонавт СССР (1961), Почетный радист (1962). Заслуженный мастер спорта СССР (по бегу, 1961).Награжден медалью "Золотая Звезда" Героя Советского Союза (1961), орденом Ленина (1961), медалями СССР, удостоен орденов многих стран мира, наград научных и общественных организаций.Гагарин – автор книг "Дорога в космос" (1962), "Вижу Землю" (1976), соавтор книги "Психология и космос" (1971).Гагарин в 1957 году женился на Валентине Горячевой. В семье Гагариных родились две дочери – Елена (1959) и Галина (1961). В настоящее время Елена Гагарина – кандидат искусствоведения, генеральный директор Государственного историко-культурного музея-заповедника "Московский Кремль". Галина Гагарина – кандидат экономических наук, заведующая кафедрой Национальной и региональной экономики Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова.В целях увековечения памяти космонавта город Гжатск Смоленской области переименован в город Гагарин. Международной авиационной федерацией (ФАИ) в 1968 году была учреждена медаль имени Ю.А. Гагарина. Первым ее лауреатом стал летчик-космонавт СССР Георгий Береговой.Имя Гагарина было присвоено Военно-воздушной академии (после реформирования в составе Военного учебно-научного центра ВВС "Военно-воздушная академия им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина"), Центру подготовки космонавтов (ныне Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина). Его имя присвоено созданному в Гагарине мемориальному музею-заповеднику, музею Центра подготовки космонавтов. Именем первого космонавта названы улицы и площади многих городов мира. В разных городах установлены памятники Юрию Гагарину, в том числе в Москве, в Гагарине, в Звездном городке и др. Всего установлено порядка 50 бюстов и памятников первому космонавту планеты. На месте приземления первого космонавта близ деревни Смеловка возведен архитектурный комплекс "Гагаринское поле".Именем Гагарина назван кратер на обратной стороне Луны и малая планета № 1772.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, юрий гагарин (космонавт)