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"Миссия мира": мировое турне Гагарина - РИА Новости, 12.04.2023
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12:22 12.04.2023 (обновлено: 13:10 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/gagarin-1864741426.html
"Миссия мира": мировое турне Гагарина
"Миссия мира": мировое турне Гагарина - РИА Новости, 12.04.2023
"Миссия мира": мировое турне Гагарина
12 апреля 1961 года с космодрома Байконур впервые в мире стартовал космический корабль "Восток-1" с пилотом-космонавтом на борту. Через 108 минут Юрий Гагарин приземлился неподалеку от деревни Смеловки в Саратовской области. Эти минуты сделали его героем планеты.
2023-04-12T12:22
2023-04-12T13:10
видео
космос - риа наука
юрий гагарин (космонавт)
день космонавтики
ссср
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На первого космонавта хотел посмотреть весь мир. Уже в конце апреля Юрий Гагарин отправился в турне, которое в зарубежных СМИ окрестили "Миссией мира". За три года Гагарин посетил почти 30 стран. Встретиться с первым гражданином Вселенной считали за честь короли и президенты, политические деятели и ученые, артисты и музыканты.
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60
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"Миссия мира": мировое турне Гагарина
12 апреля 1961 года с космодрома Байконур впервые в мире стартовал космический корабль "Восток-1" с пилотом-космонавтом на борту. Через 108 минут Юрий Гагарин приземлился неподалеку от деревни Смеловки в Саратовской области. Эти минуты сделали его героем планеты. На первого космонавта хотел посмотреть весь мир. Уже в конце апреля Юрий Гагарин отправился в турне, которое в зарубежных СМИ окрестили "Миссией мира". За три года Гагарин посетил почти 30 стран. Встретиться с первым гражданином Вселенной считали за честь короли и президенты, политические деятели и ученые, артисты и музыканты.
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видео, космос - риа наука, юрий гагарин (космонавт), день космонавтики, ссср, видео
Видео, Космос - РИА Наука, Юрий Гагарин (космонавт), День космонавтики, СССР
"Миссия мира": мировое турне Гагарина
12 апреля 1961 года с космодрома Байконур впервые в мире стартовал космический корабль "Восток-1" с пилотом-космонавтом на борту. Через 108 минут Юрий Гагарин приземлился неподалеку от деревни Смеловки в Саратовской области. Эти минуты сделали его героем планеты.
2023-04-12T12:22
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"Миссия мира": мировое турне Гагарина

Читать ria.ru в
12 апреля 1961 года с космодрома Байконур впервые в мире стартовал космический корабль "Восток-1" с пилотом-космонавтом на борту. Через 108 минут Юрий Гагарин приземлился неподалеку от деревни Смеловки в Саратовской области. Эти минуты сделали его героем планеты.
На первого космонавта хотел посмотреть весь мир. Уже в конце апреля Юрий Гагарин отправился в турне, которое в зарубежных СМИ окрестили "Миссией мира". За три года Гагарин посетил почти 30 стран. Встретиться с первым гражданином Вселенной считали за честь короли и президенты, политические деятели и ученые, артисты и музыканты.
 
ВидеоКосмос - РИА НаукаЮрий Гагарин (космонавт)День космонавтикиСССР
 
 
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