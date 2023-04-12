https://ria.ru/20230412/gagarin-1864741426.html
"Миссия мира": мировое турне Гагарина
"Миссия мира": мировое турне Гагарина - РИА Новости, 12.04.2023
"Миссия мира": мировое турне Гагарина
12 апреля 1961 года с космодрома Байконур впервые в мире стартовал космический корабль "Восток-1" с пилотом-космонавтом на борту. Через 108 минут Юрий Гагарин приземлился неподалеку от деревни Смеловки в Саратовской области. Эти минуты сделали его героем планеты.
2023-04-12T12:22
2023-04-12T12:22
2023-04-12T13:10
видео
космос - риа наука
юрий гагарин (космонавт)
день космонавтики
ссср
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На первого космонавта хотел посмотреть весь мир. Уже в конце апреля Юрий Гагарин отправился в турне, которое в зарубежных СМИ окрестили "Миссией мира". За три года Гагарин посетил почти 30 стран. Встретиться с первым гражданином Вселенной считали за честь короли и президенты, политические деятели и ученые, артисты и музыканты.
ссср
РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Миссия мира": мировое турне Гагарина
12 апреля 1961 года с космодрома Байконур впервые в мире стартовал космический корабль "Восток-1" с пилотом-космонавтом на борту.
Через 108 минут Юрий Гагарин приземлился неподалеку от деревни Смеловки в Саратовской области. Эти минуты сделали его героем планеты.
На первого космонавта хотел посмотреть весь мир. Уже в конце апреля Юрий Гагарин отправился в турне, которое в зарубежных СМИ окрестили "Миссией мира".
За три года Гагарин посетил почти 30 стран. Встретиться с первым гражданином Вселенной считали за честь короли и президенты, политические деятели и ученые, артисты и музыканты.
2023-04-12T12:22
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PT2M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, космос - риа наука, юрий гагарин (космонавт), день космонавтики, ссср, видео
Видео, Космос - РИА Наука, Юрий Гагарин (космонавт), День космонавтики, СССР
"Миссия мира": мировое турне Гагарина
12 апреля 1961 года с космодрома Байконур впервые в мире стартовал космический корабль "Восток-1" с пилотом-космонавтом на борту. Через 108 минут Юрий Гагарин приземлился неподалеку от деревни Смеловки в Саратовской области. Эти минуты сделали его героем планеты.
2023-04-12T12:22
true
PT2M09S
"Миссия мира": мировое турне Гагарина
12 апреля 1961 года с космодрома Байконур впервые в мире стартовал космический корабль "Восток-1" с пилотом-космонавтом на борту. Через 108 минут Юрий Гагарин приземлился неподалеку от деревни Смеловки в Саратовской области. Эти минуты сделали его героем планеты.