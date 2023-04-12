https://ria.ru/20230412/gagarin-1864741426.html

"Миссия мира": мировое турне Гагарина

"Миссия мира": мировое турне Гагарина - РИА Новости, 12.04.2023

"Миссия мира": мировое турне Гагарина

12 апреля 1961 года с космодрома Байконур впервые в мире стартовал космический корабль "Восток-1" с пилотом-космонавтом на борту. Через 108 минут Юрий Гагарин приземлился неподалеку от деревни Смеловки в Саратовской области. Эти минуты сделали его героем планеты.

2023-04-12T12:22

2023-04-12T12:22

2023-04-12T13:10

видео

космос - риа наука

юрий гагарин (космонавт)

день космонавтики

ссср

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На первого космонавта хотел посмотреть весь мир. Уже в конце апреля Юрий Гагарин отправился в турне, которое в зарубежных СМИ окрестили "Миссией мира". За три года Гагарин посетил почти 30 стран. Встретиться с первым гражданином Вселенной считали за честь короли и президенты, политические деятели и ученые, артисты и музыканты.

ссср

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Миссия мира": мировое турне Гагарина 12 апреля 1961 года с космодрома Байконур впервые в мире стартовал космический корабль "Восток-1" с пилотом-космонавтом на борту. Через 108 минут Юрий Гагарин приземлился неподалеку от деревни Смеловки в Саратовской области. Эти минуты сделали его героем планеты. На первого космонавта хотел посмотреть весь мир. Уже в конце апреля Юрий Гагарин отправился в турне, которое в зарубежных СМИ окрестили "Миссией мира". За три года Гагарин посетил почти 30 стран. Встретиться с первым гражданином Вселенной считали за честь короли и президенты, политические деятели и ученые, артисты и музыканты. 2023-04-12T12:22 true PT2M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

видео, космос - риа наука, юрий гагарин (космонавт), день космонавтики, ссср, видео