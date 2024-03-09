https://ria.ru/20240309/festival-1932027280.html

На фестивале в Кириллове из 50 снегоходов выстроили логотип Года семьи

На фестивале в Кириллове из 50 снегоходов выстроили логотип Года семьи - РИА Новости, 09.03.2024

На фестивале в Кириллове из 50 снегоходов выстроили логотип Года семьи

На фестивале "В снегах Кириллова" в Вологодской области 50 снегоходов выстроились в субботу в логотип Года семьи; это самый крупный подобный флешмоб в стране,... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T15:02

2024-03-09T15:02

2024-03-09T15:05

вологодская область

общество

вологодская область

кириллов

россия

георгий филимонов

год семьи

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. На фестивале "В снегах Кириллова" в Вологодской области 50 снегоходов выстроились в субботу в логотип Года семьи; это самый крупный подобный флешмоб в стране, сообщает пресс-служба облправительства. "Пятьдесят снегоходов выстроились в логотип Года семьи. Флешмоб такого масштаба в России проводят впервые. Центральным событием фестиваля станут гонки на снегоходах. Спортсмены-профессионалы покажут свое мастерство владения кроссовыми и спортивными снегоходами, одиночными горными снегоходами и сноубайками", - приводит пресс-служба слова врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. В рамках состязаний на зимней технике в отдельных дисциплинах выступят профессионалы, девушки и женщины, ветераны и дети от 4 до 14 лет. Для гостей праздника также приготовлена масштабная развлекательная и культурная программа. На фестивале выступят спортсмены экстремального мотошоу, взлетающие на высоту трехэтажного дома. В течение всего дня для вологжан и туристов из других регионов будут работать торговые ряды, полевые кухни и выставка вездеходной техники. Также в этот день знаменитый Кирилло-Белозерский монастырь станет бесплатным для посещения всеми желающими. Свое искусство гостям фестиваля продемонстрируют ремесленники, в том числе кузнецы и мастера-бронники исторического клуба "Сугорье". На площадке развернется городок военных реконструкторов с военно-спортивными забавами для взрослых и детей.

https://ria.ru/20240309/festival-1932026724.html

https://ria.ru/20240305/festival-1931322928.html

вологодская область

кириллов

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, вологодская область, кириллов, россия, георгий филимонов, год семьи