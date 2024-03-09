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На фестивале в Кириллове из 50 снегоходов выстроили логотип Года семьи - РИА Новости, 09.03.2024
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Вологодская область
 
15:02 09.03.2024 (обновлено: 15:05 09.03.2024)
https://ria.ru/20240309/festival-1932027280.html
На фестивале в Кириллове из 50 снегоходов выстроили логотип Года семьи
На фестивале в Кириллове из 50 снегоходов выстроили логотип Года семьи - РИА Новости, 09.03.2024
На фестивале в Кириллове из 50 снегоходов выстроили логотип Года семьи
На фестивале "В снегах Кириллова" в Вологодской области 50 снегоходов выстроились в субботу в логотип Года семьи; это самый крупный подобный флешмоб в стране,... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T15:02
2024-03-09T15:05
вологодская область
общество
вологодская область
кириллов
россия
георгий филимонов
год семьи
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. На фестивале "В снегах Кириллова" в Вологодской области 50 снегоходов выстроились в субботу в логотип Года семьи; это самый крупный подобный флешмоб в стране, сообщает пресс-служба облправительства. "Пятьдесят снегоходов выстроились в логотип Года семьи. Флешмоб такого масштаба в России проводят впервые. Центральным событием фестиваля станут гонки на снегоходах. Спортсмены-профессионалы покажут свое мастерство владения кроссовыми и спортивными снегоходами, одиночными горными снегоходами и сноубайками", - приводит пресс-служба слова врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. В рамках состязаний на зимней технике в отдельных дисциплинах выступят профессионалы, девушки и женщины, ветераны и дети от 4 до 14 лет. Для гостей праздника также приготовлена масштабная развлекательная и культурная программа. На фестивале выступят спортсмены экстремального мотошоу, взлетающие на высоту трехэтажного дома. В течение всего дня для вологжан и туристов из других регионов будут работать торговые ряды, полевые кухни и выставка вездеходной техники. Также в этот день знаменитый Кирилло-Белозерский монастырь станет бесплатным для посещения всеми желающими. Свое искусство гостям фестиваля продемонстрируют ремесленники, в том числе кузнецы и мастера-бронники исторического клуба "Сугорье". На площадке развернется городок военных реконструкторов с военно-спортивными забавами для взрослых и детей.
https://ria.ru/20240309/festival-1932026724.html
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общество, вологодская область, кириллов, россия, георгий филимонов, год семьи
Вологодская область, Общество, Вологодская область, Кириллов, Россия, Георгий Филимонов, Год семьи

На фестивале в Кириллове из 50 снегоходов выстроили логотип Года семьи

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Вологодской областиЗимний фестиваль сенегоходов в Вологодской области
Зимний фестиваль сенегоходов в Вологодской области
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Вологодской области
Зимний фестиваль сенегоходов в Вологодской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. На фестивале "В снегах Кириллова" в Вологодской области 50 снегоходов выстроились в субботу в логотип Года семьи; это самый крупный подобный флешмоб в стране, сообщает пресс-служба облправительства.
"Пятьдесят снегоходов выстроились в логотип Года семьи. Флешмоб такого масштаба в России проводят впервые. Центральным событием фестиваля станут гонки на снегоходах. Спортсмены-профессионалы покажут свое мастерство владения кроссовыми и спортивными снегоходами, одиночными горными снегоходами и сноубайками", - приводит пресс-служба слова врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.
В рамках состязаний на зимней технике в отдельных дисциплинах выступят профессионалы, девушки и женщины, ветераны и дети от 4 до 14 лет.
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Для гостей праздника также приготовлена масштабная развлекательная и культурная программа. На фестивале выступят спортсмены экстремального мотошоу, взлетающие на высоту трехэтажного дома.
В течение всего дня для вологжан и туристов из других регионов будут работать торговые ряды, полевые кухни и выставка вездеходной техники. Также в этот день знаменитый Кирилло-Белозерский монастырь станет бесплатным для посещения всеми желающими.
Свое искусство гостям фестиваля продемонстрируют ремесленники, в том числе кузнецы и мастера-бронники исторического клуба "Сугорье". На площадке развернется городок военных реконструкторов с военно-спортивными забавами для взрослых и детей.
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Вологодская областьОбществоВологодская областьКирилловРоссияГеоргий ФилимоновГод семьи
 
 
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