https://ria.ru/20240309/fermery-1932050789.html

Польские фермеры отказались от компенсаций

Польские фермеры отказались от компенсаций - РИА Новости, 09.03.2024

Польские фермеры отказались от компенсаций

Протестующие польские фермеры хотят не финансовых компенсаций, а изменений в регулировании рынка продовольствия Европейского союза, заявил журналистам один из... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T18:14

2024-03-09T18:14

2024-03-09T18:14

польша

варшава

в мире

украина

дональд туск

украинское зерно

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ВАРШАВА, 9 мар - РИА Новости. Протестующие польские фермеры хотят не финансовых компенсаций, а изменений в регулировании рынка продовольствия Европейского союза, заявил журналистам один из лидеров протеста в Западно-Поморском воеводстве Эмиль Меча. В субботу в Варшаве завершилась встреча представителей протестующих фермеров с премьер-министром страны Дональдом Туском. По ее итогам фермеры заявили, что не получили конкретных предложений и продолжат протесты. "Мы не прекратим протест, пока Европейский союз системно не изменит ситуацию в сельском хозяйстве. Пока климатический пакет "Зеленый курс" не будет приспособлен к требованиям фермеров", - сказал Меча. Он отметил, что компенсаций для фермеров будет недостаточно. "Мы не откажемся от протеста пока украинское, и не только украинское, а происходящее из-за пределов Евросоюза продовольствие, не будет урегулировано системно на европейских рынках. Если мы сейчас примем какие-то компенсации, то в сентябре мы войдем в тот же самый цикл", - пояснил фермер. Акции протеста фермеров проходят в Польше с начала февраля. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза, который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.

https://ria.ru/20240308/evropa-1931747835.html

https://ria.ru/20240309/granitsa-1932007053.html

польша

варшава

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

польша, варшава, в мире, украина, дональд туск, украинское зерно