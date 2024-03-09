https://ria.ru/20240309/fermery-1932050789.html
Польские фермеры отказались от компенсаций
Польские фермеры отказались от компенсаций - РИА Новости, 09.03.2024
Польские фермеры отказались от компенсаций
Протестующие польские фермеры хотят не финансовых компенсаций, а изменений в регулировании рынка продовольствия Европейского союза, заявил журналистам один из... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T18:14
2024-03-09T18:14
2024-03-09T18:14
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варшава
в мире
украина
дональд туск
украинское зерно
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ВАРШАВА, 9 мар - РИА Новости. Протестующие польские фермеры хотят не финансовых компенсаций, а изменений в регулировании рынка продовольствия Европейского союза, заявил журналистам один из лидеров протеста в Западно-Поморском воеводстве Эмиль Меча. В субботу в Варшаве завершилась встреча представителей протестующих фермеров с премьер-министром страны Дональдом Туском. По ее итогам фермеры заявили, что не получили конкретных предложений и продолжат протесты. "Мы не прекратим протест, пока Европейский союз системно не изменит ситуацию в сельском хозяйстве. Пока климатический пакет "Зеленый курс" не будет приспособлен к требованиям фермеров", - сказал Меча. Он отметил, что компенсаций для фермеров будет недостаточно. "Мы не откажемся от протеста пока украинское, и не только украинское, а происходящее из-за пределов Евросоюза продовольствие, не будет урегулировано системно на европейских рынках. Если мы сейчас примем какие-то компенсации, то в сентябре мы войдем в тот же самый цикл", - пояснил фермер. Акции протеста фермеров проходят в Польше с начала февраля. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза, который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
https://ria.ru/20240308/evropa-1931747835.html
https://ria.ru/20240309/granitsa-1932007053.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, варшава, в мире, украина, дональд туск, украинское зерно
Польша, Варшава, В мире, Украина, Дональд Туск, украинское зерно
Польские фермеры отказались от компенсаций
Польские фермеры требуют регулирования рынка продовольствия ЕС, а не компенсаций
ВАРШАВА, 9 мар - РИА Новости. Протестующие польские фермеры хотят не финансовых компенсаций, а изменений в регулировании рынка продовольствия Европейского союза, заявил журналистам один из лидеров протеста в Западно-Поморском воеводстве Эмиль Меча.
В субботу в Варшаве
завершилась встреча представителей протестующих фермеров с премьер-министром страны Дональдом Туском
. По ее итогам фермеры заявили, что не получили конкретных предложений и продолжат протесты.
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"Мы не прекратим протест, пока Европейский союз системно не изменит ситуацию в сельском хозяйстве. Пока климатический пакет "Зеленый курс" не будет приспособлен к требованиям фермеров", - сказал Меча.
Он отметил, что компенсаций для фермеров будет недостаточно. "Мы не откажемся от протеста пока украинское, и не только украинское, а происходящее из-за пределов Евросоюза продовольствие, не будет урегулировано системно на европейских рынках. Если мы сейчас примем какие-то компенсации, то в сентябре мы войдем в тот же самый цикл", - пояснил фермер.
Акции протеста фермеров проходят в Польше
с начала февраля. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины
и отказ от экологических планов Евросоюза, который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
На границе Польши и Украины находятся около 2300 фур