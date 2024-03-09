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После встречи с Туском польские фермеры решили продолжить протесты - РИА Новости, 09.03.2024
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16:17 09.03.2024 (обновлено: 17:35 09.03.2024)
https://ria.ru/20240309/fermery-1932035432.html
После встречи с Туском польские фермеры решили продолжить протесты
После встречи с Туском польские фермеры решили продолжить протесты - РИА Новости, 09.03.2024
После встречи с Туском польские фермеры решили продолжить протесты
Польские фермеры продолжат протесты, так как состоявшаяся встреча аграриев с премьером Дональдом Туском закончилась ничем, сообщил один из лидеров протестующих... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T16:17
2024-03-09T17:35
в мире
польша
дональд туск
украинское зерно
украина
протесты фермеров в европе
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ВАРШАВА, 9 мар — РИА Новости. Польские фермеры продолжат протесты, так как состоявшаяся встреча аграриев с премьером Дональдом Туском закончилась ничем, сообщил один из лидеров протестующих Томаш Обшаньский. "Ничего не решено. По сути ничего не прозвучало", — сказал он. По словам Обшаньского, премьер сказал, что у него некомпетентные чиновники и что у него нет отчетов. "В целом огромный хаос. &lt;...&gt; Премьер сказал, что у него связаны руки и он ничего не может сделать", — добавил аграрий. Представитель фермеров заверил, что протесты продолжатся, анонсировав следующую крупную акцию с блокадой дорог и городов 20 марта.С 9 февраля польские фермеры проводят акции протеста по всей стране. Они перекрывают дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной, несколько раз высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. На прошлой неделе состоялся организованный профсоюзами работников сельского хозяйства "Марш на Варшаву".Основные требования протестующих — прекращение ввоза в страну сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), предполагающих достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
https://ria.ru/20240308/evropa-1931747835.html
https://ria.ru/20240221/ekonomika-1928590823.html
https://ria.ru/20240309/fermery-1932028323.html
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в мире, польша, дональд туск, украинское зерно, украина, протесты фермеров в европе
В мире, Польша, Дональд Туск, украинское зерно, Украина, Протесты фермеров в Европе
После встречи с Туском польские фермеры решили продолжить протесты

Польский фермер: встреча с премьером закончилась ничем, протесты продолжатся

© AP Photo / Czarek SokolowskiПольские фермеры по пути к месту проведения митинга в Варшаве
Польские фермеры по пути к месту проведения митинга в Варшаве - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Польские фермеры по пути к месту проведения митинга в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 9 мар — РИА Новости. Польские фермеры продолжат протесты, так как состоявшаяся встреча аграриев с премьером Дональдом Туском закончилась ничем, сообщил один из лидеров протестующих Томаш Обшаньский.
«
"Ничего не решено. По сути ничего не прозвучало", — сказал он.
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По словам Обшаньского, премьер сказал, что у него некомпетентные чиновники и что у него нет отчетов.
"В целом огромный хаос. <...> Премьер сказал, что у него связаны руки и он ничего не может сделать", — добавил аграрий.
Представитель фермеров заверил, что протесты продолжатся, анонсировав следующую крупную акцию с блокадой дорог и городов 20 марта.
Киев - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
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С 9 февраля польские фермеры проводят акции протеста по всей стране. Они перекрывают дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной, несколько раз высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. На прошлой неделе состоялся организованный профсоюзами работников сельского хозяйства "Марш на Варшаву".
Основные требования протестующих — прекращение ввоза в страну сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), предполагающих достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
Акция протеста польских фермеров в Варшаве - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
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В миреПольшаДональд Тускукраинское зерноУкраинаПротесты фермеров в Европе
 
 
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