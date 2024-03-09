https://ria.ru/20240309/fermery-1932035432.html

После встречи с Туском польские фермеры решили продолжить протесты

После встречи с Туском польские фермеры решили продолжить протесты - РИА Новости, 09.03.2024

После встречи с Туском польские фермеры решили продолжить протесты

Польские фермеры продолжат протесты, так как состоявшаяся встреча аграриев с премьером Дональдом Туском закончилась ничем, сообщил один из лидеров протестующих... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T16:17

2024-03-09T16:17

2024-03-09T17:35

в мире

польша

дональд туск

украинское зерно

украина

протесты фермеров в европе

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ВАРШАВА, 9 мар — РИА Новости. Польские фермеры продолжат протесты, так как состоявшаяся встреча аграриев с премьером Дональдом Туском закончилась ничем, сообщил один из лидеров протестующих Томаш Обшаньский. "Ничего не решено. По сути ничего не прозвучало", — сказал он. По словам Обшаньского, премьер сказал, что у него некомпетентные чиновники и что у него нет отчетов. "В целом огромный хаос. <...> Премьер сказал, что у него связаны руки и он ничего не может сделать", — добавил аграрий. Представитель фермеров заверил, что протесты продолжатся, анонсировав следующую крупную акцию с блокадой дорог и городов 20 марта.С 9 февраля польские фермеры проводят акции протеста по всей стране. Они перекрывают дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной, несколько раз высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. На прошлой неделе состоялся организованный профсоюзами работников сельского хозяйства "Марш на Варшаву".Основные требования протестующих — прекращение ввоза в страну сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), предполагающих достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.

https://ria.ru/20240308/evropa-1931747835.html

https://ria.ru/20240221/ekonomika-1928590823.html

https://ria.ru/20240309/fermery-1932028323.html

польша

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, польша, дональд туск, украинское зерно, украина, протесты фермеров в европе