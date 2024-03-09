https://ria.ru/20240309/fermery-1932035432.html
После встречи с Туском польские фермеры решили продолжить протесты
После встречи с Туском польские фермеры решили продолжить протесты - РИА Новости, 09.03.2024
После встречи с Туском польские фермеры решили продолжить протесты
Польские фермеры продолжат протесты, так как состоявшаяся встреча аграриев с премьером Дональдом Туском закончилась ничем, сообщил один из лидеров протестующих... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T16:17
2024-03-09T16:17
2024-03-09T17:35
в мире
польша
дональд туск
украинское зерно
украина
протесты фермеров в европе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104725/15/1047251518_0:370:2954:2032_1920x0_80_0_0_ecf1f9c76fe9d5815e13d14775c9de2b.jpg
ВАРШАВА, 9 мар — РИА Новости. Польские фермеры продолжат протесты, так как состоявшаяся встреча аграриев с премьером Дональдом Туском закончилась ничем, сообщил один из лидеров протестующих Томаш Обшаньский. "Ничего не решено. По сути ничего не прозвучало", — сказал он. По словам Обшаньского, премьер сказал, что у него некомпетентные чиновники и что у него нет отчетов. "В целом огромный хаос. <...> Премьер сказал, что у него связаны руки и он ничего не может сделать", — добавил аграрий. Представитель фермеров заверил, что протесты продолжатся, анонсировав следующую крупную акцию с блокадой дорог и городов 20 марта.С 9 февраля польские фермеры проводят акции протеста по всей стране. Они перекрывают дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной, несколько раз высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. На прошлой неделе состоялся организованный профсоюзами работников сельского хозяйства "Марш на Варшаву".Основные требования протестующих — прекращение ввоза в страну сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), предполагающих достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
https://ria.ru/20240308/evropa-1931747835.html
https://ria.ru/20240221/ekonomika-1928590823.html
https://ria.ru/20240309/fermery-1932028323.html
польша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104725/15/1047251518_0:93:2954:2309_1920x0_80_0_0_1ab6d6fcf3bf627f7dbb6e3792c758ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, дональд туск, украинское зерно, украина, протесты фермеров в европе
В мире, Польша, Дональд Туск, украинское зерно, Украина, Протесты фермеров в Европе
После встречи с Туском польские фермеры решили продолжить протесты
Польский фермер: встреча с премьером закончилась ничем, протесты продолжатся
ВАРШАВА, 9 мар — РИА Новости. Польские фермеры продолжат протесты, так как состоявшаяся встреча аграриев с премьером Дональдом Туском закончилась ничем, сообщил один из лидеров протестующих Томаш Обшаньский.
«
"Ничего не решено. По сути ничего не прозвучало", — сказал он.
Их уже не спасти. С Киевом заговорили на языке ультиматумов
По словам Обшаньского, премьер сказал, что у него некомпетентные чиновники и что у него нет отчетов.
"В целом огромный хаос. <...> Премьер сказал, что у него связаны руки и он ничего не может сделать", — добавил аграрий.
Представитель фермеров заверил, что протесты продолжатся, анонсировав следующую крупную акцию с блокадой дорог и городов 20 марта.
Не зря скакали — экономика Украины разрушена навсегда
С 9 февраля польские фермеры проводят акции протеста по всей стране. Они перекрывают дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной
, несколько раз высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. На прошлой неделе состоялся организованный профсоюзами работников сельского хозяйства "Марш на Варшаву".
Основные требования протестующих — прекращение ввоза в страну сельскохозяйственной продукции с Украины
и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), предполагающих достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
Протестующие польские фермеры готовятся "остановить страну"