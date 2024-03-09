https://ria.ru/20240309/feklisov-1931964971.html

В СВР отметят 110-летие разведчика Феклисова, "тушившего" Карибский кризис

В СВР отметят 110-летие разведчика Феклисова, "тушившего" Карибский кризис - РИА Новости, 09.03.2024

В СВР отметят 110-летие разведчика Феклисова, "тушившего" Карибский кризис

Сотрудники Службы внешней разведки (СВР) отметят 9 марта 110 лет со дня рождения легендарного разведчика Александра Феклисова, который фактически предотвратил... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T00:54

2024-03-09T00:54

2024-03-09T00:54

сша

ссср

безопасность

россия

джон кеннеди (политик)

александр феклисов

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/104868/46/1048684629_0:554:1181:1218_1920x0_80_0_0_ce72e26cef4d58c13128ee85bb17103e.jpg

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Сотрудники Службы внешней разведки (СВР) отметят 9 марта 110 лет со дня рождения легендарного разведчика Александра Феклисова, который фактически предотвратил Третью мировую войну, а также внес огромный вклад в создание советской атомной бомбы, сообщает пресс-бюро СВР России. "Девятого марта родные и близкие, коллеги по службе, все те, кто неравнодушен к судьбе Отечества, отметят 110-ю годовщину со дня рождения Александра Семеновича Феклисова и отдадут дань памяти этому выдающемуся разведчику, внесшему столь весомый вклад в дело обеспечения безопасности нашей Родины", - говорится в сообщении.В октябре 1962 года человечество, даже не до конца понимая нависшую над ним угрозу, стояло у черты Третьей мировой, ядерной войны. Вооруженные силы США и СССР были приведены в состояние повышенной боевой готовности. Над Кубой, где были размещены советские ракеты с ядерными боеголовками, нависла угроза полномасштабного американского вторжения. "В эти тревожные дни советник посольства СССР в США Фомин, в реальности - резидент советской внешней разведки Феклисов, проявляя чудеса профессионализма, интуиции и выдержки, тонкого расчета и оправданного риска, не побоялся взять на себя серьезную долю ответственности и смог наладить прямой конфиденциальный контакт советского руководства с ближайшим окружением президента США Джона Кеннеди. Так были сделаны первые и самые важные шаги к снятию напряженности и урегулированию кризиса, впоследствии вошедшего в историю под названием Карибского", - отмечает СВР. Феклисов пришел в разведку в 1940 году после окончания школы особого назначения. Уже в следующем году он начал работать в нью-йоркской резидентуре, за пять лет в США провел немало ответственных операций по получению секретной научно-технической информации в области электроники, радиолокации, реактивной авиации. Особо отмечен вклад Феклисова в работу нью-йоркской, а затем лондонской резидентур советской внешней разведки по атомной проблематике. "Разведчик работал с источниками, поставлявшими неоценимую информацию по ядерным разработкам наших бывших западных "союзников". Добытые в рамках операции "Энормоз" материалы в значительной мере помогли советской экономике и науке в кратчайшие сроки создать советскую ядерную бомбу", - говорится в сообщении. В 1950-60 годах Феклисов занимал ряд руководящих постов в центральном и загранаппаратах внешней разведки. Последние годы своей службы он отдал подготовке молодых разведчиков в Краснознаменном институте (ныне - Академия внешней разведки). Почетный сотрудник Службы внешней разведки Феклисов награжден пятью орденами и многими медалями. В 1996 году ему было присвоено звание Героя Российской Федерации. Умер в Москве в 2007 году.

https://ria.ru/20240305/germaniya-1931039007.html

https://ria.ru/20240124/zagovor-1923052675.html

https://ria.ru/20240306/razvedka-1931484770.html

сша

ссср

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, ссср, безопасность, россия, джон кеннеди (политик), александр феклисов, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)