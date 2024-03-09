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В СВР отметят 110-летие разведчика Феклисова, "тушившего" Карибский кризис - РИА Новости, 09.03.2024
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00:54 09.03.2024
https://ria.ru/20240309/feklisov-1931964971.html
В СВР отметят 110-летие разведчика Феклисова, "тушившего" Карибский кризис
В СВР отметят 110-летие разведчика Феклисова, "тушившего" Карибский кризис - РИА Новости, 09.03.2024
В СВР отметят 110-летие разведчика Феклисова, "тушившего" Карибский кризис
Сотрудники Службы внешней разведки (СВР) отметят 9 марта 110 лет со дня рождения легендарного разведчика Александра Феклисова, который фактически предотвратил... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T00:54
2024-03-09T00:54
сша
ссср
безопасность
россия
джон кеннеди (политик)
александр феклисов
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Сотрудники Службы внешней разведки (СВР) отметят 9 марта 110 лет со дня рождения легендарного разведчика Александра Феклисова, который фактически предотвратил Третью мировую войну, а также внес огромный вклад в создание советской атомной бомбы, сообщает пресс-бюро СВР России. &quot;Девятого марта родные и близкие, коллеги по службе, все те, кто неравнодушен к судьбе Отечества, отметят 110-ю годовщину со дня рождения Александра Семеновича Феклисова и отдадут дань памяти этому выдающемуся разведчику, внесшему столь весомый вклад в дело обеспечения безопасности нашей Родины&quot;, - говорится в сообщении.В октябре 1962 года человечество, даже не до конца понимая нависшую над ним угрозу, стояло у черты Третьей мировой, ядерной войны. Вооруженные силы США и СССР были приведены в состояние повышенной боевой готовности. Над Кубой, где были размещены советские ракеты с ядерными боеголовками, нависла угроза полномасштабного американского вторжения. "В эти тревожные дни советник посольства СССР в США Фомин, в реальности - резидент советской внешней разведки Феклисов, проявляя чудеса профессионализма, интуиции и выдержки, тонкого расчета и оправданного риска, не побоялся взять на себя серьезную долю ответственности и смог наладить прямой конфиденциальный контакт советского руководства с ближайшим окружением президента США Джона Кеннеди. Так были сделаны первые и самые важные шаги к снятию напряженности и урегулированию кризиса, впоследствии вошедшего в историю под названием Карибского", - отмечает СВР. Феклисов пришел в разведку в 1940 году после окончания школы особого назначения. Уже в следующем году он начал работать в нью-йоркской резидентуре, за пять лет в США провел немало ответственных операций по получению секретной научно-технической информации в области электроники, радиолокации, реактивной авиации. Особо отмечен вклад Феклисова в работу нью-йоркской, а затем лондонской резидентур советской внешней разведки по атомной проблематике. "Разведчик работал с источниками, поставлявшими неоценимую информацию по ядерным разработкам наших бывших западных "союзников". Добытые в рамках операции "Энормоз" материалы в значительной мере помогли советской экономике и науке в кратчайшие сроки создать советскую ядерную бомбу", - говорится в сообщении. В 1950-60 годах Феклисов занимал ряд руководящих постов в центральном и загранаппаратах внешней разведки. Последние годы своей службы он отдал подготовке молодых разведчиков в Краснознаменном институте (ныне - Академия внешней разведки). Почетный сотрудник Службы внешней разведки Феклисов награжден пятью орденами и многими медалями. В 1996 году ему было присвоено звание Героя Российской Федерации. Умер в Москве в 2007 году.
https://ria.ru/20240305/germaniya-1931039007.html
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сша, ссср, безопасность, россия, джон кеннеди (политик), александр феклисов, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
США, СССР, Безопасность, Россия, Джон Кеннеди (политик), Александр Феклисов, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
В СВР отметят 110-летие разведчика Феклисова, "тушившего" Карибский кризис

Сотрудники СВР 9 марта отметят 110-летие легендарного разведчика Феклисова

© Фото : Пресс-бюро СВР РФГерой России Александр Феклисов
Герой России Александр Феклисов - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© Фото : Пресс-бюро СВР РФ
Герой России Александр Феклисов. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Сотрудники Службы внешней разведки (СВР) отметят 9 марта 110 лет со дня рождения легендарного разведчика Александра Феклисова, который фактически предотвратил Третью мировую войну, а также внес огромный вклад в создание советской атомной бомбы, сообщает пресс-бюро СВР России.
«

"Девятого марта родные и близкие, коллеги по службе, все те, кто неравнодушен к судьбе Отечества, отметят 110-ю годовщину со дня рождения Александра Семеновича Феклисова и отдадут дань памяти этому выдающемуся разведчику, внесшему столь весомый вклад в дело обеспечения безопасности нашей Родины", - говорится в сообщении.

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В октябре 1962 года человечество, даже не до конца понимая нависшую над ним угрозу, стояло у черты Третьей мировой, ядерной войны. Вооруженные силы США и СССР были приведены в состояние повышенной боевой готовности. Над Кубой, где были размещены советские ракеты с ядерными боеголовками, нависла угроза полномасштабного американского вторжения.
"В эти тревожные дни советник посольства СССР в США Фомин, в реальности - резидент советской внешней разведки Феклисов, проявляя чудеса профессионализма, интуиции и выдержки, тонкого расчета и оправданного риска, не побоялся взять на себя серьезную долю ответственности и смог наладить прямой конфиденциальный контакт советского руководства с ближайшим окружением президента США Джона Кеннеди. Так были сделаны первые и самые важные шаги к снятию напряженности и урегулированию кризиса, впоследствии вошедшего в историю под названием Карибского", - отмечает СВР.
Феклисов пришел в разведку в 1940 году после окончания школы особого назначения. Уже в следующем году он начал работать в нью-йоркской резидентуре, за пять лет в США провел немало ответственных операций по получению секретной научно-технической информации в области электроники, радиолокации, реактивной авиации.
Особо отмечен вклад Феклисова в работу нью-йоркской, а затем лондонской резидентур советской внешней разведки по атомной проблематике.
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"Разведчик работал с источниками, поставлявшими неоценимую информацию по ядерным разработкам наших бывших западных "союзников". Добытые в рамках операции "Энормоз" материалы в значительной мере помогли советской экономике и науке в кратчайшие сроки создать советскую ядерную бомбу", - говорится в сообщении.
В 1950-60 годах Феклисов занимал ряд руководящих постов в центральном и загранаппаратах внешней разведки. Последние годы своей службы он отдал подготовке молодых разведчиков в Краснознаменном институте (ныне - Академия внешней разведки).
Почетный сотрудник Службы внешней разведки Феклисов награжден пятью орденами и многими медалями. В 1996 году ему было присвоено звание Героя Российской Федерации. Умер в Москве в 2007 году.
Военный эксперт, главный редактор журнала Национальная оборона Игорь Коротченко
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СШАСССРБезопасностьРоссияДжон Кеннеди (политик)Александр ФеклисовСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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