https://ria.ru/20240309/evropeytsy-1931936605.html

Европейцам приказали стать пушечным мясом. Они согласились

Европейцам приказали стать пушечным мясом. Они согласились - РИА Новости, 09.03.2024

Европейцам приказали стать пушечным мясом. Они согласились

Весеннее обострение не знает границ, расстояний и чинов. На днях оно достигло Парижа, точнее, Елисейского дворца, хозяин которого десять дней назад заявил, что... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T08:00

2024-03-09T08:00

2024-03-09T08:12

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Весеннее обострение не знает границ, расстояний и чинов. На днях оно достигло Парижа, точнее, Елисейского дворца, хозяин которого десять дней назад заявил, что "готов отправить воинские части в зону СВО". В НАТО решили, что глава единственной в Евросоюзе ядерной державы слегка притомился. "Алло, это Эммануэль? Это Йенс на проводе. Ты бы тщательнее выбирал слова, когда говоришь о посылке военных. Ты ж не один, нас в Североатлантическом альянсе много — тебе от русских прилетит за дело и за твои игры во внутренней политике, а нам всем отдуваться?"Поэтому Макрон сдал назад, сказав, что это он привел "в качестве одной из гипотез", что все "вырвали из контекста" и что это было "не заявление, а ответ на вопрос". Но хватило его ненадолго.Между первой и второй милитаристской глупостью главнокомандующего французской армией, буквально на днях проигравшей в двух военных операциях на двух разных континентах, вышел перерывчик небольшой, и в четверг Макрон размахивал армейскими штандартами уже перед парламентариями. Те — вне зависимости от партийной принадлежности и политического темперамента, от ультраправого и яркого Жордана Барделла до тишайшего коммуниста Фабьена Русселя, вышли после беседы с президентом практически без лица. Потому что они услышали, что "нет ни границ, ни красных линий, и если и когда Россия начнет двигаться на Киев и Одессу", то "русским несдобровать".Французы, в чьих рутинных заботах и проблемах Украина занимает (даже по самым комплиментарным, как надо заказанным и кем надо посчитанным опросам) не более 13 процентов, в отличие от, например, покупательной способности — которая интересна 44 процентам, сильно призадумались. Вечер был посвящен тому, когда и кому именно из них, таких прекрасных и прогрессивных, прикажут стать пушечным мясом. Без кавычек. И отправят на ЛБС. Чтобы сражаться с "русским медведем" и победить его, не дав выйти "к Киеву и Одессе".Утром в пятницу, правда, им закинули по медийным каналам противосудорожных препаратов и медикаментов, помогающих при панических атаках. Выступил министр обороны Лекорню, который сообщил, что (только не надо смеяться здесь) "слова Макрона о возможной отправке военных на Украину <…> неверно истолковали — разные гипотезы обсуждались, но не отправка военных для участия в боевых действиях, как это трактовали некоторые".Тут, конечно, впору саркастически заметить, что раз постоянно "неправильно трактуют слова", может, настало время подтянуть свой французский? Тем более что ходить на уроки далеко не нужно. Можно и домашним обучением обойтись.Но оставим сарказм.То, что у Макрона на языке, у воюющих с нами глобалистских олигархических групп на уме. Да, действительно, нынешний лидер Франции готов использовать милитаристскую риторику, чтобы вернуть Украину, как два года назад, в центр внутриполитических дебатов, подтянуть худосочный рейтинг своих партийных заединщиков и тем самым показать на выборах в Европарламент приличный результат.Но это лишь одна деталь — и не самая крупная — информационного фона общеевропейского блока.Нынешние брюссельские решальщики должны во что бы то ни стало сохранить статус-кво. Изменить который могут только итоги июньского голосования. Если сегодняшние европейские "политические украинцы" потерпят на них поражение, то, как пригрозил все тот же Макрон и по этому поводу своим министрам, "я надеру вам задницу и сделаю так, что вам всем станет плохо". (Это цитата, если что.) И это всего лишь тактика.А вот и стратегия.Все та же компания — фон дер Ляйен, Макрон, Боррель, Бретон и их вашингтонские сотоварищи — не просто готовы, а яростно мечтают превратить Европу в огромный военный лагерь. Следя, в отличие от Макрона, за глоссарием, но двигаясь уверенно в направлении тотальной милитаризации общеевропейского блока. Все будет — скорее рано, чем поздно — подчинено нуждам войны. Производственные мощности, производственные отношения и производственные силы. Подобная постановка под ружье как экономики, так и социальной сферы поможет этой глобалистской группе сохранить — прямо или с помощью будущих преемников — власть над ЕС, полностью лишив союз 27 стран суверенитета. В условиях перманентного военного напряга и конфликта это, с точки зрения глобалистов, единственно оправданное решение.Да, декорум некий останется. Для красоты и редких туристов. Но суть и характер жизни изменится.Все эти усилия по скручиванию в бараний рог чуть менее полумиллиарда человек не столь уж тяжкие — пандемия доказала, насколько общеевропейцы пугливы и покорны.Нынешние политтехнологии, опробованные многократно, позволят превратить общеевропейцев в пушечное мясо, причем гораздо быстрее, чем они могут себе это представить. Они и ахнуть не успеют, как окажутся в траншеях. Чтобы воевать с русскими.В конце концов, быть источником войн для Европы и европейских элит — не что-то новое, а лишь слегка подрихтованное старое. Как и вторгаться в Россию веками подряд, чтобы нас убить, а страну разрушить.Итог милитаризации Европы — в любом веке и даже тысячелетии — известен. Но если западнее Бреста об этом сегодня за всеми украинскими хлопотами и заботами подзабыли, то мы можем об этом напомнить и даже повторить. Для лучшего запоминания.

https://ria.ru/20240308/germany-1931837287.html

https://ria.ru/20240308/rossiya-1931822749.html

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

https://ria.ru/20240306/europa-1931329632.html

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киев, нато, европарламент, украина, европа, евросоюз, аналитика