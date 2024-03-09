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В Берлине водитель насмерть сбил женщину с коляской
В Берлине водитель насмерть сбил женщину с коляской - РИА Новости, 09.03.2024
В Берлине водитель насмерть сбил женщину с коляской
Пожилой автомобилист совершил наезд на пешеходов в Берлине, в результате погибла женщина, передвигавшаяся с детской коляской, сообщило издание Bild. РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T19:13
2024-03-09T19:13
2024-03-09T20:41
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БЕРЛИН, 9 мар — РИА Новости. Пожилой автомобилист совершил наезд на пешеходов в Берлине, в результате погибла женщина, передвигавшаяся с детской коляской, сообщило издание Bild. По информации СМИ, в субботу около 10 утра по местному времени близ Потсдамской площади 83-летний мужчина по неизвестной причине потерял управление и врезался в пешеходов. При аварии серьезные ранения получила женщина, катившая впереди себя детскую коляску. По дороге в больницу медикам не удалось ее реанимировать, ее четырехлетнему ребенку после реанимационных действий провели операцию. В общей сложности пострадало семеро человек, среди них — сам виновник аварии, а также водитель другого автомобиля, из-за действий первого столкнувшийся с другой машиной. Полиция проводит расследование.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, берлин (город), германия
В мире, Берлин (город), Германия
В Берлине водитель насмерть сбил женщину с коляской
Bild: в Берлине водитель насмерть сбил женщину с коляской, 7 человек в больнице
БЕРЛИН, 9 мар — РИА Новости.
Пожилой автомобилист совершил наезд на пешеходов в Берлине, в результате погибла женщина, передвигавшаяся с детской коляской, сообщило издание Bild
.
По информации СМИ, в субботу около 10 утра по местному времени близ Потсдамской площади 83-летний мужчина по неизвестной причине потерял управление и врезался в пешеходов. При аварии серьезные ранения получила женщина, катившая впереди себя детскую коляску.
По дороге в больницу медикам не удалось ее реанимировать, ее четырехлетнему ребенку после реанимационных действий провели операцию. В общей сложности пострадало семеро человек, среди них — сам виновник аварии, а также водитель другого автомобиля, из-за действий первого столкнувшийся с другой машиной. Полиция проводит расследование.
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