https://ria.ru/20240309/dtp-1932058526.html

В Берлине водитель насмерть сбил женщину с коляской

В Берлине водитель насмерть сбил женщину с коляской - РИА Новости, 09.03.2024

В Берлине водитель насмерть сбил женщину с коляской

Пожилой автомобилист совершил наезд на пешеходов в Берлине, в результате погибла женщина, передвигавшаяся с детской коляской, сообщило издание Bild. РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T19:13

2024-03-09T19:13

2024-03-09T20:41

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БЕРЛИН, 9 мар — РИА Новости. Пожилой автомобилист совершил наезд на пешеходов в Берлине, в результате погибла женщина, передвигавшаяся с детской коляской, сообщило издание Bild. По информации СМИ, в субботу около 10 утра по местному времени близ Потсдамской площади 83-летний мужчина по неизвестной причине потерял управление и врезался в пешеходов. При аварии серьезные ранения получила женщина, катившая впереди себя детскую коляску. По дороге в больницу медикам не удалось ее реанимировать, ее четырехлетнему ребенку после реанимационных действий провели операцию. В общей сложности пострадало семеро человек, среди них — сам виновник аварии, а также водитель другого автомобиля, из-за действий первого столкнувшийся с другой машиной. Полиция проводит расследование.

https://ria.ru/20220608/naezdy-1793960835.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, берлин (город), германия