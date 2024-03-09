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В Берлине водитель насмерть сбил женщину с коляской - РИА Новости, 09.03.2024
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19:13 09.03.2024 (обновлено: 20:41 09.03.2024)
https://ria.ru/20240309/dtp-1932058526.html
В Берлине водитель насмерть сбил женщину с коляской
В Берлине водитель насмерть сбил женщину с коляской - РИА Новости, 09.03.2024
В Берлине водитель насмерть сбил женщину с коляской
Пожилой автомобилист совершил наезд на пешеходов в Берлине, в результате погибла женщина, передвигавшаяся с детской коляской, сообщило издание Bild. РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T19:13
2024-03-09T20:41
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БЕРЛИН, 9 мар — РИА Новости. Пожилой автомобилист совершил наезд на пешеходов в Берлине, в результате погибла женщина, передвигавшаяся с детской коляской, сообщило издание Bild. По информации СМИ, в субботу около 10 утра по местному времени близ Потсдамской площади 83-летний мужчина по неизвестной причине потерял управление и врезался в пешеходов. При аварии серьезные ранения получила женщина, катившая впереди себя детскую коляску. По дороге в больницу медикам не удалось ее реанимировать, ее четырехлетнему ребенку после реанимационных действий провели операцию. В общей сложности пострадало семеро человек, среди них — сам виновник аварии, а также водитель другого автомобиля, из-за действий первого столкнувшийся с другой машиной. Полиция проводит расследование.
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в мире, берлин (город), германия
В мире, Берлин (город), Германия
В Берлине водитель насмерть сбил женщину с коляской

Bild: в Берлине водитель насмерть сбил женщину с коляской, 7 человек в больнице

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкВ Берлине
В Берлине - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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БЕРЛИН, 9 мар — РИА Новости. Пожилой автомобилист совершил наезд на пешеходов в Берлине, в результате погибла женщина, передвигавшаяся с детской коляской, сообщило издание Bild.
По информации СМИ, в субботу около 10 утра по местному времени близ Потсдамской площади 83-летний мужчина по неизвестной причине потерял управление и врезался в пешеходов. При аварии серьезные ранения получила женщина, катившая впереди себя детскую коляску.
По дороге в больницу медикам не удалось ее реанимировать, ее четырехлетнему ребенку после реанимационных действий провели операцию. В общей сложности пострадало семеро человек, среди них — сам виновник аварии, а также водитель другого автомобиля, из-за действий первого столкнувшийся с другой машиной. Полиция проводит расследование.
Полицейские в Вене - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
Случаи наезда автомобилей на людей в общественных местах в 2019-2022 годах
8 июня 2022, 13:21
 
В миреБерлин (город)Германия
 
 
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