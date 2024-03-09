https://ria.ru/20240309/dtp-1931985136.html

В ДТП на трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск погибли два человека

В ДТП на трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск погибли два человека - РИА Новости, 09.03.2024

В ДТП на трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск погибли два человека

Два человека погибли, трое пострадали в ДТП на 50-м километре автодороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск, сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области. РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T09:00

2024-03-09T09:00

2024-03-09T10:41

происшествия

авто

екатеринбург

реж

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мар – РИА Новости. Два человека погибли, трое пострадали в ДТП на 50-м километре автодороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск, сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области. Авария произошла около 6.00 по местному времени. По предварительным данным ведомства, водитель автомобиля Peugeot, направляясь из Екатеринбурга, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Fiat, в салоне которого находились три человека."В результате ДТП погибли водитель и пассажир Peugeot. Водитель и два пассажира Fiat доставлены в больницы, медики оказывают им необходимую помощь. Личности участников автоаварии в настоящий момент устанавливают сотрудники полиции", – говорится в сообщении.Как позже уточнили журналистам в ГИБДД, водитель Peugeot – женщина 1960 года рождения – жива, она находится в больнице в тяжелом состоянии, двое погибших являлись пассажирами автомобиля.

https://ria.ru/20240302/dtp-1930769208.html

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алапаевск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, екатеринбург, реж, алапаевск, гибдд мвд рф