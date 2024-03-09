https://ria.ru/20240309/dtp-1931985136.html
В ДТП на трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск погибли два человека
В ДТП на трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск погибли два человека - РИА Новости, 09.03.2024
В ДТП на трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск погибли два человека
Два человека погибли, трое пострадали в ДТП на 50-м километре автодороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск, сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области. РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T09:00
2024-03-09T09:00
2024-03-09T10:41
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мар – РИА Новости. Два человека погибли, трое пострадали в ДТП на 50-м километре автодороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск, сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области. Авария произошла около 6.00 по местному времени. По предварительным данным ведомства, водитель автомобиля Peugeot, направляясь из Екатеринбурга, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Fiat, в салоне которого находились три человека."В результате ДТП погибли водитель и пассажир Peugeot. Водитель и два пассажира Fiat доставлены в больницы, медики оказывают им необходимую помощь. Личности участников автоаварии в настоящий момент устанавливают сотрудники полиции", – говорится в сообщении.Как позже уточнили журналистам в ГИБДД, водитель Peugeot – женщина 1960 года рождения – жива, она находится в больнице в тяжелом состоянии, двое погибших являлись пассажирами автомобиля.
https://ria.ru/20240302/dtp-1930769208.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, авто, екатеринбург, реж, алапаевск, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Екатеринбург, Реж, Алапаевск, ГИБДД МВД РФ
В ДТП на трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск погибли два человека
В ДТП на трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск погибли люди, трое пострадали
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мар – РИА Новости.
Два человека погибли, трое пострадали в ДТП на 50-м километре автодороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск, сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области
.
Авария произошла около 6.00 по местному времени. По предварительным данным ведомства, водитель автомобиля Peugeot, направляясь из Екатеринбурга, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Fiat, в салоне которого находились три человека.
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"В результате ДТП погибли водитель и пассажир Peugeot. Водитель и два пассажира Fiat доставлены в больницы, медики оказывают им необходимую помощь. Личности участников автоаварии в настоящий момент устанавливают сотрудники полиции", – говорится в сообщении.
Как позже уточнили журналистам в ГИБДД, водитель Peugeot – женщина 1960 года рождения – жива, она находится в больнице в тяжелом состоянии, двое погибших являлись пассажирами автомобиля.
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