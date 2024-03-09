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Над Белгородской областью сбили еще один украинский дрон
Над Белгородской областью сбили еще один украинский дрон - РИА Новости, 09.03.2024
Над Белгородской областью сбили еще один украинский дрон
Средства ПВО сбили ещё один украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T22:37
2024-03-09T22:37
2024-03-09T22:37
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Средства ПВО сбили ещё один украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в субботу в Минобороны РФ. "Девятого марта около 22.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве. Как сообщали ранее в министерстве, другой украинский БПЛА был сбит над Белгородской областью около 18.10 мск.
https://ria.ru/20240309/ukraina-1932065628.html
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белгородская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия
Над Белгородской областью сбили еще один украинский дрон
Над Белгородской областью средства ПВО сбили еще один украинский дрон