https://ria.ru/20240309/dron-1932080672.html

Над Белгородской областью сбили еще один украинский дрон

Над Белгородской областью сбили еще один украинский дрон - РИА Новости, 09.03.2024

Над Белгородской областью сбили еще один украинский дрон

Средства ПВО сбили ещё один украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T22:37

2024-03-09T22:37

2024-03-09T22:37

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Средства ПВО сбили ещё один украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в субботу в Минобороны РФ. "Девятого марта около 22.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве. Как сообщали ранее в министерстве, другой украинский БПЛА был сбит над Белгородской областью около 18.10 мск.

https://ria.ru/20240309/ukraina-1932065628.html

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белгородская область, россия