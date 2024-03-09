https://ria.ru/20240309/dron-1932001304.html

Украинский дрон сбросил боеприпас на частный дом в белгородском селе

Украинский дрон сбросил боеприпас на частный дом в белгородском селе - РИА Новости, 09.03.2024

Украинский дрон сбросил боеприпас на частный дом в белгородском селе

Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на частный жилой дом в селе Безымено Грайворонского горокруга, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T11:40

2024-03-09T11:40

2024-03-09T11:40

происшествия

белгородская область

украина

харьковская область

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892946847_0:124:2984:1803_1920x0_80_0_0_ab25b47673cd335ee8cc6c058b0c28ef.jpg

БЕЛГОРОД, 9 мар - РИА Новости. Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на частный жилой дом в селе Безымено Грайворонского горокруга, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Село Безымено Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА, который сбросил взрывное устройство на частное жилое домовладение. Слава Богу, никто не пострадал!", - говорится в сообщении губернатора. По информации Гладкова, в результате взрыва в доме выбиты окна и повреждена линия газоснабжения. На месте работают оперативные службы, уточнил глава области. Село Безымено находится вблизи границы с Украиной. Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.

https://ria.ru/20240309/bespilotnik-1931973690.html

https://ria.ru/20240309/sikorskiy-1931988199.html

белгородская область

украина

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, украина, харьковская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков