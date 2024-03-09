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Украинский дрон сбросил боеприпас на частный дом в белгородском селе - РИА Новости, 09.03.2024
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11:40 09.03.2024
https://ria.ru/20240309/dron-1932001304.html
Украинский дрон сбросил боеприпас на частный дом в белгородском селе
Украинский дрон сбросил боеприпас на частный дом в белгородском селе - РИА Новости, 09.03.2024
Украинский дрон сбросил боеприпас на частный дом в белгородском селе
Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на частный жилой дом в селе Безымено Грайворонского горокруга, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T11:40
2024-03-09T11:40
происшествия
белгородская область
украина
харьковская область
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 9 мар - РИА Новости. Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на частный жилой дом в селе Безымено Грайворонского горокруга, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Село Безымено Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА, который сбросил взрывное устройство на частное жилое домовладение. Слава Богу, никто не пострадал!", - говорится в сообщении губернатора. По информации Гладкова, в результате взрыва в доме выбиты окна и повреждена линия газоснабжения. На месте работают оперативные службы, уточнил глава области. Село Безымено находится вблизи границы с Украиной. Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20240309/bespilotnik-1931973690.html
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белгородская область
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происшествия, белгородская область, украина, харьковская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков
Украинский дрон сбросил боеприпас на частный дом в белгородском селе

Украинский дрон сбросил боеприпас на частный дом в белгородском селе Безымено

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
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БЕЛГОРОД, 9 мар - РИА Новости. Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на частный жилой дом в селе Безымено Грайворонского горокруга, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Село Безымено Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА, который сбросил взрывное устройство на частное жилое домовладение. Слава Богу, никто не пострадал!", - говорится в сообщении губернатора.
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По информации Гладкова, в результате взрыва в доме выбиты окна и повреждена линия газоснабжения. На месте работают оперативные службы, уточнил глава области.
Село Безымено находится вблизи границы с Украиной. Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.
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ПроисшествияБелгородская областьУкраинаХарьковская областьВооруженные силы УкраиныВячеслав Гладков
 
 
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