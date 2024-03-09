https://ria.ru/20240309/dron-1932001304.html
Украинский дрон сбросил боеприпас на частный дом в белгородском селе
Украинский дрон сбросил боеприпас на частный дом в белгородском селе - РИА Новости, 09.03.2024
Украинский дрон сбросил боеприпас на частный дом в белгородском селе
Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на частный жилой дом в селе Безымено Грайворонского горокруга, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T11:40
2024-03-09T11:40
2024-03-09T11:40
происшествия
белгородская область
украина
харьковская область
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892946847_0:124:2984:1803_1920x0_80_0_0_ab25b47673cd335ee8cc6c058b0c28ef.jpg
БЕЛГОРОД, 9 мар - РИА Новости. Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на частный жилой дом в селе Безымено Грайворонского горокруга, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Село Безымено Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА, который сбросил взрывное устройство на частное жилое домовладение. Слава Богу, никто не пострадал!", - говорится в сообщении губернатора. По информации Гладкова, в результате взрыва в доме выбиты окна и повреждена линия газоснабжения. На месте работают оперативные службы, уточнил глава области. Село Безымено находится вблизи границы с Украиной. Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20240309/bespilotnik-1931973690.html
https://ria.ru/20240309/sikorskiy-1931988199.html
белгородская область
украина
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892946847_128:0:2857:2047_1920x0_80_0_0_e30ad6b1cab099461248b1e211135d78.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, украина, харьковская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков
Украинский дрон сбросил боеприпас на частный дом в белгородском селе
Украинский дрон сбросил боеприпас на частный дом в белгородском селе Безымено