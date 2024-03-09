Додон выступил против пропаганды ЛГБТ* в молдавских школах
Додон: у власти должен быть человек, способный прекратить пропаганду ЛГБТ
© Sputnik / Rodion ProcaЭкс-президент Молдавии Игорь Додон
© Sputnik / Rodion Proca
Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 9 мар - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон уверен, что у власти должен быть человек, который бы стоял на страже национальных интересов и остановил бы пропаганду ЛГБТ* в школе.
"Я против пропаганды ЛГБТ* в наших школах. Я против того, чтобы моим детям рассказывали про это на уроках. В этом смысле мне близка позиция Трампа (экс-президент США Дональд Трамп - ред.), который против всего этого, Орбана (премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ред.). Я бы хотел, чтобы у власти в Молдове был человек с такими же взглядами, как у них, который остановил бы все это и стоял на страже национальных интересов Республики Молдова", - заявил в эфире Exclusive TV Додон.
Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ*-сообщества. Церковь отмечает внимание, что каждый раз во время маршей и фестивалей происходят столкновения сторонников и противников этих акций, которые заканчиваются только после вмешательства полиции.
В Молдавии оппозиция почти два года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию.
* Запрещенное в России экстремистское движение