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Додон выступил против пропаганды ЛГБТ* в молдавских школах - РИА Новости, 09.03.2024
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14:57 09.03.2024
https://ria.ru/20240309/dodon-1932026508.html
Додон выступил против пропаганды ЛГБТ* в молдавских школах
Додон выступил против пропаганды ЛГБТ* в молдавских школах - РИА Новости, 09.03.2024
Додон выступил против пропаганды ЛГБТ* в молдавских школах
Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон уверен, что у власти должен быть человек, который бы стоял на страже национальных... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T14:57
2024-03-09T14:57
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КИШИНЕВ, 9 мар - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон уверен, что у власти должен быть человек, который бы стоял на страже национальных интересов и остановил бы пропаганду ЛГБТ* в школе. "Я против пропаганды ЛГБТ* в наших школах. Я против того, чтобы моим детям рассказывали про это на уроках. В этом смысле мне близка позиция Трампа (экс-президент США Дональд Трамп - ред.), который против всего этого, Орбана (премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ред.). Я бы хотел, чтобы у власти в Молдове был человек с такими же взглядами, как у них, который остановил бы все это и стоял на страже национальных интересов Республики Молдова", - заявил в эфире Exclusive TV Додон. Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ*-сообщества. Церковь отмечает внимание, что каждый раз во время маршей и фестивалей происходят столкновения сторонников и противников этих акций, которые заканчиваются только после вмешательства полиции. В Молдавии оппозиция почти два года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию.* Запрещенное в России экстремистское движение
https://ria.ru/20240304/moldaviya-1931032545.html
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в мире, молдавия, сша, игорь додон, дональд трамп, венгрия, виктор орбан
В мире, Молдавия, США, Игорь Додон, Дональд Трамп, Венгрия, Виктор Орбан
Додон выступил против пропаганды ЛГБТ* в молдавских школах

Додон: у власти должен быть человек, способный прекратить пропаганду ЛГБТ

© Sputnik / Rodion ProcaЭкс-президент Молдавии Игорь Додон
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© Sputnik / Rodion Proca
Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 9 мар - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон уверен, что у власти должен быть человек, который бы стоял на страже национальных интересов и остановил бы пропаганду ЛГБТ* в школе.
"Я против пропаганды ЛГБТ* в наших школах. Я против того, чтобы моим детям рассказывали про это на уроках. В этом смысле мне близка позиция Трампа (экс-президент США Дональд Трамп - ред.), который против всего этого, Орбана (премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ред.). Я бы хотел, чтобы у власти в Молдове был человек с такими же взглядами, как у них, который остановил бы все это и стоял на страже национальных интересов Республики Молдова", - заявил в эфире Exclusive TV Додон.
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Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ*-сообщества. Церковь отмечает внимание, что каждый раз во время маршей и фестивалей происходят столкновения сторонников и противников этих акций, которые заканчиваются только после вмешательства полиции.
В Молдавии оппозиция почти два года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию.
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В миреМолдавияСШАИгорь ДодонДональд ТрампВенгрияВиктор Орбан
 
 
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