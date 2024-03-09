https://ria.ru/20240309/dodon-1932026508.html

Додон выступил против пропаганды ЛГБТ* в молдавских школах

Додон выступил против пропаганды ЛГБТ* в молдавских школах - РИА Новости, 09.03.2024

Додон выступил против пропаганды ЛГБТ* в молдавских школах

Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон уверен, что у власти должен быть человек, который бы стоял на страже национальных... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T14:57

2024-03-09T14:57

2024-03-09T14:57

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сша

игорь додон

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виктор орбан

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КИШИНЕВ, 9 мар - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон уверен, что у власти должен быть человек, который бы стоял на страже национальных интересов и остановил бы пропаганду ЛГБТ* в школе. "Я против пропаганды ЛГБТ* в наших школах. Я против того, чтобы моим детям рассказывали про это на уроках. В этом смысле мне близка позиция Трампа (экс-президент США Дональд Трамп - ред.), который против всего этого, Орбана (премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ред.). Я бы хотел, чтобы у власти в Молдове был человек с такими же взглядами, как у них, который остановил бы все это и стоял на страже национальных интересов Республики Молдова", - заявил в эфире Exclusive TV Додон. Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ*-сообщества. Церковь отмечает внимание, что каждый раз во время маршей и фестивалей происходят столкновения сторонников и противников этих акций, которые заканчиваются только после вмешательства полиции. В Молдавии оппозиция почти два года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию.* Запрещенное в России экстремистское движение

https://ria.ru/20240304/moldaviya-1931032545.html

https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, сша, игорь додон, дональд трамп, венгрия, виктор орбан