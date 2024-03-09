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Десантники зачистили опорный пункт в ДНР от пехоты ВСУ
Десантники зачистили опорный пункт в ДНР от пехоты ВСУ - РИА Новости, 09.03.2024
Десантники зачистили опорный пункт в ДНР от пехоты ВСУ
Минометные расчеты тульских десантников уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте в районе Раздоловки и Веселого в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны России. РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T05:14
2024-03-09T05:14
2024-03-09T05:14
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ЛУГАНСК, 9 мар - РИА Новости. Минометные расчеты тульских десантников уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте в районе Раздоловки и Веселого в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны России. "Подразделения воздушно-десантных войск из состава Южной группировки войск продолжают наносить огневое поражение подразделениям ВСУ на северском направлении зоны проведения СВО", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что разведка десантников получила данные о закреплении противника на одном из участков в зоне ответственности подразделений Тульского гвардейского соединения ВДВ. "Расчет за несколько минут приводит миномет к бою и после этого беглым огнем с корректировкой минометчики ВДВ наносят удар и уничтожают пехоту противника в опорном пункте", - дополнили в минобороны.
https://ria.ru/20240208/ukraina-1926079066.html
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Десантники зачистили опорный пункт в ДНР от пехоты ВСУ
Бойцы ВДВ уничтожили в районе Раздоловки и Веселого в ДНР пехоту ВСУ