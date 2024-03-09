Рейтинг@Mail.ru
Десантники зачистили опорный пункт в ДНР от пехоты ВСУ - РИА Новости, 09.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:14 09.03.2024
https://ria.ru/20240309/desant-1931974917.html
Десантники зачистили опорный пункт в ДНР от пехоты ВСУ
Десантники зачистили опорный пункт в ДНР от пехоты ВСУ - РИА Новости, 09.03.2024
Десантники зачистили опорный пункт в ДНР от пехоты ВСУ
Минометные расчеты тульских десантников уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте в районе Раздоловки и Веселого в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны России. РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T05:14
2024-03-09T05:14
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_615:149:2966:1471_1920x0_80_0_0_e939715fecf8c9528cf22c863a126d59.jpg
ЛУГАНСК, 9 мар - РИА Новости. Минометные расчеты тульских десантников уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте в районе Раздоловки и Веселого в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны России. "Подразделения воздушно-десантных войск из состава Южной группировки войск продолжают наносить огневое поражение подразделениям ВСУ на северском направлении зоны проведения СВО", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что разведка десантников получила данные о закреплении противника на одном из участков в зоне ответственности подразделений Тульского гвардейского соединения ВДВ. "Расчет за несколько минут приводит миномет к бою и после этого беглым огнем с корректировкой минометчики ВДВ наносят удар и уничтожают пехоту противника в опорном пункте", - дополнили в минобороны.
https://ria.ru/20240208/ukraina-1926079066.html
https://ria.ru/20240305/voyna-1931331232.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_770dab6ba4889ceaf498df35b01b1764.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Десантники зачистили опорный пункт в ДНР от пехоты ВСУ

Бойцы ВДВ уничтожили в районе Раздоловки и Веселого в ДНР пехоту ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 9 мар - РИА Новости. Минометные расчеты тульских десантников уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте в районе Раздоловки и Веселого в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны России.
«
"Подразделения воздушно-десантных войск из состава Южной группировки войск продолжают наносить огневое поражение подразделениям ВСУ на северском направлении зоны проведения СВО", - сообщили в МО РФ.
Пожарные на месте взрыва в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Большой удар. На Западе раскрыли, что Россия подготовила Украине
8 февраля, 09:05
Уточняется, что разведка десантников получила данные о закреплении противника на одном из участков в зоне ответственности подразделений Тульского гвардейского соединения ВДВ.
"Расчет за несколько минут приводит миномет к бою и после этого беглым огнем с корректировкой минометчики ВДВ наносят удар и уничтожают пехоту противника в опорном пункте", - дополнили в минобороны.
Уничтоженный украинский танк - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Украина готовит военные сюрпризы для России, утверждают США
5 марта, 21:52
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала