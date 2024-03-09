https://ria.ru/20240309/desant-1931974917.html

Десантники зачистили опорный пункт в ДНР от пехоты ВСУ

Десантники зачистили опорный пункт в ДНР от пехоты ВСУ - РИА Новости, 09.03.2024

Десантники зачистили опорный пункт в ДНР от пехоты ВСУ

Минометные расчеты тульских десантников уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте в районе Раздоловки и Веселого в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны России. РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T05:14

2024-03-09T05:14

2024-03-09T05:14

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

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воздушно-десантные войска россии

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ЛУГАНСК, 9 мар - РИА Новости. Минометные расчеты тульских десантников уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте в районе Раздоловки и Веселого в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны России. "Подразделения воздушно-десантных войск из состава Южной группировки войск продолжают наносить огневое поражение подразделениям ВСУ на северском направлении зоны проведения СВО", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что разведка десантников получила данные о закреплении противника на одном из участков в зоне ответственности подразделений Тульского гвардейского соединения ВДВ. "Расчет за несколько минут приводит миномет к бою и после этого беглым огнем с корректировкой минометчики ВДВ наносят удар и уничтожают пехоту противника в опорном пункте", - дополнили в минобороны.

https://ria.ru/20240208/ukraina-1926079066.html

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии