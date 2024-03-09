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Депутат, назвавший контрактников "бомжами", вернулся из зоны СВО - РИА Новости, 09.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:43 09.03.2024 (обновлено: 23:20 09.03.2024)
https://ria.ru/20240309/deputat-1932081495.html
Депутат, назвавший контрактников "бомжами", вернулся из зоны СВО
Депутат, назвавший контрактников "бомжами", вернулся из зоны СВО - РИА Новости, 09.03.2024
Депутат, назвавший контрактников "бомжами", вернулся из зоны СВО
Депутат Красноярского городского совета Вячеслав Дюков, нелестно отозвавшийся о военнослужащих по контракту и исключенный за это из "Единой России", сообщил,... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T22:43
2024-03-09T23:20
специальная военная операция на украине
общество
единая россия
александр дюков
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НОВОСИБИРСК, 9 мар — РИА Новости. Депутат Красноярского городского совета Вячеслав Дюков, нелестно отозвавшийся о военнослужащих по контракту и исключенный за это из "Единой России", сообщил, что вернулся из зоны спецоперации, где был с гуманитарными целями. &quot;Готовившаяся с января гуманитарная миссия и все поставленные задачи на эту очередную поездку в зону проведения СВО мною выполнены. Я дома&quot;, — написал он в соцсети &quot;ВКонтакте&quot;.В зону спецоперации по словам Дюкова, он уехал 29 февраля.Скандал с депутатом произошел в середине февраля, когда он на заседании комиссии по местному самоуправлению заявил, что "за последний год в контрактники попадают в основном алкоголики, бомжи, бичи, зэки и так далее". Позже Дюков извинился за свои слова и сообщил, что отправится в зону спецоперации.Президиум регионального политсовета "Единой России", в свою очередь, решил исключить депутата из партии за некорректное высказывание.Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев неоднократно призывал вычищать из рядов партии нарушителей этических, правовых и партийных норм. Он также называл участников спецоперации героями, которые восстанавливают порядок, мир и справедливость, защищают россиян и уничтожают корни неонацизма.
https://ria.ru/20240215/deputat-1927687182.html
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общество, единая россия, александр дюков
Специальная военная операция на Украине, Общество, Единая Россия, Александр Дюков
Депутат, назвавший контрактников "бомжами", вернулся из зоны СВО

Нелестно отозвавшийся о контрактниках красноярский депутат вернулся из зоны СВО

© Фото : Красноярский городской совет депутатовДепутат Красноярского городского совета Вячеслав Дюков
Депутат Красноярского городского совета Вячеслав Дюков - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© Фото : Красноярский городской совет депутатов
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НОВОСИБИРСК, 9 мар — РИА Новости. Депутат Красноярского городского совета Вячеслав Дюков, нелестно отозвавшийся о военнослужащих по контракту и исключенный за это из "Единой России", сообщил, что вернулся из зоны спецоперации, где был с гуманитарными целями.
«

"Готовившаяся с января гуманитарная миссия и все поставленные задачи на эту очередную поездку в зону проведения СВО мною выполнены. Я дома", — написал он в соцсети "ВКонтакте".

В зону спецоперации по словам Дюкова, он уехал 29 февраля.
Скандал с депутатом произошел в середине февраля, когда он на заседании комиссии по местному самоуправлению заявил, что "за последний год в контрактники попадают в основном алкоголики, бомжи, бичи, зэки и так далее". Позже Дюков извинился за свои слова и сообщил, что отправится в зону спецоперации.
Президиум регионального политсовета "Единой России", в свою очередь, решил исключить депутата из партии за некорректное высказывание.
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев неоднократно призывал вычищать из рядов партии нарушителей этических, правовых и партийных норм. Он также называл участников спецоперации героями, которые восстанавливают порядок, мир и справедливость, защищают россиян и уничтожают корни неонацизма.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоЕдиная РоссияАлександр Дюков
 
 
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