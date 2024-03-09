https://ria.ru/20240309/deputat-1932081495.html

Депутат, назвавший контрактников "бомжами", вернулся из зоны СВО

Депутат, назвавший контрактников "бомжами", вернулся из зоны СВО - РИА Новости, 09.03.2024

Депутат, назвавший контрактников "бомжами", вернулся из зоны СВО

Депутат Красноярского городского совета Вячеслав Дюков, нелестно отозвавшийся о военнослужащих по контракту и исключенный за это из "Единой России", сообщил,... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T22:43

2024-03-09T22:43

2024-03-09T23:20

специальная военная операция на украине

общество

единая россия

александр дюков

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НОВОСИБИРСК, 9 мар — РИА Новости. Депутат Красноярского городского совета Вячеслав Дюков, нелестно отозвавшийся о военнослужащих по контракту и исключенный за это из "Единой России", сообщил, что вернулся из зоны спецоперации, где был с гуманитарными целями. "Готовившаяся с января гуманитарная миссия и все поставленные задачи на эту очередную поездку в зону проведения СВО мною выполнены. Я дома", — написал он в соцсети "ВКонтакте".В зону спецоперации по словам Дюкова, он уехал 29 февраля.Скандал с депутатом произошел в середине февраля, когда он на заседании комиссии по местному самоуправлению заявил, что "за последний год в контрактники попадают в основном алкоголики, бомжи, бичи, зэки и так далее". Позже Дюков извинился за свои слова и сообщил, что отправится в зону спецоперации.Президиум регионального политсовета "Единой России", в свою очередь, решил исключить депутата из партии за некорректное высказывание.Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев неоднократно призывал вычищать из рядов партии нарушителей этических, правовых и партийных норм. Он также называл участников спецоперации героями, которые восстанавливают порядок, мир и справедливость, защищают россиян и уничтожают корни неонацизма.

https://ria.ru/20240215/deputat-1927687182.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, единая россия, александр дюков