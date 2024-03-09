https://ria.ru/20240309/bumaga-1931807653.html

Ефимов: выпуск бумаги и бумажной продукции в Москве вырос на 20 процентов

Ефимов: выпуск бумаги и бумажной продукции в Москве вырос на 20 процентов - РИА Новости, 09.03.2024

Ефимов: выпуск бумаги и бумажной продукции в Москве вырос на 20 процентов

Объемы выпуска продукции производителей бумаги и бумажных изделий в прошлом году выросли на 20% в сравнении с показателями 2022 года, сообщил заммэра по... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T12:05

2024-03-09T12:05

2024-03-09T12:05

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Объемы выпуска продукции производителей бумаги и бумажных изделий в прошлом году выросли на 20% в сравнении с показателями 2022 года, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."По итогам 2023 года столичные производители бумажных изделий нарастили объемы выпуска на 20 процентов по сравнению с 2022-м. Положительная динамика отрасли обусловлена в том числе увеличением количества промпредприятий. Так, за прошлый год на 14% выросло число фабрик и заводов, занимающихся производством книг, упаковки, бумаги и различных бумажных изделий – теперь их около 700", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он добавил, что столичные компании активно пользуются мерами поддержки, которые доступны на сегодняшний день. Так, Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства выделил одному из ведущих производителей картонной упаковки "Ламбумиз" 100 млн руб. на развитие производства и запуск новых производственных линий производства.Отмечается, что на московских промпредприятиях занимаются выпуском хозяйственной, фотографической, офисной и других видов бумаги. Кроме того, там выпускают картонные ящики, коробки, фотоальбомы, канцелярские принадлежности и прочее. Как сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, только за 2023 год рост производства обрабатывающей промышленности Москвы составил без учета нефтеперерабатывающей отрасли 22,3%.В свою очередь, министр столичного правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил, что московскими фабриками и заводами по итогам прошлого года было изготовлено почти на 13% больше регистрационных журналов, бухгалтерских книг, а также скоросшивателей и других канцелярских принадлежностей по сравнению с 2022 годом. Ими было выпущено более 251 млн единиц данной продукции. Кроме того, компании произвели свыше 17 млн альбомов и папок с бумагой, что на 48% больше показатели 2022 года.Он привел в пример резидента ОЭЗ "Технополис Москва" - компанию "Фотоэксперт". Там в 2023 году выпустили вдвое больше фотокниг, чем в 2022 году. По его словам, в среднем годовой объем предприятия больше 30 млн штук.Москва – это город с развитым производством. На территории столицы работает свыше 4,2 тыс. промкомпаний, в которых трудятся 725 тысяч сотрудников. Каждый год открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также порядка ста малых. Там занимаются производством различных товаров, а также активно внедряют инновации.По поручению мэра Москвы Сергей Собянина в столице реализуется комплекс мер, который направлен на рост инвеспривлекательности города для отечественных промышленников и развитие производства. На территории Москвы созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Представители столичного бизнеса могут воспользоваться свыше 20 системными мерами поддержки от городских властей. К примеру, целевыми займами и субсидиями. Разработан также ряд антикризисных инструментов.Ранее Ефимов сообщал, что производство электрооборудования на заводах и фабриках города в прошлом году выросло более чем в два раза.

https://ria.ru/20240306/proizvodstvo-1931335264.html

https://ria.ru/20240306/eksport-1931442879.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва