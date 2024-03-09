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Британский премьер не исключил помощи при поставке ракет Taurus Киеву - РИА Новости, 09.03.2024
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12:33 09.03.2024 (обновлено: 12:42 09.03.2024)
https://ria.ru/20240309/britaniya-1932007969.html
Британский премьер не исключил помощи при поставке ракет Taurus Киеву
Британский премьер не исключил помощи при поставке ракет Taurus Киеву - РИА Новости, 09.03.2024
Британский премьер не исключил помощи при поставке ракет Taurus Киеву
Лондон готов помочь Берлину при решении проблем, мешающих поставке ракет Taurus Киеву, или рассмотреть вариант с покупкой немецких ракет и передачей британских... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T12:33
2024-03-09T12:42
в мире
украина
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олаф шольц
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БЕРЛИН, 9 мар - РИА Новости. Лондон готов помочь Берлину при решении проблем, мешающих поставке ракет Taurus Киеву, или рассмотреть вариант с покупкой немецких ракет и передачей британских ракет Storm Shadow Украине, сообщил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью газете Sueddeutsche Zeitung. "Мы намерены тесно сотрудничать с нашими немецкими партнерами по этому и всем другим вопросам, чтобы помочь Украине", - ответил он на вопрос о том, мог бы Лондон помочь Берлину решить вопросы, мешающие поставкам Taurus Украине. При этом Кэмерон заверил, что в случае использования данных ракет можно наложить ограничения, которые позволят избежать эскалации. По словам английского министра, Лондон доверяет в этом вопросе Киеву и его обещаниям. Не исключил политик и поставки немецких ракет Лондону. "Мы готовы рассмотреть все варианты, чтобы добиться максимального эффекта для Украины. Но я не буду раскрывать детали и рассказывать нашим оппонентам о том, что мы планируем", - ответил он на вопрос, возможен ли "круговой обмен", при котором Германия отправила бы Великобритании ракеты Taurus, а та, в свою очередь, Storm Shadow на Украину. В январе немецкое издание Handelsblatt сообщило со ссылкой на высокопоставленных дипломатов и представителей правительства, что Великобритания предложила Германии продать ей крылатые ракеты Taurus, чтобы Лондон смог поставить больше ракет Storm Shadow Украине. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц после утечки разговора офицеров бундесвера с обсуждением, в частности, ударов по Крымскому мосту в очередной раз выступил против поставок крылатых ракет Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат. Канцлер и ранее сообщал, что это стало бы нарушением "красных линий" и сделало бы Германию участницей войны. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240304/taurus-1931114995.html
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в мире, украина, лондон, германия, олаф шольц, дэвид кэмерон, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Лондон, Германия, Олаф Шольц, Дэвид Кэмерон, Сергей Лавров, НАТО
Британский премьер не исключил помощи при поставке ракет Taurus Киеву

Лондон готов помочь Берлину при решении проблем с поставкой ракет Taurus Киеву

CC BY-SA 3.0 / Boevaya mashina / Taurus KEPD-350Ракета Taurus KEPD-350
Ракета Taurus KEPD-350 - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
CC BY-SA 3.0 / Boevaya mashina / Taurus KEPD-350
Ракета Taurus KEPD-350. Архивное фото
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БЕРЛИН, 9 мар - РИА Новости. Лондон готов помочь Берлину при решении проблем, мешающих поставке ракет Taurus Киеву, или рассмотреть вариант с покупкой немецких ракет и передачей британских ракет Storm Shadow Украине, сообщил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью газете Sueddeutsche Zeitung.
"Мы намерены тесно сотрудничать с нашими немецкими партнерами по этому и всем другим вопросам, чтобы помочь Украине", - ответил он на вопрос о том, мог бы Лондон помочь Берлину решить вопросы, мешающие поставкам Taurus Украине.
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При этом Кэмерон заверил, что в случае использования данных ракет можно наложить ограничения, которые позволят избежать эскалации. По словам английского министра, Лондон доверяет в этом вопросе Киеву и его обещаниям. Не исключил политик и поставки немецких ракет Лондону.
"Мы готовы рассмотреть все варианты, чтобы добиться максимального эффекта для Украины. Но я не буду раскрывать детали и рассказывать нашим оппонентам о том, что мы планируем", - ответил он на вопрос, возможен ли "круговой обмен", при котором Германия отправила бы Великобритании ракеты Taurus, а та, в свою очередь, Storm Shadow на Украину.
В январе немецкое издание Handelsblatt сообщило со ссылкой на высокопоставленных дипломатов и представителей правительства, что Великобритания предложила Германии продать ей крылатые ракеты Taurus, чтобы Лондон смог поставить больше ракет Storm Shadow Украине.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц после утечки разговора офицеров бундесвера с обсуждением, в частности, ударов по Крымскому мосту в очередной раз выступил против поставок крылатых ракет Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат. Канцлер и ранее сообщал, что это стало бы нарушением "красных линий" и сделало бы Германию участницей войны.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаЛондонГерманияОлаф ШольцДэвид КэмеронСергей ЛавровНАТО
 
 
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