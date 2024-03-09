https://ria.ru/20240309/britaniya-1932007969.html

Британский премьер не исключил помощи при поставке ракет Taurus Киеву

Британский премьер не исключил помощи при поставке ракет Taurus Киеву - РИА Новости, 09.03.2024

Британский премьер не исключил помощи при поставке ракет Taurus Киеву

Лондон готов помочь Берлину при решении проблем, мешающих поставке ракет Taurus Киеву, или рассмотреть вариант с покупкой немецких ракет и передачей британских... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T12:33

2024-03-09T12:33

2024-03-09T12:42

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олаф шольц

дэвид кэмерон

сергей лавров

нато

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БЕРЛИН, 9 мар - РИА Новости. Лондон готов помочь Берлину при решении проблем, мешающих поставке ракет Taurus Киеву, или рассмотреть вариант с покупкой немецких ракет и передачей британских ракет Storm Shadow Украине, сообщил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью газете Sueddeutsche Zeitung. "Мы намерены тесно сотрудничать с нашими немецкими партнерами по этому и всем другим вопросам, чтобы помочь Украине", - ответил он на вопрос о том, мог бы Лондон помочь Берлину решить вопросы, мешающие поставкам Taurus Украине. При этом Кэмерон заверил, что в случае использования данных ракет можно наложить ограничения, которые позволят избежать эскалации. По словам английского министра, Лондон доверяет в этом вопросе Киеву и его обещаниям. Не исключил политик и поставки немецких ракет Лондону. "Мы готовы рассмотреть все варианты, чтобы добиться максимального эффекта для Украины. Но я не буду раскрывать детали и рассказывать нашим оппонентам о том, что мы планируем", - ответил он на вопрос, возможен ли "круговой обмен", при котором Германия отправила бы Великобритании ракеты Taurus, а та, в свою очередь, Storm Shadow на Украину. В январе немецкое издание Handelsblatt сообщило со ссылкой на высокопоставленных дипломатов и представителей правительства, что Великобритания предложила Германии продать ей крылатые ракеты Taurus, чтобы Лондон смог поставить больше ракет Storm Shadow Украине. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц после утечки разговора офицеров бундесвера с обсуждением, в частности, ударов по Крымскому мосту в очередной раз выступил против поставок крылатых ракет Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат. Канцлер и ранее сообщал, что это стало бы нарушением "красных линий" и сделало бы Германию участницей войны. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240304/taurus-1931114995.html

https://ria.ru/20240304/taurus-1930906049.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, лондон, германия, олаф шольц, дэвид кэмерон, сергей лавров, нато