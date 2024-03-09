https://ria.ru/20240309/bolezn-1932022276.html
Появления "болезни Х" будет сложно избежать, заявили в Китае
Появления "болезни Х" будет сложно избежать, заявили в Китае - РИА Новости, 09.03.2024
Появления "болезни Х" будет сложно избежать, заявили в Китае
Избежать возникновение нового потенциального заболевания, называемого "болезнью Х", будет сложно, заявил на пресс-конференции в субботу глава государственного... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T14:26
2024-03-09T14:26
2024-03-09T14:26
китай
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
давос
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595711393_0:328:3059:2048_1920x0_80_0_0_c5e44c483eb12ceb8dcea6a44166309d.jpg
ПЕКИН, 9 мар – РИА Новости. Избежать возникновение нового потенциального заболевания, называемого "болезнью Х", будет сложно, заявил на пресс-конференции в субботу глава государственного управления по контролю и профилактике заболеваний КНР Ван Хэшэн, слова которого приводит китайское издание "Пэнпай". Ранее на Всемирном экономическом форуме в Давосе обсуждалась "болезнь X", способная по количеству жертв в 20 раз превзойти пандемию коронавируса. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что термин "болезнь Х" существует уже много лет, но какие свойства и параметры будут характеризовать ее, никто не знает. "Хотя возникновение "болезни X" трудно избежать, можно будет предотвратить пандемию и справиться (с ней)", - сказал Ван Хэшэн. По его словам Ван Хэшэна, важнейшими характеристиками потенциальной "болезни Х" являются высокая патогенность, высокая скорость распространения, а также она легко мутирует, при этом очень сложно предсказать место и время возникновения нового патогена. Ван Хэшэн, ссылаясь на экспертов, также отметил, что риск пандемии, вызванной "болезнью X", продолжает возрастать из-за таких факторов, как ускорение глобального изменения климата, расширение масштабов деятельности человека и учащение межвидовой передачи возбудителей.
https://ria.ru/20240114/bolezn-1921282909.html
https://ria.ru/20240127/bolezn-1923800458.html
китай
давос
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595711393_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_cd319f7246cd21e3c88a351a09fc8266.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), давос, в мире
Китай, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Давос, В мире
Появления "болезни Х" будет сложно избежать, заявили в Китае
В Китае заявили, что с эпидемией "болезни Х" можно справиться
ПЕКИН, 9 мар – РИА Новости.
Избежать возникновение нового потенциального заболевания, называемого "болезнью Х", будет сложно, заявил на пресс-конференции в субботу глава государственного управления по контролю и профилактике заболеваний КНР Ван Хэшэн, слова которого приводит китайское издание "Пэнпай"
.
Ранее на Всемирном экономическом форуме в Давосе
обсуждалась "болезнь X", способная по количеству жертв в 20 раз превзойти пандемию коронавируса. Глава Роспотребнадзора Анна Попова
отмечала, что термин "болезнь Х" существует уже много лет, но какие свойства и параметры будут характеризовать ее, никто не знает.
Роспотребнадзор прокомментировал заявления о "болезни Х"
"Хотя возникновение "болезни X" трудно избежать, можно будет предотвратить пандемию и справиться (с ней)", - сказал Ван Хэшэн.
По его словам Ван Хэшэна, важнейшими характеристиками потенциальной "болезни Х" являются высокая патогенность, высокая скорость распространения, а также она легко мутирует, при этом очень сложно предсказать место и время возникновения нового патогена.
Ван Хэшэн, ссылаясь на экспертов, также отметил, что риск пандемии, вызванной "болезнью X", продолжает возрастать из-за таких факторов, как ускорение глобального изменения климата, расширение масштабов деятельности человека и учащение межвидовой передачи возбудителей.
Россия готова бороться с "болезнью Х", заявил глава Минздрава