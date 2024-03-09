https://ria.ru/20240309/bolezn-1932022276.html

Появления "болезни Х" будет сложно избежать, заявили в Китае

Появления "болезни Х" будет сложно избежать, заявили в Китае - РИА Новости, 09.03.2024

Появления "болезни Х" будет сложно избежать, заявили в Китае

Избежать возникновение нового потенциального заболевания, называемого "болезнью Х", будет сложно, заявил на пресс-конференции в субботу глава государственного... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T14:26

2024-03-09T14:26

2024-03-09T14:26

китай

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

давос

в мире

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ПЕКИН, 9 мар – РИА Новости. Избежать возникновение нового потенциального заболевания, называемого "болезнью Х", будет сложно, заявил на пресс-конференции в субботу глава государственного управления по контролю и профилактике заболеваний КНР Ван Хэшэн, слова которого приводит китайское издание "Пэнпай". Ранее на Всемирном экономическом форуме в Давосе обсуждалась "болезнь X", способная по количеству жертв в 20 раз превзойти пандемию коронавируса. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что термин "болезнь Х" существует уже много лет, но какие свойства и параметры будут характеризовать ее, никто не знает. "Хотя возникновение "болезни X" трудно избежать, можно будет предотвратить пандемию и справиться (с ней)", - сказал Ван Хэшэн. По его словам Ван Хэшэна, важнейшими характеристиками потенциальной "болезни Х" являются высокая патогенность, высокая скорость распространения, а также она легко мутирует, при этом очень сложно предсказать место и время возникновения нового патогена. Ван Хэшэн, ссылаясь на экспертов, также отметил, что риск пандемии, вызванной "болезнью X", продолжает возрастать из-за таких факторов, как ускорение глобального изменения климата, расширение масштабов деятельности человека и учащение межвидовой передачи возбудителей.

https://ria.ru/20240114/bolezn-1921282909.html

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китай

давос

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), давос, в мире