https://ria.ru/20240309/bespilotniki-1932003115.html

Белгородскую область за сутки атаковали около 20 беспилотников

Белгородскую область за сутки атаковали около 20 беспилотников - РИА Новости, 09.03.2024

Белгородскую область за сутки атаковали около 20 беспилотников

Порядка 20 украинских беспилотников атаковали восемь районов Белгородской области за прошедшие сутки, двое мирных жителей погибли, один был тяжело ранен,... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T11:54

2024-03-09T11:54

2024-03-09T11:54

происшествия

белгородская область

белгородский район

ракитянский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 9 мар - РИА Новости. Порядка 20 украинских беспилотников атаковали восемь районов Белгородской области за прошедшие сутки, двое мирных жителей погибли, один был тяжело ранен, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, 8 марта украинская армия атаковала восемь районов области 20 беспилотниками, часть из них была сбита. В результате атаки дронов двое мужчин погибли, один госпитализирован в тяжелом состоянии. Повреждения выявлены в шести населенных пунктах. По хутору Марьино Шебекинского округа выпустили два минометных снаряда. "В Белгородском районе над селами Беломестное, Болдыревка, Варваровка и Петровка системой ПВО сбито по одному БПЛА самолетного типа. В поселке Дубовое беспилотник противника совершил падение. В данных населенных пунктах обошлось без последствий на земле. После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ разрушения выявлены в селе Головино – поврежден один автомобиль", - написал Гладков. Губернатор добавил, что в селе Шаховка Волоконовского района дроном-камикадзе атакована ЛЭП. В Краснояружском районе над поселком Красная Яруга системой ПВО сбито два беспилотника самолетного типа, обломками поврежден забор на стадионе. "В Грайворонском городском округе на окраине села Рождественка тремя дронами-камикадзе атакованы три экскаватора и манипулятор. В результате взрывов погибли двое водителей. Один рабочий получил осколочные ранения лица, верхних и нижних конечностей... Ещё один дрон-камикадзе в Рождественке сбит стрелковым оружием. Обошлось без последствий. В селе Дроновка на обочине дороги обнаружен и обезврежен сотрудниками погранслужбы БПЛА с боеприпасом. В районе села Санково в поле совершил падение беспилотник противника", - уточнил глава региона. В Ракитянском районе, по информации Гладкова, рядом с селом Цебулевка в овраге обнаружен совершивший падение БПЛА самолетного типа. В Ровеньском районе рядом с селом Мартынцы в поле обнаружены обломки БПЛА самолётного типа. В Яковлевском горокруге на подлете к городу Строитель системой ПВО сбито два беспилотника самолетного типа. Ещё одним беспилотником нанесен удар по инфраструктурному объекту, отметил губернатор. "В Шебекинском городском округе в посёлке Поляна Масловопристанского сельского поселения с БПЛА сброшено взрывное устройство на одно из помещений сельскохозяйственного предприятия. Пострадавших нет. В результате взрыва повреждены кровля и газопровод. По хутору Марьино выпущено два минометных снаряда", - сообщил глава области. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240309/bespilotnik-1931973690.html

https://ria.ru/20240309/ukraina-1931975631.html

https://ria.ru/20240308/zelenskiy-1931959492.html

белгородская область

белгородский район

ракитянский район

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Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, белгородский район, ракитянский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины