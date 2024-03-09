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Силы ПВО сбили 47 беспилотников - РИА Новости, 09.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:52 09.03.2024 (обновлено: 08:27 09.03.2024)
https://ria.ru/20240309/bespilotniki-1931977150.html
Силы ПВО сбили 47 беспилотников
Силы ПВО сбили 47 беспилотников - РИА Новости, 09.03.2024
Силы ПВО сбили 47 беспилотников
Средства ПВО за ночь сбили 47 беспилотников, в том числе 41 дрон над Ростовской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T06:52
2024-03-09T08:27
специальная военная операция на украине
россия
ростовская область
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Средства ПВО за ночь сбили 47 беспилотников, в том числе 41 дрон над Ростовской областью, сообщили в Минобороны.&quot;Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 47 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации&quot;, — сказали в ведомстве.Как уточняется, в Ростовской области уничтожили 41 беспилотник, в Волгоградской — три, в Курской — два, еще один нейтрализовали в Белгородской области.Ночью губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил об отражении массового налета беспилотников на Таганрог. Предварительно, погибших нет, ранен сотрудник МЧС. Позднее Голубев сообщил об уничтожении нескольких БПЛА на подлете к Морозовску.Кроме того, в ночь на 9 марта один беспилотник уничтожили в небе над Курском. Его обломки упали на крышу поликлиники, из-за чего пришлось эвакуировать пациентов и персонал расположенной рядом реанимации.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20240308/bezopasnost-1931864252.html
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россия, ростовская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ростовская область
Силы ПВО сбили 47 беспилотников

Над Ростовской областью сбили 41 БПЛА, еще шесть — в других регионах

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс в Крыму
Зенитный ракетный комплекс в Крыму - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Зенитный ракетный комплекс в Крыму. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Средства ПВО за ночь сбили 47 беспилотников, в том числе 41 дрон над Ростовской областью, сообщили в Минобороны.
«

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 47 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — сказали в ведомстве.

Как уточняется, в Ростовской области уничтожили 41 беспилотник, в Волгоградской — три, в Курской — два, еще один нейтрализовали в Белгородской области.
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Ночью губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил об отражении массового налета беспилотников на Таганрог. Предварительно, погибших нет, ранен сотрудник МЧС. Позднее Голубев сообщил об уничтожении нескольких БПЛА на подлете к Морозовску.
Кроме того, в ночь на 9 марта один беспилотник уничтожили в небе над Курском. Его обломки упали на крышу поликлиники, из-за чего пришлось эвакуировать пациентов и персонал расположенной рядом реанимации.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияРостовская область
 
 
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