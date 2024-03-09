https://ria.ru/20240309/bespilotniki-1931977150.html
Силы ПВО сбили 47 беспилотников
Силы ПВО сбили 47 беспилотников - РИА Новости, 09.03.2024
Силы ПВО сбили 47 беспилотников
Средства ПВО за ночь сбили 47 беспилотников, в том числе 41 дрон над Ростовской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T06:52
2024-03-09T06:52
2024-03-09T08:27
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Средства ПВО за ночь сбили 47 беспилотников, в том числе 41 дрон над Ростовской областью, сообщили в Минобороны."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 47 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — сказали в ведомстве.Как уточняется, в Ростовской области уничтожили 41 беспилотник, в Волгоградской — три, в Курской — два, еще один нейтрализовали в Белгородской области.Ночью губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил об отражении массового налета беспилотников на Таганрог. Предварительно, погибших нет, ранен сотрудник МЧС. Позднее Голубев сообщил об уничтожении нескольких БПЛА на подлете к Морозовску.Кроме того, в ночь на 9 марта один беспилотник уничтожили в небе над Курском. Его обломки упали на крышу поликлиники, из-за чего пришлось эвакуировать пациентов и персонал расположенной рядом реанимации.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20240308/bezopasnost-1931864252.html
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россия, ростовская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ростовская область
Силы ПВО сбили 47 беспилотников
Над Ростовской областью сбили 41 БПЛА, еще шесть — в других регионах
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Средства ПВО за ночь сбили 47 беспилотников, в том числе 41 дрон над Ростовской областью, сообщили в Минобороны.
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"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 47 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — сказали в ведомстве.
Как уточняется, в Ростовской области уничтожили 41 беспилотник, в Волгоградской — три, в Курской — два, еще один нейтрализовали в Белгородской области.
ПВО уничтожила четыре беспилотника в Волгоградской области
Ночью губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил об отражении массового налета беспилотников на Таганрог. Предварительно, погибших нет, ранен сотрудник МЧС. Позднее Голубев сообщил об уничтожении нескольких БПЛА на подлете к Морозовску.
Кроме того, в ночь на 9 марта один беспилотник уничтожили в небе над Курском. Его обломки упали на крышу поликлиники, из-за чего пришлось эвакуировать пациентов и персонал расположенной рядом реанимации.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России
. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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