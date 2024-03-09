https://ria.ru/20240309/bespilotniki-1931977150.html

Силы ПВО сбили 47 беспилотников

Силы ПВО сбили 47 беспилотников - РИА Новости, 09.03.2024

Силы ПВО сбили 47 беспилотников

Средства ПВО за ночь сбили 47 беспилотников, в том числе 41 дрон над Ростовской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T06:52

2024-03-09T06:52

2024-03-09T08:27

специальная военная операция на украине

россия

ростовская область

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Средства ПВО за ночь сбили 47 беспилотников, в том числе 41 дрон над Ростовской областью, сообщили в Минобороны."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 47 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — сказали в ведомстве.Как уточняется, в Ростовской области уничтожили 41 беспилотник, в Волгоградской — три, в Курской — два, еще один нейтрализовали в Белгородской области.Ночью губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил об отражении массового налета беспилотников на Таганрог. Предварительно, погибших нет, ранен сотрудник МЧС. Позднее Голубев сообщил об уничтожении нескольких БПЛА на подлете к Морозовску.Кроме того, в ночь на 9 марта один беспилотник уничтожили в небе над Курском. Его обломки упали на крышу поликлиники, из-за чего пришлось эвакуировать пациентов и персонал расположенной рядом реанимации.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20240308/bezopasnost-1931864252.html

https://ria.ru/20240303/bespilotnik-1930779411.html

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россия, ростовская область