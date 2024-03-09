https://ria.ru/20240309/bespilotniki-1931973826.html

В Ростовской области отразили вторую за ночь атаку беспилотников

В Ростовской области отразили вторую за ночь атаку беспилотников - РИА Новости, 09.03.2024

В Ростовской области отразили вторую за ночь атаку беспилотников

Силы ПВО отразили еще одну атаку над Ростовской областью, уничтожены несколько БПЛА на подлете к Морозовску, сообщил в Telegram-канале губернатор региона... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T04:40

2024-03-09T04:40

2024-03-09T06:57

специальная военная операция на украине

ростовская область

таганрог

морозовск

василий голубев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Силы ПВО отразили еще одну атаку над Ростовской областью, уничтожены несколько БПЛА на подлете к Морозовску, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев."Подразделения ПВО отразили еще одну атаку в небе над Ростовской областью. Уничтожено несколько БПЛА на подлете к Морозовску", - написал он.Ранее система ПВО отразила массовую атаку беспилотников в Таганроге. Как уточнил позднее Голубев, предварительно, погибших нет. Ранение получил сотрудник МЧС, участвовавший в ликвидации последствий. Его госпитализировали, угрозы жизни нет.Кроме того, в ночь на 9 марта один беспилотник уничтожили в небе над Курском. Его обломки упали на крышу поликлиники, из-за чего пришлось эвакуировать пациентов и персонал расположенной рядом реанимации.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20240303/bespilotnik-1930779411.html

https://ria.ru/20240130/bespilotniki-1924270225.html

ростовская область

таганрог

морозовск

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ростовская область, таганрог, морозовск, василий голубев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия