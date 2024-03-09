https://ria.ru/20240309/bespilotnik-1932024423.html

Над Белгородской областью сбили беспилотник

Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 09.03.2024

Над Белгородской областью сбили беспилотник

Средства ПВО днем уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T14:44

2024-03-09T14:44

2024-03-09T15:06

белгородская область

россия

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Средства ПВО днем уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ."Девятого марта около 14.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков позже добавил, что, предварительно, пострадавших и разрушений нет.

https://ria.ru/20240309/m-55s-1932014084.html

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, россия, безопасность