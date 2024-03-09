https://ria.ru/20240309/bespilotnik-1932005975.html

Ростовские власти попросили жителей не трогать подозрительные предметы

Ростовские власти попросили жителей не трогать подозрительные предметы - РИА Новости, 09.03.2024

Ростовские власти попросили жителей не трогать подозрительные предметы

Главы муниципалитетов в Ростовской области обратились к жителям с просьбой не трогать на земле подозрительные предметы, в том числе обломки, после атаки дронов... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T12:19

2024-03-09T12:19

2024-03-09T12:25

специальная военная операция на украине

происшествия

ростовская область

василий голубев

таганрог

неклиновский район

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 мар - РИА Новости. Главы муниципалитетов в Ростовской области обратились к жителям с просьбой не трогать на земле подозрительные предметы, в том числе обломки, после атаки дронов на регион. В субботу в Минобороны сообщили, что средства ПВО сбили над Ростовской областью 41 украинский беспилотник самолетного типа. По данным губернатора региона Василия Голубева, повреждений городской инфраструктуры в Таганроге не зафиксировано. По данным главы администрации Неклиновского района области Василия Даниленко, часть фрагментов упала на территории Новобессергеновского сельского поселения, там работают спасатели. "Уважаемые жители поселения, не приближайтесь и не трогайте руками посторонние предметы. При их обнаружении, следует связаться со спасательными формированиями по телефону 112", - написал он в своём Telegram-канале. Глава администрации Таганрога Андрей Фатеев также попросил жителей при обнаружении подозрительных предметов (частей, обломков) на земле сообщать в полицию. Также он призвал жителей не публиковать "лишнюю" информацию в "социальных сетях, чатах (конкретные адреса, дополнительные данные)" в целях безопасности. "Комментарии подобного содержания, а также те, которые носят оскорбительный характер, будут удалены", - написал глава в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20240309/bespilotnik-1931973690.html

https://ria.ru/20240308/bezopasnost-1931864252.html

ростовская область

таганрог

неклиновский район

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Дарья Буймова

происшествия, ростовская область, василий голубев, таганрог, неклиновский район