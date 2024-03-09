https://ria.ru/20240309/bespilotnik-1932005975.html
Ростовские власти попросили жителей не трогать подозрительные предметы
Ростовские власти попросили жителей не трогать подозрительные предметы - РИА Новости, 09.03.2024
Ростовские власти попросили жителей не трогать подозрительные предметы
Главы муниципалитетов в Ростовской области обратились к жителям с просьбой не трогать на земле подозрительные предметы, в том числе обломки, после атаки дронов... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T12:19
2024-03-09T12:19
2024-03-09T12:25
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 мар - РИА Новости. Главы муниципалитетов в Ростовской области обратились к жителям с просьбой не трогать на земле подозрительные предметы, в том числе обломки, после атаки дронов на регион. В субботу в Минобороны сообщили, что средства ПВО сбили над Ростовской областью 41 украинский беспилотник самолетного типа. По данным губернатора региона Василия Голубева, повреждений городской инфраструктуры в Таганроге не зафиксировано. По данным главы администрации Неклиновского района области Василия Даниленко, часть фрагментов упала на территории Новобессергеновского сельского поселения, там работают спасатели. "Уважаемые жители поселения, не приближайтесь и не трогайте руками посторонние предметы. При их обнаружении, следует связаться со спасательными формированиями по телефону 112", - написал он в своём Telegram-канале. Глава администрации Таганрога Андрей Фатеев также попросил жителей при обнаружении подозрительных предметов (частей, обломков) на земле сообщать в полицию. Также он призвал жителей не публиковать "лишнюю" информацию в "социальных сетях, чатах (конкретные адреса, дополнительные данные)" в целях безопасности. "Комментарии подобного содержания, а также те, которые носят оскорбительный характер, будут удалены", - написал глава в своём Telegram-канале.
https://ria.ru/20240309/bespilotnik-1931973690.html
https://ria.ru/20240308/bezopasnost-1931864252.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, василий голубев, таганрог, неклиновский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ростовская область, Василий Голубев, Таганрог, Неклиновский район
Ростовские власти попросили жителей не трогать подозрительные предметы
Ростовские власти попросили жителей не трогать обломки после атаки БПЛА
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 мар - РИА Новости. Главы муниципалитетов в Ростовской области обратились к жителям с просьбой не трогать на земле подозрительные предметы, в том числе обломки, после атаки дронов на регион.
В субботу в Минобороны сообщили, что средства ПВО сбили над Ростовской областью 41 украинский беспилотник самолетного типа. По данным губернатора региона Василия Голубева
, повреждений городской инфраструктуры в Таганроге
не зафиксировано.
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По данным главы администрации Неклиновского района
области Василия Даниленко, часть фрагментов упала на территории Новобессергеновского сельского поселения, там работают спасатели. "Уважаемые жители поселения, не приближайтесь и не трогайте руками посторонние предметы. При их обнаружении, следует связаться со спасательными формированиями по телефону 112", - написал он в своём Telegram-канале.
Глава администрации Таганрога Андрей Фатеев также попросил жителей при обнаружении подозрительных предметов (частей, обломков) на земле сообщать в полицию.
Также он призвал жителей не публиковать "лишнюю" информацию в "социальных сетях, чатах (конкретные адреса, дополнительные данные)" в целях безопасности. "Комментарии подобного содержания, а также те, которые носят оскорбительный характер, будут удалены", - написал глава в своём Telegram-канале.
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