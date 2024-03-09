https://ria.ru/20240309/bayden-1932083987.html

Трамп высмеял предвыборный видеоролик Байдена

Трамп высмеял предвыборный видеоролик Байдена - РИА Новости, 09.03.2024

Трамп высмеял предвыборный видеоролик Байдена

Экс-президент США Дональд Трамп в ответ на видеоролик нынешнего главы государства Джо Байдена, который он начинает словами о возрасте, представил свой - с... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T23:20

2024-03-09T23:20

2024-03-09T23:20

сша

джо байден

в мире

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931484996_0:116:2214:1361_1920x0_80_0_0_32f6365258b13ff861d1033b3dcbb40b.jpg

ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп в ответ на видеоролик нынешнего главы государства Джо Байдена, который он начинает словами о возрасте, представил свой - с падениями и ляпами действующего лидера США. Ранее Байден в рамках кампании по переизбранию представил рекламный видеоролик. Он начинает обращение словами о том, что он уже "не молодой парень" и это ни для кого не секрет. Телеканал NBC News писал, что видео стало первым за шестинедельную рекламную кампанию стоимостью 30 миллионов долларов, объявленную штабом президента на этой неделе. Он будет транслироваться по местному радио и кабельному телевидению в критически важных колеблющихся штатах, ориентируясь на молодых и "цветных" избирателей. Кампания Трампа спустя несколько часов после выхода ролика Байдена представила свой - под названием "немолодой парень". Он начинается с "признания" нынешнего президента о возрасте, после чего идет подборка с падениями и ляпами Байдена. В последние недели 81-летний Байден особенно остро демонстрирует проблемы с памятью, трижды он рассказывал истории, в которых вместо действующих глав государств по ошибке упоминал их уже скончавшихся предшественников. Трамп, которому 77 лет, регулярно обращает внимание на возрастные изменения у Байдена и подвергает сомнению дееспособность президента.

https://ria.ru/20240308/bayden-1931937415.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, джо байден, в мире, дональд трамп