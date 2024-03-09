https://ria.ru/20240309/bayden-1932083987.html
Трамп высмеял предвыборный видеоролик Байдена
Трамп высмеял предвыборный видеоролик Байдена - РИА Новости, 09.03.2024
Трамп высмеял предвыборный видеоролик Байдена
Экс-президент США Дональд Трамп в ответ на видеоролик нынешнего главы государства Джо Байдена, который он начинает словами о возрасте, представил свой - с... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T23:20
2024-03-09T23:20
2024-03-09T23:20
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп в ответ на видеоролик нынешнего главы государства Джо Байдена, который он начинает словами о возрасте, представил свой - с падениями и ляпами действующего лидера США. Ранее Байден в рамках кампании по переизбранию представил рекламный видеоролик. Он начинает обращение словами о том, что он уже "не молодой парень" и это ни для кого не секрет. Телеканал NBC News писал, что видео стало первым за шестинедельную рекламную кампанию стоимостью 30 миллионов долларов, объявленную штабом президента на этой неделе. Он будет транслироваться по местному радио и кабельному телевидению в критически важных колеблющихся штатах, ориентируясь на молодых и "цветных" избирателей. Кампания Трампа спустя несколько часов после выхода ролика Байдена представила свой - под названием "немолодой парень". Он начинается с "признания" нынешнего президента о возрасте, после чего идет подборка с падениями и ляпами Байдена. В последние недели 81-летний Байден особенно остро демонстрирует проблемы с памятью, трижды он рассказывал истории, в которых вместо действующих глав государств по ошибке упоминал их уже скончавшихся предшественников. Трамп, которому 77 лет, регулярно обращает внимание на возрастные изменения у Байдена и подвергает сомнению дееспособность президента.
https://ria.ru/20240308/bayden-1931937415.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, джо байден, в мире, дональд трамп
США, Джо Байден, В мире, Дональд Трамп
Трамп высмеял предвыборный видеоролик Байдена
Трамп высмеял предвыборное видео Байдена и предложил вариант с его падениями
ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп в ответ на видеоролик нынешнего главы государства Джо Байдена, который он начинает словами о возрасте, представил свой - с падениями и ляпами действующего лидера США.
Ранее Байден в рамках кампании по переизбранию представил рекламный видеоролик. Он начинает обращение словами о том, что он уже "не молодой парень" и это ни для кого не секрет. Телеканал NBC News писал, что видео стало первым за шестинедельную рекламную кампанию стоимостью 30 миллионов долларов, объявленную штабом президента на этой неделе. Он будет транслироваться по местному радио и кабельному телевидению в критически важных колеблющихся штатах, ориентируясь на молодых и "цветных" избирателей.
Кампания Трампа спустя несколько часов после выхода ролика Байдена представила свой - под названием "немолодой парень". Он начинается с "признания" нынешнего президента о возрасте, после чего идет подборка с падениями и ляпами Байдена.
В последние недели 81-летний Байден особенно остро демонстрирует проблемы с памятью, трижды он рассказывал истории, в которых вместо действующих глав государств по ошибке упоминал их уже скончавшихся предшественников. Трамп, которому 77 лет, регулярно обращает внимание на возрастные изменения у Байдена и подвергает сомнению дееспособность президента.
Он был крайне агрессивен. На Западе сообщили о странном поведении Байдена