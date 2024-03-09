https://ria.ru/20240309/bayden-1932048458.html

Байден начал новый предвыборный ролик словами о своем возрасте

Байден начал новый предвыборный ролик словами о своем возрасте - РИА Новости, 09.03.2024

Байден начал новый предвыборный ролик словами о своем возрасте

Президент США Джо Байден на фоне озабоченности американцев его почтенным возрастом начал свой новый предвыборный ролик словами о том, что он уже не молод, и это РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T17:59

2024-03-09T17:59

2024-03-09T17:59

в мире

джо байден

сша

дональд трамп

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден на фоне озабоченности американцев его почтенным возрастом начал свой новый предвыборный ролик словами о том, что он уже не молод, и это не является ни для кого секретом. "Послушайте, я не молодой парень. Это не секрет. Но вот в чем дело, я понимаю, как сделать что-то для американского народа", - заявил Байден в 60-секундном ролике, опубликованном в субботу на Youtube-канале президента США. Телеканал NBC News пишет, что этот ролик стал первым за шестинедельную рекламную кампанию стоимостью 30 миллионов долларов США, объявленную штабом президента на этой неделе. Он будет транслироваться по местному радио и кабельному телевидению в критически важных колеблющихся штатах, ориентируясь на молодых и "цветных" избирателей. Байден - старейший президент США, 20 ноября ему исполнился 81 год. Если Байден выиграет выборы в 2024 году, то на момент вступления в должность ему будет 82, а на момент завершения второго срока - 86. Сам президент США считает свой возраст доказательством опыта и настаивает на отсутствии значимых проблем со здоровьем. Однако его частые оговорки и оплошности на публике стали объектом едкой критики со стороны его предшественника и главного политического оппонента – республиканца Дональда Трампа. Даже в стане демократов ряд видных политиков неоднократно призывали Байдена отказаться от участия в избирательной кампании, ссылаясь на почтенный возраст политика. Байден является наиболее вероятными кандидатом Демократической партии на предстоящих президентских выборах, которые пройдут в США 5 ноября 2024 года.

https://ria.ru/20240309/bayden-1932018543.html

https://ria.ru/20240209/bayden-1926322721.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, джо байден, сша, дональд трамп